آمار مرگبار حوادث ساختمانی در ایلنا: ۶۵ حادثه و ۴۸ فوتی در ۱۰۰ روز

بررسی اخبار ایلنا از تیر تا آبان ۱۴۰۵ نشان‌دهنده وقوع ۶۵ حادثه ساختمانی، جان‌باختن ۴۸ کارگر و مصدومیت ۵۱ نفر است. ضعف نظارت و فقدان تجهیزات ایمنی دلایل اصلی این فاجعه‌ها هستند.

تحلیل داده‌های منتشرشده در خبرگزاری ایلنا از تاریخ اول تیرماه تا نهم آبان‌ماه سال ۱۴۰۵، تصویری هشداردهنده از وضعیت ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی ایران ارائه می‌دهد. در یک بازه زمانی صد روزه، دست‌کم ۶۵ حادثه ساختمانی در رسانه‌ها بازتاب یافته که منجر به جان‌باختن ۴۸ کارگر و مصدومیت ۵۱ نفر دیگر شده است. این آمار که بر اساس پوشش خبری این بازه گردآوری شده، نشان‌دهنده تداوم الگوهای خطرناک مانند سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و برق‌گرفتگی است.

سقوط از ارتفاع و ضعف نظارت

پرتکرارترین انواع حوادث گزارش‌شده در این دوره، سقوط از ارتفاع، ریزش آوار و برق‌گرفتگی بوده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی همچون عدم رعایت الزامات ایمنی، فقدان تجهیزات حفاظت فردی و ایمن‌سازی‌نشدن محل گودبرداری، ریشه‌های اصلی این تلفات هستند. سن بالای شماری از قربانیان نیز پرسش جدی را درباره ادامه فعالیت نیروی کار مسن در شرایط ناامن مطرح می‌کند. این داده‌ها اگرچه آمار رسمی ملی نیستند، اما تکرار مشابه حوادث، ناایمنی سیستماتیک را آشکار می‌سازد.

Also read ترامپ: آمریکا برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد

تحلیل ماهانه حوادث در تابستان

در تیرماه ۱۴۰۵، هفت حادثه ثبت شد که پنج کارگر کشته و پنج نفر مصدوم شدند. سقوط به چاهک آسانسور با پنج مورد، پرتکرارترین حادثه بود و دو مورد دیگر مربوط به ریزش آوار و دیواره گودبرداری بود. در مردادماه، تعداد حوادث به ۱۰ مورد افزایش یافت که منجر به ۹ فوتی و ۱۰ مصدومیت شد. مرگبارترین رویداد این ماه در منطقه طرق مشهد رخ داد که در آن ریزش آوار حین گودبرداری، چهار کارگر را به کام مرگ کشاند و پنج نفر دیگر را زخمی کرد.

واکنش اصناف و انتقادات تخصصی

در پی حادثه مشهد، محمدرضا داوری، رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی خراسان رضوی، مسئولیت کامل را متوجه پیمانکار و کارفرما دانست و اشاره کرد که هیچ‌یک از قربانیان تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نبودند. همچنین در قم، مجاورت محل کار با سیم‌های فشارقوی برق، خطر برق‌گرفتگی را برجسته کرد. داوود کشوری، رئیس انجمن صنفی گچکاران استان قم، با انتقاد از ضعف نظارت وزارت کار، خواستار بررسی قصور احتمالی کارفرما و مسئول ایمنی شد.

افزایش فاجعه در پاییز و انتقادات میثم ذلقی

شهریورماه با ۱۷ حادثه و ۱۰ فوتی، یکی از خونین‌ترین ماه‌ها بود. پنجشنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۵، میثم ذلقی، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، استفاده از داربست‌های قدیمی و غیراستاندارد را عامل مهم حوادث دانست و بر نبود بازرسی‌های دوره‌ای تأکید کرد. مهرماه با ۲۰ حادثه و ۱۵ فوتی، رکورد بالاترین تعداد حوادث را ثبت کرد. در رویان، سقوط دستگاه بالابر جان پنج کارگر را گرفت که یک‌سوم فوتی‌های آن ماه را تشکیل می‌داد.

خطرات برای کارگران مسن و آینده نظارت

در میان قربانیان مهرماه، کارگران مسن بیشتری دیده می‌شد؛ از جمله یک کارگر ۶۵ ساله در رشت که بر اثر سقوط به چاله آسانسور جان باخت و یک کارگر ۵۵ ساله در مشهد که از داربست سقوط کرد. در ۹ روز نخست آبان‌ماه نیز ۱۱ حادثه با ۹ فوتی گزارش شد. سقوط به چاله آسانسور در قزوین، اهواز، ایلام و اراک تکرار این الگوی خطرناک را نشان داد. آمارهای رسمی نیز حاکی از افزایش نرخ حوادث کار مرگبار در کشور است.