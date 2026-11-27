دانشگاه علوم پزشکی کردستان ثبت ۳۱ مورد مسمومیت الکلی از آذرماه را تایید کرد. همزمان در نیشابور و هرمزگان شمار مرگ‌ها و بیماران بستری افزایش یافته است.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان گزارشی از وضعیت سلامت عمومی در این استان منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش نگران‌کننده موارد مسمومیت است. بر اساس این گزارش رسمی، از ابتدای آذرماه تاکنون ۳۱ مورد مسمومیت ناشی از مصرف الکل در سطح استان کردستان ثبت شده است. این آمار نشان‌دهنده حجم قابل‌توجهی از حوادث پزشکی است که نیازمند توجه فوری مسئولان و عموم مردم می‌باشد.

فرشاد ارغوانی، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، جزئیات بیشتری را درباره آخرین تحولات این حوزه افشا کرد. او اعلام کرد که تنها در ۲۴ ساعت گذشته، شش مورد جدید مسمومیت الکلی به لیست موارد ثبت‌شده اضافه شده است. این نشان می‌دهد که روند ورود بیماران به مراکز درمانی همچنان با ثبات ادامه دارد و فشار بر شبکه بهداشتی استان افزایش یافته است.

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توزیع جغرافیایی و جنسیتی موارد مسمومیت

بررسی دقیق آمار منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی کردستان نشان می‌دهد که تمامی افراد شناسایی‌شده در لیست مسمومیت‌ها، مرد هستند. این تفاوت جنسیتی در آمار مسمومیت الکلی، الگوی مصرف را در این منطقه خاص ترسیم می‌کند و نیازمند بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی بیشتر است. توزیع جغرافیایی این موارد نیز دقیق و شفاف است و نشان‌دهنده پراکندگی این مشکل در شهرهای مختلف استان می‌باشد.

از مجموع ۳۱ مورد ثبت‌شده، ۱۷ نفر در شهر سنندج شناسایی شده‌اند که بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است. همچنین در شهرستان سقز شش نفر، در سروآباد سه نفر، در دهگلان دو نفر، در بیجار دو نفر و در کامیاران یک نفر دچار مسمومیت شده‌اند. این ارقام دقیق نشان می‌دهد که سنندج به عنوان مرکز استان، بیشترین سهم را در ثبت این موارد دارد.

نوع سموم و تفاوت عوارض در بیماران

فرشاد ارغوانی تأکید کرد که همه این موارد ناشی از مصرف متانول نبوده و بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به مصرف بیش از حد الکل صنعتی یا بی‌کیفیت مربوط می‌شود. نوع مسمومیت و شدت عوارض در افراد مختلف متفاوت است و این تنوع در عوارض، کار درمان را برای پزشکان پیچیده‌تر می‌کند. برخی بیماران ممکن است با علائم گوارشی مواجه شوند در حالی که عده دیگری دچار آسیب‌های عصبی یا کلیوی شده‌اند.

تفاوت در شدت مسمومیت نشان می‌دهد که کیفیت مشروبات الکلی موجود در بازار و منبع تهیه آن‌ها نقش مهمی در میزان خطر برای سلامتی دارد. پزشکان استان کردستان با دقت در حال نظارت بر وضعیت بیماران هستند تا هر گونه تغییر در علائم را به سرعت شناسایی و مدیریت کنند. این موضوع نشان‌دهنده حساسیت بالای وضعیت بهداشتی در برابر این نوع تهدیدها است.

بحران ملی مسمومیت‌های الکلی در ایران

این آمار در کردستان در حالی ثبت شده که موج تازه مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی در چندین استان دیگر ایران نیز ادامه دارد. در نیشابور، سیدمیلاد تقدیسی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، آمار مرگ‌ومیر و بستری‌ها را تشریح کرد. تاکنون پنج نفر جان باخته‌اند، سه نفر دچار مرگ مغزی شده‌اند و ۲۹ نفر همچنان در بیمارستان بستری هستند.

همچنین از میان مسمومان در نیشابور، ۱۴۳ نفر نیز به دیالیز نیاز پیدا کرده‌اند که نشان‌دهنده آسیب شدید کلیوی ناشی از مصرف الکل‌های تقلبی است. این آمار هشداردهنده نشان می‌دهد که بحران مسمومیت الکلی تنها محدود به یک استان نبوده و یک مشکل سلامت عمومی در سطح ملی است که نیازمند اقدامات هماهنگ است.

وضعیت بحرانی در استان هرمزگان

در استان هرمزگان نیز شمار مسمومان تا صبح جمعه به ۱۲۶ نفر رسیده و ۱۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. از این تعداد، ۹ نفر در بندرعباس و یک نفر در قشم فوت کرده‌اند. بندرعباس با ۱۱۰ مورد مسمومیت، بیشترین آمار را در این استان دارد و فشار زیادی را بر مراکز درمانی این شهر وارد کرده است.

افزایش موارد مسمومیت در این استان‌ها در حالی ادامه دارد که گزارش‌های پیشین از مسمومیت با مشروبات الکلی تقلبی در فارس نیز به ثبت دست‌کم یک مورد مرگ در شیراز اشاره داشتند. تداوم این رویدادها در شهرهای مختلف ایران، لزوم بازنگری در سیاست‌های کنترل و نظارت بر بازار الکل را بیش از پیش نمایان می‌سازد و مسئولان را به واکنش فوری فرا می‌خواند.