آمار تخلفات پلاک، ترخیص وسایل نقلیه و تصادفات تهران از ۹ اسفند تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران به گزارش بیش از ۹۶ هزار تخلف پلاک، ترخیص ۲۵ هزار وسیلهٔ نقلیه و ثبت ۶۸ تصادف فوتی، ۵۷۱۷ تصادف جرحی و ۲۷۲۶۰ تصادف خسارتی پرداخته و جریمههای مربوطه را اعلام کرد.
معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در جلسهای به بررسی آمار تخلف ات مربوط به پلاک وسایل نقلیه پرداخته و جزئیات مهمی را ارائه کرد.
بر اساس ارقامی که سرهنگ فیروز کشیر اعلام کرد، از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۹۶٬۰۰۰ مورد تخلف پلاک توسط دوربینهای نظارتی و گشتهای پلیس شناسایی شده است. جریمهٔ پوشش پلاک به مبلغ ۷۰۰٬000 تومان و جریمهٔ نداشتن پلاک جلو یا عقب یا ناخوانا بودن پلاک به ۴۰۰٬000 تومان تعیین شده است.
رانندگان متخلف اغلب برای دور زدن محدودیتهای طرح ترافیک، دست به دستکاری فیزیکی اعداد پلاک میزنند؛ این عمل بهمنظور عبور بدون جریمه از سرعتسنج، سبقت غیرمجاز و سایر تخلفات صورت میگیرد. پلیس راهور با بهرهگیری از سامانههای هوشمند، زمانی که دوربینها تصویری از پلاک مخدوش یا پوشیده میگیرند، چند پلاک مشابه را شناسایی و به اپراتورهای مرکز اجرائیات نشان میدهد؛ پس از تأیید صحت اطلاعات، جریمه ثبت و پیامک به راننده ارسال میشود.
در ادامه معاون اجتماعی به آمار ترخیص وسایل نقلیه اشاره کرد. از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ خرداد ۱۴۰۵، بیش از ۲۵٬۰۰۰ دستگاه شامل ۱۳٬۵۱۵ خودرو و ۱۲٬۱۴۹ موتورسیکلت توسط پلیس راهور ترخیص شدهاند و هیچ وسیلهٔ جدیدی در این بازه توقیف نشده است. این ترخیصها برای خودرویی بوده که پیش از این در پارکینگهای توقیف موجود بودند و پس از طی مراحل قانونی به صاحبانشان بازگردانده شدهاند.
همچنین بیش از ۴٬۰۰۰ نفر برای پیگیری تخلفات خود به مقررات مادهٔ ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مراجعه کردند و مشکلشان حل گردید. از لحاظ تصادفات، پلیس راهور تهران آمارهای نگرانکنندهای ارائه داد: تا تاریخ امروز ۶۸ مورد تصادف فوتی، ۵٬۷۱۷ تصادف جرحی و ۲۷٬۲۶۰ تصادف خسارتی ثبت شدهاند. بیشترین علت این تصادفات، تخلفات حادثهساز همچون سرعت غیرمجاز، سبقت خطرناک و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی بوده است.
در کل، پلیس راهور در این دوره بیش از ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ عمل اجرای قانون را در معابر اصلی، فرعی و محلی ثبت کرده؛ شامل ۲۷۰٬۰۰۰ تخلف حادثهساز، بیش از یک میلیون تخلف ساکن (پارک دوبل، سد معبر، توقف غیرمجاز) و ۲۹۸٬۰۰۰ تخلف عدم استفاده از کلاه ایمنی. این اقدامات نشانگر حضور شبانهروزی و تعهد پلیس به کاهش فشارهای روانی و اقتصادی شهروندان، بهویژه در شرایط پساجنگ تحمیلی و آستانهٔ نوروز ۱۴۰۵ میباشد
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