آمادگی اسرائیل برای بازگشت فوری به نبرد با ایران

رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آمادگی کامل نیروهای خود برای بازگشت فوری به نبرد علیه ایران خبر داد و بر نقش تعیین‌کننده نیروی دریایی در ضربات قاطع تاکید کرد.

در تاریخ سیزدهم خرداد ماه، ارتش دفاعی اسرائیل با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از بازدید ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل ، به همراه ایال هرئل فرمانده نیروی دریایی و دیگر فرماندهان ارشد از پایگاه حیفا خبر داد.

این بازدید در شرایطی انجام می‌شود که منطقه غرب آسیا با تنش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه است. زامیر در این بازدید با اشاره به اهمیت نیروی دریایی به عنوان یک بازوی راهبردی بلندبرد، دستور تقویت این نیرو را صادر کرد و گفت: ارتش اسرائیل در تمامی بخش‌های خود آماده بازگشت فوری به نبرد علیه رژیم تروریستی ایران است.

او همچنین افزود که نیروی دریایی نقش تعیین‌کننده‌ای در توان ما برای وارد کردن ضربات قاطع به این رژیم دارد، همان‌گونه که در گذشته انجام داده‌ایم. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که عملیات نظامی اسرائیل و ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران، در وضعیت آتش‌بسی هرچند شکننده به سر می‌برد و مذاکرات سیاسی برای دستیابی به توافقی جدید ادامه دارد.

زامیر با تاکید بر اینکه نیروی دریایی در کنار فعالیت‌های تهاجمی در عرصه‌های دور، ماموریت اصلی خود یعنی دفاع از حاکمیت و مرزهای دریایی و دفاع از شهروندان کشور اسرائیل را حفظ کرده است، خاطرنشان کرد که ابتکار عمل در دست اسرائیل است. وی با اشاره به وضعیت لبنان نیز گفت: نیروی دریایی در این نبرد شریک است و برای نیروهای ما آتش‌بسی وجود ندارد.

ما برای بهره‌برداری کامل از آزادی عمل خود فعالیت می‌کنیم و از هر فرصت برای رفع تهدید علیه شهروندان و نیروهای خود استفاده خواهیم کرد. این اظهارات در حالی از سوی مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل بیان می‌شود که همزمان با برقراری آتش‌بس نسبی، مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی همچنان بر آسیب شدید توان نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند.

تحلیلگران معتقدند که این تهدیدها نشان‌دهنده عزم اسرائیل برای حفظ فشار حداکثری بر ایران و جلوگیری از هرگونه عقب‌نشینی در مذاکرات است. نیروی دریایی اسرائیل با استقرار در پایگاه حیفا و سایر نقاط راهبردی، توانایی خود را برای انجام عملیات‌های گسترده و ضربات پیش‌دستانه نشان داده است. این در حالی است که ایران نیز همواره تهدید به پاسخ متقابل کرده و تنش‌ها در منطقه همچنان در سطح بالایی باقی مانده است.

بازدید اخیر از پایگاه حیفا و دستور تقویت نیروی دریایی، پیام روشنی از سوی تل‌آویو به تهران و متحدانش است مبنی بر اینکه هرگونه توافق احتمالی نباید به تضعیف قابلیت‌های دفاعی اسرائیل منجر شود. همچنین این اقدامات بر نقش حیاتی نیروی دریایی در دکترین نظامی اسرائیل تاکید دارد، به‌ویژه در سناریوهایی که نیاز به واکنش سریع و ضربات دقیق در فواصل دور احساس می‌شود.

آینده تنش‌های میان ایران و اسرائیل به پیشرفت مذاکرات و اراده طرفین برای پایبندی به آتش‌بس بستگی دارد، اما اظهارات اخیر نشان می‌دهد که ارتش اسرائیل خود را برای هرگونه سناریویی آماده می‌کند





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