آلیس روفو: تنش لفظی باید متوقف شود، از تنش نظامی اجتناب شود

پس از تهدیدهای مجدد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه ایران در مورد توافق احتمالی آتشبس، آلیس روفو خواستار پایان یافتن تنش لفظی میان ایران و آمریکا شد.
به گزارش شفقنا، روفو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فرانس ۲ گفت: «من معتقدم که تنش لفظی باید متوقف شود، همانطور که باید از تنش نظامی از هر دو طرف اجتناب شود. » روفو در پاسخ به سوالی در مورد ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه، تأیید کرد: این ناو در دریای سرخ است و هنگام حرکت به سمت دریای عرب از کانال سوئز عبور کرده است، اما افشای مکان دقیق آن مفید نیست.
او گفت: «ما در دورهای هستیم که اطلاعات زیادی در منطقه در حال گردش است و نباید موضع فرانسه تحریف شود. گاهی اوقات، وقتی اعلام میشود که شارل دوگل از کانال سوئز عبور کرده است، میتواند این تصور را ایجاد کند که ما در یک عملیات تهاجمی شرکت داریم. این نادرست است
