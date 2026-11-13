بروز شاخص آلودگی هوای تهران به عدد ۱۴۲ و وضعیت ناسالم برای گروه‌های حسام؛ احتمال تعطیلی مدارس فردا و هشدار هواشناسی درباره پایداری جو تا دوشنبه.

کیفیت هوای تهران در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ مجدداً به وضعیت ناسالم بازگشته است و شهروندان با شرایط سخت هوایی مواجه هستند. بر اساس داده‌های ثبت شده تا ساعت ۱۴:۰۰ این روز، شاخص آلودگی هوا ی پایتخت به عدد ۱۴۲ رسید که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه است. این وضعیت نگران‌کننده همزمان با گمانه‌زنی‌های فراوان درباره احتمال تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ رخ داده است. هواشناسی تهران نیز با پیش‌بینی پایداری جو، هشدار داده که غلظت آلاینده‌ها در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. این روند نگران‌کننده لزوم رعایت احتیاط‌های لازم توسط ساکنان و به ویژه افراد مستعد بیماری را بیش از پیش آشکار می‌سازد.

جزئیات فنی و روند آلودگی هوای تهران

بر اساس گزارش رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، آلاینده شاخص هوای تهران در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است. این ذرات با داشتن ابعاد بسیار کوچک، نفوذپذیری بالاتری دارند و تاثیرات شدیدی بر سیستم تنفسی افراد می‌گذارند. میانگین آلودگی هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته نیز عدد ۱۱۹ را نشان می‌داد که خود گواه تداوم وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بود. این ارقام نشان می‌دهد که شرایط کیفی هوا در بازه زمانی کوتاه تغییری نکرده و ثبات نگران‌کننده‌ای داشته است. تمرکز بر این نوع آلاینده‌ها نیازمند تدابیر فوری از سوی نهادهای متولی برای کاهش انتشار آن‌هاست.

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پیش‌بینی هواشناسی و وضعیت جوی پایتخت

هواشناسی تهران اعلام کرده است که پدیده سکون و پایداری جو از عصر روز جمعه ۲۲ آبان آغاز شده و تا روز دوشنبه ۲۵ آبان ادامه خواهد داشت. این شرایط جوی مانع از پخش شدن آلاینده‌ها در لایه‌های بالاتر جو می‌شود و باعث تجمع غلظت بالای آن‌ها در سطح شهر می‌گردد. بر این اساس، انتظار می‌رود افزایش نسبی غلظت آلاینده‌ها و کاهش بیشتر کیفیت هوا به ویژه در نواحی پرتردد شهری مشاهده شود. این پیش‌بینی علمی به معنای تشدید آلودگی در ساعات آینده است و شهروندان باید برای مقابله با آن برنامه‌ریزی کنند. عدم وجود باد کافی و ثبات دما از مهم‌ترین عوامل تشدید این پدیده در تهران محسوب می‌شود.

احتمال تعطیلی مدارس و واکنش مسئولان

پیرو هشدارهای هواشناسی و افزایش شاخص آلودگی هوای تهران، گمانه‌زنی‌ها درباره تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ شدت گرفته است. نگرانی از سلامت دانش‌آموزان به عنوان یک گروه حساس، این فرضیه را تقویت کرده که مدارس ممکن است در این روز به صورت آنلاین فعالیت کنند. تا این لحظه و با گذشت زمان از امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵، خبر رسمی از تعطیلی مدارس تهران برای فردا شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ منتشر نشده است. مسئولان آموزش و پرورش تهران هنوز اقدام عملیاتی خاصی را برای این روز اعلام نکرده‌اند. اخبار رسمی تعطیلی مدارس تهران روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ تنها بعد از اعلام رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد و نباید به شایعات اکتفا کرد.

تاثیرات زیست محیطی و اقدامات پیش رو

تداوم آلودگی هوای تهران در روزهای آتی می‌تواند تاثیرات جدی بر سلامت عمومی و ترافیک شهری داشته باشد. کاهش کیفیت هوا در نواحی پرتردد شهری، نگرانی‌ها درباره آلودگی ناشی از ترافیک را نیز افزایش می‌دهد. شهروندان موظفند با کاهش استفاده از خودروهای شخصی و رعایت نکات بهداشتی، به بهبود وضعیت کمک کنند. پایداری جو تا روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده و این بازه زمانی نیازمند هوشیاری کامل است. پیگیری وضعیت شاخص آلودگی هوا از منابع معتبر مانند شرکت کنترل کیفیت هوای تهران برای تصمیم‌گیری روزانه ضروری است.