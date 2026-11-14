آلودگی هوای تهران ۱۲۶ واحد ناسالم؛ منطقه ۱۹ بدترین وضعیت را دارد

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد آلودگی هوا در منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۲ به اوج رسید. توصیه‌های بهداشتی برای کاهش فعالیت‌های بیرونی در روزهای آلوده.

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد که کیفیت هوای پایتخت در روز شنبه در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. شاخص کلی آلودگی هوا با عدد ۱۲۶ برای ذرات معلق PM۲.۵ ثبت شده و هوای شهر در این سطح ناپایدار ارزیابی می‌شود.

مقایسه آلودگی در ایستگاه‌های سنجش مختلف

بررسی نمایشگر ایستگاه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که منطقه ۱۹ بیشترین میزان آلودگی را با عدد ۱۷۲ به خود اختصاص داده است. این رقم بالاترین حد ثبت شده در تمام نقاط شهر تهران محسوب می‌شود.

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در مقابل، ایستگاه وردآورد در منطقه ۲۲ با شاخص ۱۵۹ کمترین میزان آلودگی را گزارش کرده است. این تفاوت معنادار نشان‌دهنده پراکندگی غیرمتوازن آلاینده‌ها در لایه‌های مختلف هوای شهر است.

سوابق آماری و وضعیت ایستگاه‌های خاص

ایستگاه شریف در منطقه ۲ عدد ۱۶۲ و ایستگاه سلامت نیز شاخص ۱۶۱ را نشان می‌دهد. همچنین ایستگاه شهرداری در منطقه ۱۱ مقدار ۱۶۰ را به عنوان شاخص آلودگی ثبت کرده است.

از ابتدای امسال، کیفیت هوای تهران در ۱۳ روز پاک، ۱۹۱ روز قابل قبول، ۳۲ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و تنها ۲ روز کاملاً ناسالم بوده است. میانگین ۲۴ ساعت گذشته این شهر با عدد ۱۴۷ در وضعیت آلوده برای گروه‌های حساس قرار داشت.

توصیه‌های بهداشتی برای گروه‌های حساس

سالمندان و کودکان به عنوان گروه‌های حساس باید از انجام فعالیت‌های طولانی یا سنگین در فضای بیرون از منزل در روزهای آلوده خودداری کنند. این دستورالعمل برای پیشگیری از عوارض ریوی و قلبی صادر شده است.

فعالیت طولانی به هرگونه تلاش فیزیکی خارج از منزل گفته می‌شود که چندین ساعت به طول می‌انجامد و نفس کشیدن را نسبت به حالت طبیعی دشوارتر می‌کند. افراد حساس باید از این نوع فعالیت‌ها بپرهیزند.

دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای و پروتکل‌های پایش

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از شهروندان خواسته است تا از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های خود وضعیت لحظه‌ای آلودگی را رصد کنند. دسترسی به شاخص ۲۴ ساعته و اطلاعات ایستگاه‌های سنجش از طریق پرتال‌های رسمی امکان‌پذیر است.

برای مشاهده آنلاین جزئیات دقیق، کاربران می‌توانند به سامانه AirNow به نشانی airnow.tehran.ir مراجعه کنند. پرتال air.tehran.ir نیز اطلاعات را به‌روز ارائه می‌دهد و پس از مشکل کوتاه مدت، اکنون بدون اختلال در خدمت‌رسانی است.