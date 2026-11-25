احمد طاهری تأکید کرد خودروهای فرسوده تهران با هفت درصد ناوگان، ۳۸ درصد انتشار آلاینده‌ها را دارند و بسیاری از قوانین مربوط به خودروهای فرسوده هنوز اجرا نشده است.

احمد طاهری ، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست ، در جلسه نظارتی آلودگی هوا که در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، از نقش خودروهای فرسوده در آلودگی هوا گفت. به گفته او، خودروهای فرسوده حدود ۹ برابر خودروهای غیرفرسوده آلایندگی دارند. طاهری اعلام کرد هفت درصد ناوگان خودرویی تهران فرسوده است، اما این بخش ۳۸ درصد انتشار آلاینده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

طاهری در این جلسه، سازمان حفاظت محیط زیست را نهاد ناظر و هماهنگ‌کننده در حوزه آلودگی هوا معرفی کرد. وزارتخانه‌های نفت و نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان ملی استاندارد نیز از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی در این زمینه هستند. او تأکید کرد که آلودگی هوا و ناوگان فرسوده نیازمند هماهنگی میان این نهادها است.

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سازمان حفاظت محیط زیست با تکیه بر آمار کیفیت هوا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ وضعیت شهرهای کشور را بررسی کرده است. بر اساس این آمار، شهر اهواز با ۲۴۷ روز ناسالم با شاخص بالاتر از ۱۰۰، همچنان آلوده‌ترین شهر کشور ثبت شده است. طاهری گفت در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰، روزهای ناسالم در شهر مشهد ۱۲۰ درصد و در تهران ۵۷ درصد افزایش یافته است.

مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا در شهرهای کشور

طاهری با اشاره به آمار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ گفت که بیشترین آلاینده خطرناک برای سلامت، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون است. بر اساس مطالعات وزارت بهداشت، در تهران حدود ۸۸۵۵ نفر، در مشهد ۳۱۷۹ نفر، در اصفهان ۲۵۵۷ نفر و در کرج حدود ۲۰۱۷ نفر مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا ثبت شده است.

در میان مراکز استان‌ها، سنندج با ۸۲ نفر و سمنان با ۹۸ نفر کمترین آمار مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا را داشته‌اند. طاهری به نقل از آمار وزارت بهداشت گفت که تعداد کل مرگ‌ومیر منتسب به آلودگی هوا در کشور ۵۸ هزار و ۹۷۵ نفر است. در همین حال، شهرهای اراک و اصفهان روزهای ناسالم کمتری نسبت به سال ۱۴۰۰ داشته‌اند؛ کاهش این روزها در اراک ۶۲ درصد و در اصفهان ۲۲ درصد ثبت شده است.

قوانین خودروهای فرسوده و اجرای ناقص آن‌ها

طاهری گفت دولت برای تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مالک وسایل نقلیه، تعیین سن فرسودگی خودرو را به عنوان تکلیف معرفی کرده است. سن فرسودگی نخست در آیین‌نامه ذیل ماده ۸ و سپس در آیین‌نامه ذیل ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین شد. او تأکید کرد که این مقررات تنها در متن قانون باقی مانده و در عمل اجرای کامل ندارد.

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم توضیح داد که قانون هوای پاک، ممنوعیت حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث، خریدوفروش، نقل‌وانتقال و تردد خودروهای فرسوده را پیش‌بینی کرده است. با این حال، او گفت که تقریباً هیچ‌یک از این موارد در کشور اجرا نمی‌شود. بر اساس ماده ۸ قانون، جریمه روزانه توسط پلیس راهور نیز پیش‌بینی شده، اما این مورد هم اجرا نشده است.

طاهری افزود دولت مکلف شده است تسهیلات ارزان‌قیمت برای جایگزینی خودروها و موتورسیکلت‌ها با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت ۱۰ ساله ارائه کند. بخشی از این موضوع در قالب تسهیلات صندوق در وزارت صمت در حال اجراست. همچنین ممنوعیت تردد خودروهای فرسوده برای حمل بار و مسافر در کلان‌شهرها در قانون ساماندهی صنعت خودرو به عنوان تکلیف قانونی آمده است.

طاهری گفت تولیدکنندگان و واردکنندگان وسایل نقلیه مکلف به ارائه گواهی اسقاط یا پرداخت عوارض اسقاط هستند و این تکلیف در کشور در حال انجام است. او همچنین گفت مسئولیت اسقاط که پیش‌تر بر عهده وزارت راه بود، به وزارت صمت منتقل شده است. وزارت صمت نیز با استفاده از منابع حاصل از عوارض اسقاط، طرح نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی و موتورسیکلت‌ها را در اولویت قرار داده است.

آمار اسقاط و اصلاح آیین‌نامه گواهی اسقاط

طاهری اعلام کرد روند اسقاط خودروهای فرسوده در حدود دو سال و نیم تا سه سال گذشته صعودی بوده است. از ابتدای دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۳، شمار خودروهای اسقاط شده به حدود ۷۰۰ هزار خودرو رسیده و در سال ۱۴۰۵ نیز تاکنون حدود ۱۲۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است. او برای مقایسه گفت باید آمار ۷۰۰ هزار خودرو را با مجموع ۲۰۰ هزار خودروی فرسوده‌ای سنجید که از اوایل سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ از رده خارج شده بودند.

طاهری درباره اصلاح آیین‌نامه ذیل ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو گفت که قانون تولید هر چهار خودرو را معادل اسقاط یک خودرو تعیین کرده بود. اما پیش از اصلاح، هر خودرو بین سه تا چهار گواهی اسقاط ایجاد می‌کرد و هر گواهی برای تولید چهار خودروی جدید استفاده می‌شد. به گفته او، در نتیجه به ازای تولید هر ۱۲ تا ۱۶ خودروی جدید تنها یک خودرو اسقاط می‌شد و این موضوع به تجمیع گواهی اسقاط در کشور منجر شد.

طاهری گفت فعالیت‌های این مرکز در دو دسته سیاست‌گذاری شامل اصلاح آیین‌نامه اجرایی و طرح جایگزینی با استفاده از گواهی اسقاط تقسیم می‌شود. در این چارچوب، طرح‌هایی برای کامیون، کشنده، سواری کار و موتورسیکلت تهیه و به دولت ارائه شده است. او تأکید کرد که خروج ناوگان فرسوده از چرخه حمل‌ونقل، برای کاهش آلودگی هوا ضروری است.