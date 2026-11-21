طبق اعلام محمد امیدفر، مسئول هواشناسی آذربایجان شرقی، به دلیل سکون هوا، غلظت آلاینده‌ها در تبریز افزایش یافته و از یکشنبه سامانه بارشی فعال می‌شود.

محمد امیدفر ، رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی ، هشدار داد که پایداری هوای استان در روزهای جاری منجر به تشدید آلودگی جوی در شهرهای بزرگ شده است. وی در توضیحاتی که روز شنبه ارائه داد، تأکید کرد که وضعیت فعلی جو باعث می‌شود غلظت آلاینده‌ها در کلان‌شهر تبریز به mức نگران‌کننده‌ای برسد.

افزایش آلودگی به دلیل سکون نسبی باد

بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، سکون نسبی هوا و کاهش چشمگیر سرعت وزش باد، دو عامل اصلی افزایش آلودگی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان هستند. امیدفر توضیح داد که این شرایط جوی مانع از پراکندگی ذرات معلق و گازهای سمی در اتمسفر شده و کیفیت هوا را در بازه زمانی امروز و فردا کاهش می‌دهد. انتظار می‌رود وضعیت هوا برای گروه‌های حساس ناسالم شود و دید افقی در برخی نواحی استان کاهش یابد.

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زمان شروع سامانه بارشی و پاکسازی هوا

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی اعلام کرد که از اواخر روز یکشنبه، نفوذ یک سامانه بارشی جدید به این موضوع پایان می‌دهد. فعالیت این سامانه از اواخر روز یکشنبه آغاز شده و تا اواخر روز دوشنبه ادامه خواهد داشت. این تغییر جوی موجب کاهش قابل‌توجه میزان آلودگی هوا در سطح استان می‌شود و شرایط را برای بهبود کیفیت جو فراهم می‌آورد.

تفاوت بارش در مناطق گرمسیر و سردسیر

این سامانه بارشی الگوی متفاوتی از بارش را در نواحی مختلف آذربایجان شرقی ایجاد خواهد کرد. در مناطق گرمسیر استان، این سامانه باعث بارش باران می‌شود، در حالی که در مناطق سردسیر و کوهستانی، بارش به شکل برف خواهد بود. این توزیع جغرافیایی بارش‌ها تأثیر مستقیمی بر ترافیک جاده‌ای و وضعیت معیشتی ساکنان مناطق ییلاقی و شهری دارد و نیازمند توجه ویژه مسوولان محلی است.

پایداری دوباره هوا در روز سه‌شنبه

علیرغم ورود سامانه بارشی در اواخر هفته، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که هوای استان در روز سه‌شنبه دوباره پایدار خواهد شد. این ثبات موقت در شرایط جوی ممکن است مجدداً منجر به تجمع آلاینده‌ها شود، اما این وضعیت کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد. شهروندان باید برای این بازه زمانی کوتاه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند و از خروج‌های غیرضروری خودداری کنند.

ناپایداری جوی از روز چهارشنبه

از روز چهارشنبه، گذر امواج جوی جدید باعث ایجاد ناپایداری‌های گسترده در آسمان آذربایجان شرقی خواهد شد. وزش باد شدید همراه با بارش باران و بارش برف در مناطق سردسیر و ارتفاعات کوهستانی از ویژگی‌های اصلی این موج جدید است. این شرایط جوی نه تنها آلودگی هوا را به طور کامل از بین می‌برد، بلکه الگوهای بارشی را برای هفته آینده در سطح استان تعیین خواهد کرد.