آلودگی هوای تهران ناسالم شد شاخص ۱۵۳ در جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵

کیفیت هوای تهران در جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ برای همه گروه‌ها ناسالم اعلام شد. شاخص آلاینده ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون به ۱۵۳ رسید و وضعیت شهر قرمز شد.

کیفیت هوای شهر تهران در روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ همچنان در شرایط ناپایدار و ناسالم برای تمام گروه‌های سنی و حساس قرار دارد. بر اساس آخرین داده‌های ثبت شده، آلودگی ذرات ریز معلق باعث شده است تا شاخص کیفیت هوای پایتخت در محدوده هشدار قرار گیرد.

وضعیت شاخص آلودگی در ساعت ۱۶ جمعه

بر اساس اعلام رسمی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوا در تهران بعدازظهر روز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ و تا ساعت ۱۶:۰۰، عدد ۱۵۳ را ثبت کرد. این عدد نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای همه گروه‌های جمعیتی در فضای باز است.

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آلاینده شاخصی که مسئول اصلی تشدید این وضعیت آلودگی محسوب می‌شود، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است. این ذرات ریز به دلیل ابعاد بسیار کوچک خود، توانایی نفوذ به عمق ریه‌ها و جریان خون را داشته و خطرات جدی برای سلامت عمومی ایجاد می‌کنند.

تفکیک وضعیت مناطق مختلف پایتخت

بررسی‌های میدانی و داده‌های سامانه پایش نشان می‌دهد که علاوه بر وضعیت کلی شهر، پراکندگی آلودگی در مناطق مختلف تهران همگون نیست. کیفیت هوا در اکثر نقاط پایتخت در وضعیت قرمز و بسیار ناسالم ارزیابی شده است.

تنها شش منطقه از مناطق چهل‌گانه تهران از این وضعیت خارج هستند و کیفیت هوای بهتر یا ناسالم برای گروه‌های حسال را تجربه می‌کنند. این اختلاف منطقه‌ای نشان می‌دهد که عوامل محلی و جغرافیایی در پراکنش آلاینده‌ها نقش مستقیم دارند.

میانگین ۲۴ ساعته و هشدار گروه‌های حساس

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در گزارش خود یادآوری کرد که آلاینده شاخص هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین عدد ۱۱۹ را به خود اختصاص داده است. این عدد نشان می‌دهد که با وجود کاهش جزئی آلودگی در ساعات پایانی روز، وضعیت کلی هوا همچنان نگران‌کننده باقی مانده است.

در بازه زمانی ۲۴ ساعته، کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته است. این گروه‌ها شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افرادی هستند که مبتلا به بیماری‌های تنفسی یا قلبی-عروقی می‌باشند.

پیامدهای سلامتی و هشدارهای لازم

وجود ذرات کمتر از ۲.۵ میکرون در غلظت بالا، ریسک ابتلا به مشکلات تنفسی حاد، تحریک چشم‌ها و سوزش گلو را به شدت افزایش می‌دهد. متخصصان بهداشت محیط توصیه می‌کنند که در این شرایط از تردد غیرضروری در ساعات اوج آلودگی پرهیز شود.

سازمان‌های بهداشتی تاکید دارند که افراد حساس باید فعالیت‌های ورزشی در فضای باز را متوقف کنند و در صورت لزوم از ماسک‌های فیلتردار استاندارد استفاده نمایند. تداوم این وضعیت در روزهای آینده می‌تواند بار بیماری‌زایی را در مناطق شهری افزایش دهد.