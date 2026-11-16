بروزرسانی وضعیت آلودگی هوای پایتخت در تاریخ ۲۵ آبان؛ هوای ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوای تهران در شرایط ناسالم است و اطلاعات ۱۲ ایستگاه نیز ثبت نشده است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ، کیفیت هوای ۲۲ ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شرایط ناسالم قرار دارد و در همین راستا اطلاعاتی از وضعیت ۱۲ ایستگاه دیگر به ثبت نرسیده است. این وضعیت نگران‌کننده در تاریخ ۲۵ آبان مشاهده شده و نشان می‌دهد که آلودگی جوی در بخش‌های وسیعی از کلان‌شهر پایتخت به سطحی رسیده که سلامت شهروندان را تهدید می‌کند.

جزئیات ایستگاه‌های آلوده در مناطق مختلف تهران

بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که ایستگاه‌های سوهانک واقع در منطقه ۱، شریف و شهرداری منطقه ۲، دانشگاه علم و صنعت در منطقه ۴ و دانشگاه تهران در منطقه ۶، همگی در وضعیت ناسالم قرار دارند. علاوه بر این، ایستگاه‌های ژئوفیزیک و تربیت مدرس در منطقه ۶، گلبرگ در منطقه ۸ و شهرداری منطقه ۱۱ نیز از نقاط آلوده شهر محسوب می‌شوند.

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در مناطق جنوبی و شرقی تهران، ایستگاه‌های پارک رازی و میدان امام خمینی در منطقه ۱۲، پیروزی در منطقه ۱۳ و مسعودیه در منطقه ۱۵ با شاخص آلاینده ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون در وضعیت ناسالم هستند. همچنین ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۱۵، پارک سلامت در منطقه ۱۷ و شادآباد در منطقه ۱۸ نیز همین وضعیت را تجربه می‌کنند.

سایر ایستگاه‌هایی که وضعیت هوای ناسالم را ثبت کرده‌اند شامل فرمانداری شهر ری در منطقه ۲۰، شهرداری مناطق ۲۱ و ۲۲ و نیز ایستگاه وردآورد در منطقه ۲۲ می‌شوند. ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص در تمامی این نقاط شناسایی شده‌اند که این ذرات به دلیل اندازه بسیار کوچک، نفوذ عمیق‌تری به ریه‌های انسان دارند و عوارض جدی‌تری برای سیستم تنفسی ایجاد می‌کنند.

وضعیت گروه‌های حساس و ایستگاه‌های خاص

در حالی که هوای ۲۲ ایستگاه برای عموم شهروندان ناسالم است، اما وضعیت برای برخی مناطق دیگر کمی متفاوت‌تر ارزیابی می‌شود. ایستگاه‌های اقدسیه در منطقه ۱، دانشگاه شهید بهشتی در منطقه ۱ و همچنین شهرک چشمه در منطقه ۲۲ با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون، در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند.

این تفکیک نشان می‌دهد که اگرچه شدت آلودگی در این سه ایستگاه ممکن است برای سالمندان و کودکان نگران‌کننده باشد، اما لزوماً برای تمام گروه‌های سنی در سطح آلودگی شدید قرار ندارد. با این حال، مسئولان بهداشتی توصیه می‌کنند که افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی در این ساعات از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند.

مقیاس‌بندی شاخص کیفیت هوا و وضعیت ۱۲ ایستگاه

بر اساس تقسیم‌بندی استاندارد شاخص کیفیت هوا که به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود، از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول یا متوسط، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک تلقی می‌گردد. این مقیاس‌بندی به شهروندان کمک می‌کند تا بر اساس اعداد منتشر شده، تصمیمات بهتری برای سلامت خود بگیرند.

لازم به ذکر است که در این گزارش خاص، هیچ اطلاعاتی از ۱۲ ایستگاه سنجش کیفیت هوا به ثبت نرسیده است که این موضوع می‌تواند ناشی از مشکلات فنی یا قطعی سیستم‌های پایش باشد. وجود این خلأ اطلاعاتی در پایش یکپارچه شهر، دقت ارزیابی کلی کیفیت هوای تهران را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نیازمند پیگیری مسئولان شرکت کنترل کیفیت هوای تهران است.

پیامدهای آلودگی و توصیه‌های بهداشتی

با توجه به حضور ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون به عنوان آلاینده شاخص در اکثر نقاط آلوده شهر، توصیه می‌شود که از استفاده از خودروهای شخصی شخصی پرهیز شود. همچنین بسته بودن پنجره‌ها در منزل و محل کار، استفاده از فیلترهای هوای تصفیه شده در صورت وجود و پرهیز از ورزش در فضای باز از جمله اقدامات پیشگیرانه ضروری است.

شهروندان باید با آگاهی کامل از وضعیت آلودگی هوای امروز ۲۵ آبان، برنامه‌ریزی‌های خود را برای خروج از منزل به حداقل برسانند. مسئولان نیز باید با بررسی دلایل عدم ثبت اطلاعات ۱۲ ایستگاه، شفاف‌سازی لازم را برای اطمینان خاطر عمومی ارائه دهند تا شهروندان بتوانند با اتکا به داده‌های دقیق، سلامت خود را محافظت کنند.