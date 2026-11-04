آلن ایر، دیپلمات پیشین آمریکایی، جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان ندانست و ناتوانی در اداره کشور را علت واقعی آن خواند.

آلن ایر ، دیپلمات آمریکایی و عضو پیشین تیم اصلی مذاکرات هسته‌ای این کشور با ایران، در واکنش به اظهارات جیدی ونس ، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، گفته است که دلیل واقعی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ناتوانی در اداره کشور است. خبرگزاری مهر این واکنش را گزارش کرده است.

جیدی ونس پیش‌تر در پیامی با اذعان به تبعات جنگ با ایران نوشته بود که دلیل شکست جمهوری‌خواهان جنگ است و رئیس‌جمهور آمریکا شب قبل از آن همین موضوع را گفته بود. به گفته ونس، جنگ با ایران و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده هزینه‌هایی است که افراد می‌توانند درباره قابل‌قبول بودن آن‌ها استدلال کنند.

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ریشه اختلاف آلن ایر و جیدی ونس بر سر جنگ با ایران

آلن ایر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس به ونس پاسخ داد و با کمال احترام نوشت که شکست جمهوری‌خواهان به این دلیل است که آن‌ها بلد نیستند یک کشور را اداره کنند. این پاسخ مستقیماً به ادعای ونس درباره نقش جنگ با ایران در شکست انتخاباتی این حزب واکنش نشان می‌دهد.

در پیام ونس، جنگ با ایران به‌عنوان عامل اصلی شکست در انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شده است. ونس همچنین تأکید کرده بود که اگر کسی معتقد است این جنگ ارزش داشته، باید دلایل خود را بیان کند و این موضع را پذیرفته یا رد کند، اما آن را صادقانه می‌دانست.

اختلاف اصلی میان دو طرف بر سر علت شکست است. ونس جنگ را علت اصلی می‌داند، در حالی که ایر ریشه مشکل را در توانایی اداره کشور می‌بیند. این تفاوت نشان می‌دهد که دو طرف یک رویداد سیاسی واحد را از زاویه‌های متفاوت تحلیل می‌کنند.

موضع جیدی ونس و نقد آلن ایر درباره شکست انتخاباتی

جیدی ونس در پیام خود موضع صریحی گرفت و تأکید کرد که پذیرش هزینه‌های جنگ با ایران و از دست دادن کنترل سنا یک انتخاب سیاسی است که باید درباره آن استدلال شود. او این موضع را صادقانه توصیف کرد، حتی اگر مخاطبانش با آن موافق یا مخالف باشند.

آلن ایر، که پیش‌تر در تیم اصلی مذاکرات هسته‌ای با ایران حضور داشته، نقد خود را بر توانایی مدیریتی جمهوری‌خواهان متمرکز کرده است. استدلال او این است که مشکل اصلی، ناتوانی در اداره کشور است و نه صرفاً یک رویداد خارجی مانند جنگ با ایران.

منبع این گزارش، خبرگزاری مهر، تنها به بیان این واکنش‌ها پرداخته و در متن خبری به ارزیابی مستقل از میزان تأثیر جنگ بر آرای رأی‌دهندگان اشاره‌ای نشده است. بنابراین خواننده باید میان ادعای ونس و نقد ایر، با توجه به خود متن، داوری کند.

پیامدهای این اختلاف نظر برای جمهوری‌خواهان آمریکا

این گفت‌وگوی علنی نشان می‌دهد که درباره دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دست‌کم در سطح مقامات و دیپلمات‌های سابق، دیدگاه واحدی وجود ندارد. از یک سو معاون رئیس‌جمهور جنگ با ایران را عامل اصلی می‌داند و از سوی دیگر یک دیپلمات پیشین آن را نادیده گرفته و مشکل را در مدیریت کشور می‌بیند.

گزارش مهر به زمان مشخصی برای اقدام بعدی یا برگزاری نشست و رویداد آتی اشاره نکرده است. آنچه در این متن قطعی است، ادعای مطرح‌شده از سوی جیدی ونس و پاسخ آلن ایر است و هیچ تاریخ یا مرحله رسمی دیگری در خبر ذکر نشده است.