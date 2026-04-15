سباستین هیل، معاون سخنگوی دولت آلمان، با ابراز امیدواری از از سرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران، بر ضرورت حل و فصل مسائل از طریق دیپلماسی تاکید کرد. این در حالی است که تنش‌ها در منطقه ادامه داشته و ایران اقدامات امنیتی جدیدی را در تنگه هرمز اعمال کرده است. آلمان نیز آمادگی خود را برای مشارکت در ماموریت دریایی مشروط به حصول توافق اعلام کرده است.

سباستین هیل، معاون سخنگوی دولت آلمان ، عصر چهارشنبه در سخنانی صریح اعلام کرد که کشورش از از سرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران به شدت استقبال می‌کند. این اظهارات در پی ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، مبنی بر احتمال از سرگیری مذاکرات مستقیم بین دو کشور در روزهای آینده، مطرح شد.

ترامپ روز سه‌شنبه مدعی شد که این مذاکرات می‌تواند ظرف دو روز آینده در پاکستان از سر گرفته شود. در همین حال، خبرگزاری آناتولی گزارش داد که هیل تاکید کرده است هدف اصلی باید همچنان دستیابی به پایان جنگ از طریق کانال‌های دیپلماتیک باشد و دولت آلمان متعهد به حصول اطمینان از تحقق چنین راه‌حل دیپلماتیکی است.

این در حالی است که تنش‌ها در منطقه، به ویژه پس از اقداماتی که ایران آن را نتیجه آتش‌افروزی آمریکا و رژیم صهیونیستی دانسته، افزایش یافته است. ایران در واکنش به حملات غیرقانونی ادعاشده علیه حاکمیت و تمامیت ارضی خود از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، اعلام کرده است که کلیه تردد کشتی‌ها از آبراه حیاتی بین‌المللی مجاور آب‌های سرزمینی و خط ساحلی ایران باید با هماهنگی تهران انجام شود و کشتی‌های مرتبط با آمریکا، رژیم صهیونیستی و متحدانشان اجازه عبور نخواهند داشت.

معاون سخنگوی دولت آلمان همچنین اعلام کرد که آلمان آماده است تا در صورت حصول توافق صلح و وجود یک مأموریت سازمان ملل و یک مفهوم عملیاتی شفاف، به یک مأموریت دریایی بین‌المللی برای تأمین امنیت خطوط دریایی در تنگه هرمز بپیوندد. این سخنان در حالی بیان می‌شود که صبح روز یکشنبه، جی‌دی ونس، که به عنوان رئیس هیئت آمریکایی در مذاکرات پاکستان حضور داشت، اعلام کرد که ایران و آمریکا در اسلام‌آباد به توافقی نرسیده‌اند و هیئت آمریکایی بدون حصول نتیجه به کشور بازگشته است.

هیئت ایرانی با ابراز بدبینی نسبت به طرف مقابل و با تاکید بر لزوم درس گرفتن از تجربه‌های پیشین و بدعهدی‌های آمریکا، با میانجی‌گری پاکستان در این دور از گفتگوها شرکت کرده بود. با این حال، مقامات آمریکایی روز سه‌شنبه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته‌اند که اسلام‌آباد و ژنو به عنوان مکان‌های احتمالی برای دور بعدی مذاکرات آمریکا و ایران در نظر گرفته شده‌اند.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که نظرسنجی‌های جدید نشان‌دهنده کاهش حمایت از اسرائیل در میان حامیانش در آمریکا است و سید محمد خاتمی، رئیس‌جمهور سابق ایران، بر لزوم تثبیت موفقیت‌های نظامی و سیاسی کنونی به دور از ذوق‌زدگی و تندروی تاکید کرده و خواستار کمک همه به موفقیت مذاکرات شده است. همچنین، خبرهایی مبنی بر سقوط قیمت سکه امامی به کانال ۱۷۹ میلیونی در ظهر چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شده است که نشان‌دهنده نوسانات اقتصادی در کنار تنش‌های سیاسی است.





