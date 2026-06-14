آلمان با گام پرگل ۷-۱ مقابل کوراسائو در دیدار افتتاحیه گروه E جام جهانی 2026

آلمان در اولین بازی گروه E جام جهانی 2026 با نتیجهٔ ۷ بر یک مقابل کوراسائو پیروزی می‌گیرد؛ گل زدنی‌های متعدد از فلیکس اینمِچا تا کای هاورتز، بازی را به یک نمایش پرگل تبدیل کرد.

در چارچوب جام جهانی 2026 ، تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین بازی گروه E خود مقابل تیم تازه‌وارد کوراسائو در ورزشگاه NRG هیوستون به مصاف رفت.

این دیدار که ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران برگزار شد، به سرعت به یکی از پرگل‌ترین مسابقات دوره تبدیل شد؛ آلمان با نتیجهٔ هفت باز به یک پیروزی قاطع به دست آورد. از اولین دقیقهٔ بازی، ژرمن‌ها با فشار تمام‌النوازی و پاس‌کاری دقیق به سمت دروازه حریف حرکت کردند و در دقیقهٔ ۶، پس از یک سری پاس کوتاه و دقیق، فلیکس اینمِچا توپ را به دروازهٔ کوراسائو شلیک کرد و گل نخست را به ثمر رساند.

این گل زودهنگام، هیجان تماشاچیان را ارتقا داد و نشان داد که تیم آلمانی قصد دارد بازی را با پیروزی قاطع تمام کند. پس از گل ابتدایی، دو تیم همچنان به دنبال فرصت‌های گل‌زنی بودند؛ در دقیقهٔ ۲۱، لیوانو کومننسیا با یک تکنیک بالایی زیبا، گل مساوی را برای کوراسائو به ثمر رساند و امیدهای مهمانان را زنده کرد.

اما آلمان باز هم به حمله ادامه داد و در دقیقهٔ ۳۸، نیکو اشلوتربک با هدیهٔ سرش در کرنر، توپ را به تارهای تور باز کرد؛ همان‌طور که کای هاورتز در دقیقهٔ ۴۵+۴۵ از نقطهٔ پنالتی نیز به ثمر می‌رسید، برتری آلمان تا پایان نیمه اول حفظ شد. نیمهٔ دوم بازی نیز بدون تغییر در روحیهٔ هجومی دو تیم آغاز شد؛ جمال موسیالا درست در دقیقهٔ ۴۷، پس از پاس دقیق کیمیش، به دروازه حریف شلیک کرد و چهارمین گل آلمان را به ثمر رساند.

حماسهٔ آلمانی‌ها در ادامه بازی ادامه یافت؛ براون در دقیقهٔ ۶۸، گل پنجم تیمش را ثبت کرد و سپس کیمیش در دقیقهٔ ۷۸، گل ششم را به نام خود افزود. در لحظهٔ پایان، کای هاورتز با یک گل دیگر در دقیقهٔ ۸۸، شمارهٔ هفت را برای آلمان رقم زد و نتیجهٔ نهایی ۷‑۱ به دست آمد.

این پیروزی پرگل، کاپیتان بر سرسختی‌های دو دورهٔ پیشین جام جهانی که در آغاز مسابقات شکست خورده بودند، غلبه کرد و نشان داد که آلمان قصد دارد در این دوره به‌سختی پیش رود. داور این دیدار جلال جید مراکشی بود که بازی را به‌صورت منصفانه نظارت کرد





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