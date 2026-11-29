آلمان نخستین کشور خواهد بود که به سامانه اطلاعاتی دلتا اوکراین دسترسی پیدا می‌کند. این همکاری گامی مهم در یکپارچه سازی فناوری نظامی و افزایش آمادگی دفاعی برلین محسوب می‌شود.

کشور آلمان قرار است به عنوان نخستین کشور جهان، به سامانه نرم افزاری نظامی "دلتا" (Delta) دسترسی یابد. این توافق جدید نشان دهنده گامی استثنایی در زمینه همکاری های دفاعی و فناوری میان برلین و کی یف است. این توسعه تکنولوژیک، افق های جدیدی را در زمینه اشتراک گذاری اطلاعات عملیاتی و یکپارچه سازی سیستم های رزمی باز می کند.

جزئیات فنی و نحوه عملکرد سامانه دلتا

سامانه دلتا یک پلتفرم پیشرفته است که داده های حاصل از پهپادها، رادارها و ماهواره ها را جمع آوری می کند. این اطلاعات در یک نقشه دیجیتال متمرکز می شوند تا به واحدهای نظامی امکان دهند تا تصویری مشترک و دقیق از وضعیت میدان نبرد داشته باشند. این رویکرد باعث می شود تا فرآیند تصمیم گیری در لحظات حساس جنگی سریع تر و با دقت بالاتری انجام شود.

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ارتش آلمان در پاییز سال گذشته، در جریان تمرینات مشترک، این سامانه را آزمایش کرد. این رویداد به عنوان گام نخست به سوی امضای قرارداد نهایی و رسمی شناخته می شود. با این حال، دسترسی آلمان به خود نرم افزار دارای محدودیت های خاصی است. به طور مشخص، داده های رزمی مستقیم ارتش اوکراین به این کشور منتقل نخواهد شد و تمرکز صرفاً بر استفاده از بستر نرم افزاری است.

تاریخچه شکل گیری دلتا در جبهه های جنگ

سامانه دلتا حاصل تجربیات سخت جنگ در منطقه دونباس است. پس از آغاز درگیری ها در سال ۲۰۱۴، گروهی از داوطلبان اوکراینی که با پهپادهای شناسایی فعالیت می کردند، با یک چالش بزرگ مواجه شدند. مشکل اصلی این بود که صرفاً افزایش شمار پهپادها، گره کور ارتباطی را باز نمی کرد.

تصاویر و گزارش ها از راه ارتباطات رادیویی با تاخیر به واحدهای دیگر می رسیدند. این تاخیر زمانی باعث می شد تا وضعیت روی زمین ممکن است تغییر کرده باشد و اطلاعات دیگر به روز نباشند. این نقص حیاتی، نیاز به یک سیستم یکپارچه را بیش از پیش حس کرد.

در سال ۲۰۱۵، یک واحد آزمایشی کار روی یک نقشه دیجیتال را آغاز کرد که اطلاعات تازه روی آن ثبت می شد. این پیشرفت به واحدهای مختلف امکان داد تا همان تصویر واحد را ببینند. اولین نسخه سامانه دلتا در تابستان سال ۲۰۱۶ به صورت عملیاتی به کار گرفته شد. با آغاز تهاجم تمام عیار روسیه در فوریه ۲۰۲۲، استفاده از این سامانه به شدت گسترش یافت.

توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی

اوکراین در سال ۲۰۲۳ سامانه دلتا را رسما به خدمت گرفت. از تابستان سال ۲۰۲۵ استفاده از این سامانه را در همه سطوح نیروهای دفاعی اجباری کرد. امروزه واحدها می توانند روی تلفن همراه یا تبلت به این نقشه مشترک دسترسی داشته باشند. این انعطاف پذیری، کاربرد آن را در شرایط میدانی پیچیده بسیار آسان کرده است.

بخشی از پردازش تصاویر نیز با استفاده از هوش مصنوعی انجام می شود. این قابلیت باعث می شود تا بررسی حجم بالای ویدیوهای پهپادی برای کاربران ساده تر و سریع تر شود. هوش مصنوعی در تشخیص الگوها و غربالگری داده های حجیم، نقش کلیدی ایفا می کند و بار کاری تحلیلگران انسانی را کاهش می دهد.

پیامدهای استراتژیک برای ارتش آلمان

دسترسی به سامانه دلتا، به ارتش آلمان این امکان را می دهد تا نرم افزاری را که در جنگ به کار گرفته شده، در ساختار خود بیازماید. این آزمایش به برلین کمک می کند تا ببیند تا چه اندازه این سامانه با سیستم های موجود در ارتش آلمان سازگار است. سازگاری فنی، یک اصل اساسی در عملیات های مشترک بین المللی است.

سامانه دلتا از مراحل اولیه توسعه با معیارهای ناتو تطبیق داده شده است. این نرم افزار چند ارزیابی مستقل امنیت سایبری را با موفقیت پشت سر گذاشته است. این موارد تضمین کننده امنیت داده ها و قابلیت اطمینان سیستم در محیط های جنگی پرخطر است.

سازگار کردن دلتا با نیازهای خاص ارتش آلمان، می تواند به توسعه نسخه های بعدی این نرم افزار کمک کند. آزمون پاییز، اولین تجربه کار با دلتا را در اختیار ارتش آلمان گذاشت. تفاهم نامه برلین راه را برای بررسی بیشتر کاربرد آن در ساختار نظامی این کشور باز می کند.