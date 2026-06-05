اداره فدرال اداری آلمان از آغاز ۲۰۲۱ تا پایان مارس ۲۰۲۴ بیش از ۱۰۱ هزار درخواست برای تابعیت جبرانی دریافت و ۵۲ هزار مورد را تأیید کرده است. این برنامه که بر اساس اصلاحیه قانون تابعیت ۲۰۲۱ اجرا می‌شود، شرایط را برای یهودیان و دیگر قربانیان نازی‌ها سهولت بخشیده و الزام مدرک زبان آلمانی را حذف کرده است.

آلمان از سال ۲۰۲۱ تاکنون به بیش از ۵۰ هزار نفر از قربانیان نازی‌ها و نوادگان آن‌ها " تابعیت جبرانی " داده است. اداره فدرال اداری این کشور ( BVA ) از اوایل سال ۲۰۲۱ تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی، در مجموع ۱۰۱ هزار و ۱۸۰ درخواست برای " تابعیت جبرانی " دریافت کرده است.

آمارها نشان می‌دهد که ۵۲ هزار و ۱۸۰ نفر در همین بازه زمانی موفق به دریافت تابعیت آلمانی شده‌اند. به گفته مقامات، پایین بودن آمار درخواست‌های ردشده، نشان‌دهنده زمان‌بر بودن روند بررسی پرونده‌هاست. بخش قابل‌توجهی از این درخواست‌ها از سوی شهروندان ساکن اسرائیل و بریتانیا ثبت می‌شود؛ کشورهایی که پناهگاه اصلی بسیاری از یهودیان پس از به قدرت رسیدن نازی‌ها بودند.

با این وجود به دلیل پیچیدگی‌های مرتبط با تاریخچه و مسیرهای فرار این افراد، فرآیند یافتن، ترجمه و تأیید اسناد هویتی مورد نیاز غالباً دشوار، پرهزینه و زمان‌بر ارزیابی می‌شود. پایه قانونی این روند اصلاحیه قانون تابعیت آلمان مصوب سال ۲۰۲۱ است که دایره مشمولان دریافت گذرنامه را به میزان چشم‌گیری گسترش داد.

بر اساس این قانون افراد یهودی‌تبار و سایر کسانی که بین سال‌های ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ میلادی به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی تحت پیگرد قرار گرفته و در پی آن تابعیت آلمانی خود را رها کرده یا از دست داده‌اند، واجد شرایط دریافت تابعیت شناخته می‌شوند. موانع قانونی برای پذیرش در روند "تابعیت جبرانی" در مقایسه با فرآیند عادی اعطای تابعیت به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته است. از جمله این تسهیلات لغو الزام ارائه گواهی تسلط به زبان آلمانی است.

مبنای عمل نهادهای دولتی آلمان در این پرونده‌ها این پیش‌فرض حقوقی است که افراد مذکور بدون تقصیر شخصی و صرفاً به موجب قوانین تبعیض‌آمیز رژیم نازی، تابعیت خود را از دست داده‌اند یا از همان ابتدا موفق به دریافت آن نشده‌اند





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