استان آلبرتا با وجود باج دادن به نخستوزیر آلبرتا، دنیل اسمیت، برای رفتوکردن با همهپرسی درباره استقلال، برنامهای برای برگزاری دومین رایگیری الزامآور در سال ۲۰۲۲ دارد. جنبش استقلالطلبی در آلبرتا اکنون در سطح افزایش یافته است و بر پایه این احساس دیرینه شکل گرفته که تصمیمگیرندگان در اتاوا به آلبرتا بیتوجه هستند.
جداییطلبان آلبرتا بهطور علنی بر دنیل اسمیت، نخستوزیر این استان، فشار آوردهاند تا پرسشی درباره استقلال آلبرتا را در همهپرسی ماه اکتبر بگنجاند. استان آلبرتا قرار است همهپرسیای درباره ماندن در کانادا یا حرکت به سوی برگزاری دومین رایگیری الزامآور درباره جدایی برگزار کند؛ اقدامی که نخستین آزمون مهم وحدت کانادا در چند دهه اخیر به شمار میرود.
اعلام این تصمیم روز پنجشنبه از سوی دنیل اسمیت، نخستوزیر آلبرتا، پس از آن صورت گرفت که یک کارزار مردمی حامی جدایی اوایل امسال بیش از ۳۰۰ هزار امضا جمعآوری کرد. همزمان، کارزار دیگری که خواهان باقی ماندن آلبرتا در کانادا بود نیز بیش از ۴۰۰ هزار امضا به دست آورد
Canada Alberta Independence Canada Vote