حییم وایزمن، بیوشیمی‌دان متولد امپراتوری روسیه که مدتی تبعه بریتانیا بود، به دلیل کشفیاتش در تولید استون شهرت داشت؛ محصولی که در دهه ۱۹۱۰ کاربردی حیاتی در امور نظامی یافت. از استون در ساخت کوردیت، ماده منفجره‌ای که به طور گسترده توسط بریتانیا در جنگ جهانی اول استفاده می‌شد. دوران سیاسی وایزمن حتی برجسته‌تر بود. او یکی از رهبران بزرگ صهیونیسم بود. جنبشی ملی‌گرا که در اواخر قرن نوزدهم شکل گرفت و خواستار ایجاد یک کشور یهودی در فلسطین شد. در سال ١٩٤٧، پس از هولوکاست یهودیان، مجمع عمومی سازمان ملل تقسیم فلسطین، که آن زمان تحت قیمومیت بریتانیا بود، به دو کشور، یکی برای یهودیان و دیگری برای عرب‌ها را تصویب کرد. اسرائیل در سال ۱۹۴۸ به‌عنوان یک کشور مستقل اعلام موجودیت کرد، اما فلسطینی‌ها هنوز یک کشور مستقل ندارند، هرچند بیش از ۱۴۰ کشور آن را به رسمیت شناخته‌اند. این مقام بیشتر تشریفاتی بود تا اجرایی، چون اسرائیل یک جمهوری پارلمانی است و نخست‌وزیر رئیس دولت محسوب می‌شود. اسرائیل به رئیس‌جمهور جدیدی نیاز داشت. بنابراین وزارت خارجه نام یهودیان سرشناس را مطرح کرد که می‌توانستند این نقش را ایفا کنند و مهاجرت به کشور تازه‌ تاسیس را تشویق کنند.

