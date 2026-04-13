با آغاز محاصره دریایی ایران توسط آمریکا، تنش‌ها در منطقه خلیج فارس به شدت افزایش یافته است. در حالی که آتش‌بس شکننده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در خطر است، محدودیت‌های دسترسی دریایی به بنادر و مناطق ساحلی جنوب ایران اعمال می‌شود. این رویدادها، که پس از کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی و حملات متقابل دو طرف رخ داده‌اند، نگرانی‌های جدی را در مورد آینده منطقه به وجود آورده‌اند.

از ساعت ۱۴ به وقت جهانی محدودیت‌های دسترسی دریایی به بنادر و مناطق ساحلی جنوب ایران آغاز شده است. این خبر، که با عکس آرشیوی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران همراه است، از آغاز درگیری‌ها در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ خبر می‌دهد. بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری اسرائیل، عملیات نظامی جدید این کشور، با نام 'غرش شیران' آغاز شده و آمریکا نیز عملیات خود را 'خشم حماسی' نام‌گذاری کرده است.

این حملات، که منجر به کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شده‌اند، خسارات سنگینی به همراه داشته‌اند. بنا به اعلام ترامپ و ارتش اسرائیل، ده‌ها تن از مقام‌های عالی‌رتبه حکومت ایران نیز در این درگیری‌ها کشته شده‌اند. جمهوری اسلامی در واکنش به این حملات، خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داده است. مجلس خبرگان رهبری پس از مرگ خامنه‌ای، مجتبی فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. در حالی که تنش‌ها به اوج خود رسیده بود، جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تنها یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پل‌ها و نیروگاه‌های ایران، بر سر آتش‌بسی دو‌هفته‌ای توافق کردند. با این حال، محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا آغاز شده و تمامی بندرهای ایران و سواحل جنوبی این کشور در خلیج فارس تحت محاصره قرار گرفته‌اند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است که محاصره تنگه هرمز از ساعت ۱۶ به وقت اروپای مرکزی آغاز شده است. نهادهای دریانوردی، شرکت‌های کشتیرانی و ناخداهای کشتی‌ها اطلاعیه‌ای دریافت کرده‌اند که محاصره تنگه هرمز از سوی آمریکا تمامی کشتی‌ها را شامل می‌شود، بدون توجه به پرچم آن‌ها. این محدودیت‌ها از ساعت ۱۴ به وقت جهانی اعمال می‌شود و مناطق درگیر شامل خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز هستند. سازمان‌های بین‌المللی تاکید کرده‌اند که این محدودیت‌ها بدون تبعیض برای کشتی‌های با هر پرچمی که با بنادر ایران، پایانه‌های نفتی یا تأسیسات ساحلی در ارتباط هستند، اعمال خواهد شد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با تهدید نابودی شناورهای ایرانی که به محاصره دریایی نزدیک شوند، بر شدت اوضاع افزود. او اعلام کرد نیروی دریایی ایران تقریباً نابود شده است، به جز تعداد محدودی از شناورهای تهاجمی سریع که آمریکا آن‌ها را تهدید جدی نمی‌داند. ترامپ هشدار داد که هر شناوری که به محاصره دریایی نزدیک شود، فورا نابود خواهد شد، همانطور که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریا عمل می‌شود. وی اشاره کرد که این اقدام مشابه محاصره دریایی ونزوئلاست که منجر به برکناری رئیس جمهور و تغییر حکومت شد. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، بر اهمیت حیاتی آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد. وی معتقد است ادامه محاصره، خسارات سنگینی به همراه خواهد داشت و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید سیاست‌های خود را در قبال افزایش قیمت انرژی هماهنگ کنند. فون در لاین اعلام کرد که هزینه انرژی در اتحادیه اروپا از آغاز جنگ به میزان ۲۲ میلیارد یورو افزایش یافته است. اتحادیه اروپا قصد دارد اقداماتی برای تنظیم‌بندی بهای انرژی ارائه دهد و سران کشورها در نشست آتی خود در مورد این پیشنهادات بحث خواهند کرد. فون در لاین با اشاره به وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تاکید کرد که این مسئله اهمیت استراتژی اتحادیه اروپا برای فاصله گرفتن از سوخت‌های کربنی را افزایش می‌دهد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در نشست کابینه اعلام کرد که آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی ممکن است هر لحظه به پایان برسد. او گفت که جی‌دی ونس، معاون ریاست جمهوری آمریکا، وی را در جریان مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی در پاکستان قرار داده است. نتانیاهو افزود که از دید آمریکا، ایران توافق آتش‌بس را نقض کرده و به تعهدات خود مبنی بر توقف حملات و باز کردن تنگه هرمز عمل نکرده است. به گفته نتانیاهو، مسئله اصلی از دید آمریکا، از بین بردن مواد غنی‌سازی‌شده و تضمین عدم غنی‌سازی ایران در سال‌های آینده است، که برای اسرائیل نیز اهمیت ویژه‌ای دارد





