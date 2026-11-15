اجلاس 49 ساله آسه‌آن در مانیل آغاز شد؛ فیلیپین، مالزی و برزیل بر همکاری در امنیت، اقتصاد دیجیتال و تغییرات اقلیمی تأکید کردند.

چهل‌ونهمین اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسه‌آن در پایتخت فیلیپین به نام مانیل آغاز شد. این رویداد مهم با هدف اصلی تقویت همکاری‌های منطقه‌ای در دو حوزه حیاتی امنیت و اقتصاد برگزار می‌شود. رهبران کشورهای عضو با تمرکز بر مقابله با تهدیدات امنیتی و توسعه همگرایی اقتصادی گردهم آمده‌اند. این اجلاس با حضور نمایندگان عالی‌رتبه از کشورهای عضو اتحادیه آغاز کار خود را به‌طور رسمی آغاز کرد.

تأکید مارکوس بر همکاری‌های منطقه‌ای و مقابله با تهدیدات

فردیناند مارکوس جونیور رئیس‌جمهور فیلیپین در مراسم افتتاحیه این اجلاس به صراحت به چالش‌های پیش روی جهان اشاره کرد. وی تنش‌های ژئوپلیتیکی، نااطمینانی‌های اقتصادی، تغییرات اقلیمی و تهدیدات فرامرزی را از مهم‌ترین دغدغه‌های کنونی دانست. مارکوس تصریح کرد که هیچ کشوری به‌تنهایی قادر به مقابله موثر با این چالش‌های پیچیده نیست. وی تأکید کرد که همکاری منطقه‌ای یک ضرورت اساسی و غیرقابل اجتناب برای بقا و پیشرفت است.

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رئیس‌جمهور فیلیپین اقدامات مشخصی را برای بهبود امنیت و توسعه اقتصادی در دستورکار قرار داد. تقویت امنیت دریایی یکی از اولویت‌های اصلی اعلام شده توسط وی در این اجلاس است. مقابله با قاچاق انسان و جرایم سایبری از دیگر مواردی است که مورد توجه ویژه قرار گرفته است. همچنین توسعه کلاهبرداری‌های اینترنتی به عنوان یک تهدید جدی در نظر گرفته شده است.

توسعه اقتصاد دیجیتال و همکاری در حوزه هوش مصنوعی از محورهای کلیدی دیگر این اجلاس است. مارکوس بر اهمیت تقویت زنجیره‌های تأمین در سطح منطقه تاکید کرد. وی همچنین بر اهمیت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین کشورها تأکید داشت. احترام متقابل و پرهیز از تهدید یا استفاده از زور به عنوان اصول بنیادین این اتحادیه شناخته شده‌اند.

مواضع مالزی و برزیل در نشست سران

انور ابراهیم نخست‌وزیر مالزی در حاشیه این اجلاس موضع رسمی کشورش را بیان کرد. وی بر تعهد قطعی مالزی به تقویت وحدت آسه‌آن تأکید ورزید. حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای از اهداف اصلی اعلام شده توسط نخست‌وزیر مالزی بود. این بیانیه نشان‌دهنده اهمیت نقش مالزی در انسجام اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا است.

لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل نیز در این نشست حضور داشت و نکات مهمی را مطرح کرد. وی با اشاره به اهمیت همکاری با آسه‌آن خواستار گسترش روابط شد. ایناسیو لولا داسیلوا گسترش روابط در زمینه فناوری پیشرفته را درخواست کرد. توسعه سوخت‌های زیستی و همکاری‌های دفاعی از دیگر حوزه‌های مورد نظر وی بود. امنیت غذایی از مباحث کلیدی مطرح شده توسط رئیس‌جمهور برزیل بود.

ساختار آسه‌آن و تأثیر اقتصادی در منطقه

آسه‌آن که در سال 1967 تأسیس شد یکی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین چارچوب‌های همکاری در منطقه است. این اتحادیه با عضویت 11 کشور فعالیت خود را در جنوب شرق آسیا انجام می‌دهد. جمعیت کشورهای عضو آسه‌آن بیش از 650 میلیون نفر را شامل می‌شود. این حجم از جمعیت نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک این اتحادیه در جهان است.

قدرت اقتصادی آسه‌آن با مجموع تولید ناخالص داخلی بیش از 3 تریلیون دلار قابل ارزیابی است. این رقم بزرگ نشان‌دهنده پتانسیل عظیم اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه است. آسه‌آن یکی از چارچوب‌های مهم همکاری اقتصادی و امنیتی در جنوب شرق آسیا محسوب می‌شود. این اتحادیه نقش بسزایی در پایداری و توسعه منطقه‌ای ایفا می‌کند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که همکاری‌های چندجانبه از اولویت‌های اصلی این اجلاس است. کشورهای عضو تلاش می‌کنند تا با تقویت همکاری‌ها مشکلات امنیتی و اقتصادی را کاهش دهند. مانیل به عنوان میزبان این اجلاس تلاش کرد تا زمینه‌های لازم برای توافق‌های منطقه‌ای را فراهم کند. تمرکز بر مسائل مشترک مثل تغییرات اقلیمی و جرایم سایبری نشان‌دهنده رویکرد جدید این اتحادیه است.