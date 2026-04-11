هیئت ایرانی به سرپرستی رئیس مجلس شورای اسلامی با مقامات ارشد دولت، مجلس و دفاعی در اسلام‌آباد، مذاکرات سه‌جانبه‌ای را آغاز کرد. این مذاکرات با هدف پیگیری حقوق ایران، بررسی مواضع و دستیابی به توافقات سازنده انجام می‌شود. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت بر عزم جدی ایران در این مذاکرات تاکید کرد.

محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت و از فعالان رسانه‌ای حاضر در تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد پاکستان، در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: هیئت ایران ی به سرپرستی رئیس مجلس شورای اسلامی، متشکل از مقامات ارشد دولت، مجلس و دفاعی است که نشان‌دهنده جدیت ایران در مذاکرات ، مطالبه‌گری و پیگیری حقوق کشورمان است. وی افزود: این ترکیب، علاوه بر اینکه همگرایی و یک‌صدایی حاکمیتی را نشان می‌دهد، مورد توجه کارشناسان و رسانه‌های خارجی قرار گرفته و آن‌ها نیز بر عزم جدی ایران در مذاکرات تاکید دارند.

گلزاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی تیم مذاکره‌کننده ایران در اسلام‌آباد، گفت: پس از ورود تیم مذاکره‌کننده به اسلام‌آباد در شب گذشته، آقای قالیباف با عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان جلسه‌ای برگزار کرده و در آن جلسه، نکات اصلی و پیش‌شرط‌ها را اعلام کرد. ظهر امروز نیز دیدار با شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان انجام شد تا زمینه آغاز مذاکرات فراهم شود. وی ادامه داد: کمیته‌های مختلف ایرانی از صبح امروز چند بار جلساتی برگزار و مواضع را بررسی کرده‌اند و با همگرایی کامل، آماده آغاز مذاکرات شدند. دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت یادآور شد: با پیش‌رفت شرایط و تماس‌های مداوم با سفیر ایران در لبنان مبنی بر راستی‌آزمایی توقف حملات به بیروت و تذکر جدی به مواردی از نقض آتش‌بس و نیز فراهم‌شدن آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده کشورمان، در نهایت مذاکرات سه‌جانبه آغاز شد. گلزاری ادامه داد: با جدی‌شدن فضای مذاکرات سه‌جانبه، گفت‌وگوها وارد فاز کارشناسی شد و بخشی از اعضای کمیته‌های تخصصی هیئت ایرانی نیز راهی محل مذاکرات شدند که این روند همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به حمایت کامل دولت و دیگر قوا از مذاکره‌کنندگان، گفت: همانطور که رئیس‌جمهوری تأکید کرد، هیئت عالی اعزامی با تمام وجود حافظ منافع ایران است و همه باید پشتیبان جدی حافظان منافع ملی ایران باشیم. این اظهارات نشان از اهمیت بالای مذاکرات و عزم راسخ ایران برای دستیابی به اهداف ملی دارد. ترکیب هیئت اعزامی که شامل مقامات ارشد دولتی، نمایندگان مجلس و مقامات دفاعی است، بیانگر یکپارچگی و هماهنگی کامل در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای سیاست‌های کلان کشور است. تاکید بر حفظ منافع ملی و پیگیری حقوق ایران در این مذاکرات، نشان‌دهنده اولویت‌های اصلی تیم مذاکره‌کننده است. علاوه بر این، اشاره به توجه کارشناسان و رسانه‌های خارجی به جدیت ایران در این مذاکرات، حاکی از اهمیت این رویداد در سطح بین‌المللی است. برگزاری جلسات با مقامات پاکستانی و بررسی مواضع در کمیته‌های تخصصی، نشان‌دهنده تلاش برای دستیابی به توافقات سازنده و موثر است. تمرکز بر موضوعاتی مانند توقف حملات، برقراری آتش‌بس و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده، نشان‌دهنده دغدغه‌های اصلی ایران در این مذاکرات است. حمایت کامل دولت و دیگر قوا از مذاکره‌کنندگان، گواهی بر همبستگی و وحدت ملی در این موضوع است. این رویکرد، پیام قوی و متحدی را به طرف‌های مذاکره‌کننده و جامعه بین‌المللی ارسال می‌کند. در مجموع، این مذاکرات از اهمیت ویژه‌ای برای ایران برخوردار است و نتایج آن می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای داشته باشد





مذاکرات ایران اسلام‌آباد منافع ملی حقوق

