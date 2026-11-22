توانیر قطع برق مشترکان خانگی و تجاری را از اول آذر اعلام کرد. همزمان، اعتصاب رانندگان و هشدارها درباره بیکاری، بحران انرژی و اقتصادی را تشدید کرده است.

شرکت توانیر روز شنبه ۳۰ آبان اعلام کرد که از تاریخ اول آذر ماه، برق مشترکان خانگی و تجاری در سراسر ایران بر اساس زمان‌بندی مشخص قطع خواهد شد. محمد الله‌داد ، مدیرعامل توانیر ، دلیل این تصمیم را دشواری تأمین سوخت نیروگاه‌ها اعلام کرد و هشدار داد که ممکن است برق مشترکان هر دو روز یک‌بار به مدت دو ساعت قطع شود. این خاموشی‌ها دو ماه پس از پایان تابستان و هم‌زمان با آغاز فصل سرما آغاز می‌شود. افزایش مصرف گاز خانگی برای گرمایش، تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی که وابستگی زیادی به گاز دارند را دشوارتر کرده است.

پیامدهای ناترازی گاز بر تولید و اشتغال

مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی، تأکید کرد که تشدید ناترازی گاز باعث شده است ایران حتی پیش از آغاز جدی سرمای زمستان با کمبود برق مواجه شود. این کمبود انرژی مستقیماً بر کاهش تولید در بخش‌های مختلف تأثیر گذاشته است. نصرالله پژمان‌فر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در سخنانی یک‌شنبه اول آذر ماه به خبرگزاری خانه ملت گفت که افت تولید ناشی از کمبود برق در شش ماه گذشته به بیکاری ۶۰۰ هزار نفر منجر شده است.

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پژمان‌فر افزود که در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۶ درصد از نیاز برق شهرک‌های صنعتی تأمین نشد و وضعیت در سال ۱۴۰۵ وخیم‌تر شده است. به گفته او، صنایع علاوه بر محدودیت برق، با افزایش ۴.۵ برابری هزینه‌هایی مواجه هستند که نسبت به تعرفه رسمی پرداخت می‌شود. او هشدار داد که این فشار حاشیه سود صنایعی مانند فولاد را کاهش داده و سرمایه‌گذاری تازه را دشوار کرده است. رییس دولت جمهوری اسلامی نیز در ۲۸ آبان گفت در خانه با کاپشن و لباس می‌خوابد و چراغی روشن نمی‌کند.

اعتصاب سراسری رانندگان و افزایش هزینه‌ها

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که گروهی از کامیون‌داران در شیراز یک‌شنبه اول آذر دست از کار کشیدند. کانال تلگرامی اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران نیز از اعتصاب رانندگان در شهرهای مختلف از جمله چابهار و دزفول خبر داد. یکی از رانندگان در پیامی به اتحادیه نوشت که به دلیل مسئولان بی‌لیاقت که به فکر کشور و مردم نیستند، ادامه دادن غیرممکن است. راننده دیگری از افزایش هزینه نگهداری کامیون اشاره کرد و گفت که ۴۰ لیتر روغن با پنج تا فیلتر شده ۶۲ میلیون تومان است.

یکی از رانندگان از همکارانش خواست برای دیدن نتیجه اعتصاب صبور باشند. او گفت حمل‌ونقل آن‌قدر بزرگ و گسترده است که اعتصاب در ۲۴ ساعت و ۴۸ ساعت اول خودش را نشان نمی‌دهد. او افزود میدان تره‌بار خالی می‌شود، بندر خالی می‌شود و کارخانه‌ها می‌ایستند. اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران ۳۰ آبان در بیانیه‌ای حمایت قاطع و کامل خود را از اعتصاب سراسری اعلام کرد و از رانندگان سراسر کشور خواست از اول آذر به اعتصاب بپیوندند. کرایه‌های حمل بار ثابت مانده و بهای روغن موتور، لاستیک و قطعات یدکی چند برابر شده است.

بحران معیشت و رویدادهای بهداشتی اخیر

انتقادات به وضعیت معیشت همراه با بحران انرژی شدید شده است. مخاطبی از مشهد نوشت که کاپشن‌هایشان را فروختند تا بتوانند یک شب نان بر سر سفره زن و بچه‌شان ببرند. شهروندی از تهران پرسید چند نفر از مردم توان خرید کاپشن ندارند و مخاطب دیگری گفت نان خالی هم برای خوردن پیدا نمی‌شود و سهمیه‌بندی شده است. ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی، اول آذر در مصاحبه با ایران‌اینترنشنال گفت تداوم و پیوستگی این اعتراض‌ها می‌تواند زمینه را برای همراهی دیگر گروه‌های صنفی فراهم کند.

خبرگزاری‌های مهر و ایسنا شامگاه شنبه ۳۰ آبان ابتدا از بستری شدن ۳۰ نفر در نیشابور به‌دنبال مسمومیت الکی خبر دادند. میلاد تقدیسی حیدریان، سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، گفت شمار مسمومان تا ساعت ۱۹ به ۳۰ نفر رسیده بود. سه بیمارستان ۲۲ بهمن، پیامبر اعظم و حکیم، به ترتیب ۲۱، هفت و دو نفر را پذیرش کرده بودند. هشت نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بودند. این رویدادها ابعاد بحران انرژی و اقتصادی در ایران را در کنار یکدیگر نشان می‌دهند.