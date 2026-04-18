خبرگزاری‌ها از آغاز عملیات نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران با نام‌های 'غرش شیران' و 'خشم حماسی' خبر می‌دهند. در پی این حملات، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شده و مقامات ارشد دیگری نیز هدف قرار گرفته‌اند. ایران نیز در واکنش، اسرائیل و کشورهای منطقه را هدف قرار داده است. در تحولی دیگر، توافق آتش‌بس دو هفته‌ای میان ایران و آمریکا با میانجی‌گری پاکستان حاصل شده، در حالی که اینترنت جهانی همچنان در ایران با محدودیت‌های جدی روبرو است. همچنین، پلیس ضدتروریسم بریتانیا در حال بررسی یک حمله آتش‌سوزی در لندن است.

نبردی جدید در خاورمیانه با آغاز عملیات نظامی گسترده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ رقم خورد. تل‌آویو نام عملیات نظامی خود را 'غرش شیران' و واشنگتن نیز نام 'خشم حماسی' را برای عملیات خود برگزیدند. در اولین ساعات این درگیری، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در جریان حملات جان خود را از دست داد. به گزارش دونالد ترامپ و ارتش اسرائیل، ده‌ها تن از مقامات عالی‌رتبه حکومت ایران نیز کشته شده‌اند.

در واکنش به این حملات، جمهوری اسلامی مناطقی از خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داد. در پی این تحولات، یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای، فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. در حالی که تنش‌ها در منطقه به اوج خود رسیده بود، در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، تنها حدود یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد که پس از پایان دور نخست مذاکرات در اسلام‌آباد، پیشنهادهای تازه‌ای از سوی آمریکا با میانجی‌گری پاکستان به تهران رسیده است. این پیشنهادها اکنون در دست بررسی هستند. بر اساس بیانیه این نهاد، این پیشنهادها در روزهای اخیر و با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران مطرح شده و ایران هنوز پاسخی به آن‌ها نداده است. این بیانیه اشاره دارد که پس از آنچه 'شکست دشمنان مهاجم' در میدان نظامی توصیف شده، ایران از روز دهم جنگ با پیام‌ها و درخواست‌های آمریکا برای آتش‌بس و مذاکره روبه‌رو شد. در روز چهلم جنگ، پس از اعلام رسمی رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پذیرش طرح ۱۰ ماده‌ای ایران به عنوان چارچوب مذاکرات پایان جنگ، ایران با انجام مذاکرات در اسلام‌آباد با وساطت پاکستان موافقت کرد. این مذاکرات ۲۱ ساعت به‌صورت بی‌وقفه ادامه یافت، اما در نهایت بدون نتیجه مشخص پایان یافت و ادامه آن به زمانی دیگر موکول شد. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در بیانیه خود مدعی شده است که آمریکا با وجود پذیرش اولیه چارچوب ۱۰ ماده‌ای ایران، در جریان مذاکرات مطالبات تازه و 'زیاده‌خواهانه' مطرح کرد. هیئت ایرانی با موضعی قاطع با این خواسته‌ها برخورد کرده و به طرف مقابل نشان داد که جمهوری اسلامی 'به هیچ‌وجه از مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.' بر همین اساس، این مرحله از مذاکرات بدون دستیابی به نتیجه پایان یافت و ادامه گفت‌وگوها منوط به آن شده که آمریکا از 'زیاده‌خواهی' دست بردارد و خواسته‌های خود را با 'واقعیت‌های میدان' تنظیم کند. در روزهای اخیر، با حضور فرمانده ارتش پاکستان به عنوان واسطه و میانجی، پیشنهادهای تازه‌ای از سوی آمریکا مطرح شده که جمهوری اسلامی در حال بررسی آن‌هاست. این در حالی است که نت‌بلاکس اعلام کرده ایران اکنون هفت هفته است از اینترنت جهانی جدا شده و خاموشی دیجیتال وارد پنجاهمین روز خود شده است. این محدودیت بی‌سابقه، همچنان به زیان معیشت و حقوق بشر بخش بزرگی از مردم ایران ادامه دارد و پیامدهای آن فقط فنی نیست، بلکه مستقیما بر زندگی روزمره، ارتباطات خانوادگی، دسترسی به اطلاعات و امکان راستی‌آزمایی مستقل اثر گذاشته است. در خبری دیگر، پلیس ضدتروریسم بریتانیا در حال بررسی یک حمله آتش‌سوزی در لندن است که شامگاه جمعه در منطقه‌ای با جمعیت قابل توجه یهودیان رخ داد. این حادثه در شرایطی رخ داده که در هفته‌های اخیر چند مورد مشابه، از جمله آتش‌سوزی ماه گذشته که چهار آمبولانس وابسته به جامعه یهودیان را نابود کرد، نگرانی‌ها را افزایش داده است. بر اساس بیانیه پلیس، یک مرد با کیسه‌ای حاوی سه بطری مایع، کیسه را کنار ساختمان گذاشته و محتویات آن را آتش زده است. بطری‌ها به‌طور کامل شعله‌ور نشده و فرد مهاجم گریخته است. پلیس بریتانیا این حمله را در حال حاضر یک حادثه تروریستی تلقی نمی‌کند، اما به دلیل شباهت با حملات اخیر در شمال لندن، افسران ضدتروریسم هدایت تحقیقات را بر عهده گرفته‌اند





