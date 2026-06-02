دور چهارم مذاکرات مستقیم بین هیات‌های لبنان و اسرائیل در واشنگتن آغاز شد؛ عون مذاکرات را唯一 راه‌حل می‌داند، در حالی که تنش‌های نظامی در جنوب لبنان ادامه دارد.

دور چهارم مذاکرات مستقیم میان هیات‌های لبنان و اسرائیل امروز در واشنگتن به‌صورت رسمی آغاز شد. این جلسه که در مقر وزارت امور خارجه ایالات متحده برگزار می‌شود، نقطه‌ای مهم در تلاش برای یافتن راه حلی سیاسی برای منازعات مرزی و امنیتی دو کشور به شمار می‌آید.

در ادامهٔ مذاکرات، رئیس‌جمهور لبنان، جوزف عون، بار دیگر اعلام کرد که مذاکره تنها گزینهٔ قابل‌قبول برای حل اختلافات است و هیچ جایگزینی جز این مسیر نمی‌بیند. او بر لزوم ترک رویکردهای نظامی و تمرکز بر گفت‌وگو تأکید کرد و بیان کرد که ادامهٔ تنش‌ها و حملات نظامی فقط به تشدید وضعیت انسانی و اقتصادی در منطقه منجر می‌شود





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