سنتکام از آغاز عملیات مینروبی در تنگه هرمز خبر داد. ترامپ اعلام کرد که چه توافقی با ایران حاصل شود چه نشود، برایش فرقی ندارد. همزمان با این اخبار، تقاضا برای نفت و گاز مایع آمریکا در بازارهای آسیایی افزایش یافته است.
🔴 فرماندهی مرکزی ایالات متحده ( سنتکام ) روز شنبه ۲۲ فروردین، همزمان با برگزاری نشست اسلامآباد میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی، از آغاز عملیات مینروبی تنگه هرمز خبر داد. در بیانیهای که سنتکام منتشر کرد، آمده است که همزمان با انجام عملیات توسط دو ناوشکن موشکانداز نیروی دریایی ایالات متحده، روند پاکسازی مینها در تنگه هرمز آغاز شده است.
سنتکام اعلام کرد دو ناو آمریکایی به نامهای یواساس فرانک پیترسون و یواساس مایکل مورفی «در چارچوب یک مأموریت گستردهتر برای حصول اطمینان از پاکسازی کامل این تنگه از مینهای دریایی که قبلاً توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کار گذاشته شده بود» از تنگه هرمز عبور کرده و در خلیج فارس مشغول فعالیت شدهاند. دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، گفت: «ما امروز روند ایجاد یک گذرگاه جدید را آغاز کردیم و به زودی این مسیر امن را با صنعت دریانوردی به اشتراک خواهیم گذاشت تا جریان آزاد تجارت را تشویق کنیم.» سنتکام با اعلام اینکه «نیروهای پشتیبان ایالات متحده، از جمله شناورهای زیرسطحی، در روزهای آینده به عملیات مینروبی» تنگه هرمز خواهند پیوست در بیانیه خود تاکید کرده که «تنگه هرمز یک گذرگاه دریایی بینالمللی و یک کریدور تجاری ضروری» است که «به رونق اقتصادی منطقهای و جهانی» کمک میکند.\ساعاتی پیش از این پیام و همزمان با آغاز گفتگوهای تهران و واشنگتن در اسلامآباد، پرزیدنت ترامپ با انتشار پیامهایی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «تروت سوشال» بر لزوم بازگشایی تنگه هرمز تاکید کرده بود. او همچنین در این پیامها نوشته بود که بسیاری از کشورها اکنون برای خرید نفت آمریکا صف کشیدهاند و نفتکشهای کاملاً خالی «به سمت ایالات متحده در حرکتند تا بهترین و شیرینترین نفت (و گاز!) در جهان را بارگیری کنند.» ترامپ در ادامه صحبتهای خود موضع خود را در قبال مذاکرات با جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد و گفت: «چه توافق شود و چه نشود، برای من فرقی نمیکند.» این اظهارات در حالی مطرح شد که تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد و تلاشها برای احیای برجام به بنبست رسیده است. در همین حال، اخباری مبنی بر قرار گرفتن پسر معصومه ابتکار در صف اخراج از آمریکا نیز منتشر شده است که بر پیچیدگی اوضاع سیاسی و دیپلماتیک میافزاید. این رویدادها نشاندهنده ابعاد گوناگون چالشهای موجود در روابط ایران و آمریکا است.\در پی اخلال جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و افت صادرات کشورهای عرب حوزه خلیج فارس، تقاضا برای نفت و گاز مایع آمریکا در بازارهای آسیایی افزایش یافته است. پیشتر گزارشهایی از تقاضای کره جنوبی از آمریکا برای خرید نفت بیشتر منتشر شده بود. علاوه بر انسداد عملی که سپاه پاسداران در تنگه هرمز ایجاد کرده و موجب افزایش قیمت نفت شده، حملات به تأسیسات انرژی در منطقه از جمله حملات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تأسیسات گازی «رأس لفان» جهان را با کمبود عرضه و افزایش قیمت نفت و گاز مواجه کرده است. حمله جمهوری اسلامی به قطر، ۱۷ درصد از کل ظرفیت تولید گاز مایع، الانجی، این کشور را از مدار خارج کرده است. ایالات متحده بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز و همچنین بزرگترین صادرکننده گاز مایع جهان است. آمریکا از سال ۱۳۹۹ به صادرکننده خالص نفت و محصولات نفتی تبدیل شده است. این وضعیت، موقعیت آمریکا را به عنوان یک تامینکننده انرژی قابل اعتماد تقویت کرده و اهمیت ژئوپلیتیکی آن را در منطقه افزایش داده است. با توجه به افزایش تنشها و ناامنی در منطقه، نقش آمریکا در تضمین امنیت انرژی جهانی بیش از پیش اهمیت یافته است. این اقدامات همچنین نشاندهنده عزم آمریکا برای حفظ منافع خود و متحدانش در منطقه خلیج فارس است
