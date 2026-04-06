اخبار فوری از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران: انفجارهایی در تهران، درگیری‌ها در قم و هرمزگان، و واکنش‌ها به تهدید بستن تنگه هرمز. گزارش‌هایی از دانشگاه صنعتی شریف، تلفات و خسارات، و مواضع ایران و آمریکا.

در این صفحه آخرین اخبار مربوط به حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به ایران در روز یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ را دنبال کنید. حملات آمریکا و اسرائیل به تهران : گزارش‌هایی از انفجار های متعدد در نقاط مختلف پایتخت، حاکی از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به اهدافی در نقاط مختلف تهران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی بامداد دوشنبه از وقوع چندین انفجار در محدوده فرودگاه مهرآباد، ستارخان، دانشگاه صنعتی شریف و دیگر نقاط غرب تهران خبر دادند.

همچنین خبرگزاری‌های ایران اعلام کردند که دانشگاه صنعتی شریف و پست گاز منطقه ۹ هدف حملات آمریکا و اسرائيل قرار گرفته است. بر اساس این گزارش‌ها، بخش‌هایی از ساختمان دانشکده عمران، گروه فلسفه علم، پژوهشکده نانو محیط زیست، پژوهشکده همگرا، دانشکده مهندسی برق و مسجد دانشگاه در این حملات آسیب دید. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی همچنین از حملات آمریکا و اسرائیل به دیگر نقاط تهران از جمله فرمانیه، شیخ‌بهایی، سید خندان، تهران‌پارس و صادقیه حکایت دارد. رسانه‌های ایران بامداد دوشنبه از حملات آمریکا و اسرائيل به دانشگاه صنعتی شریف خبر دادند. بر اساس این گزارش‌ها، بخش‌هایی از ساختمان دانشکده عمران، گروه فلسفه علم، پژوهشکده نانو محیط زیست، پژوهشکده همگرا، دانشکده مهندسی برق و مسجد دانشگاه در این حملات آسیب دید. گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از حملات گسترده آمریکا و اسرائیل به اهدافی در غرب تهران است. کاربران در حدود ساعت ۴:۲۰ صبح دوشنبه از وقوع چندین انفجار در محدوده فرودگاه مهرآباد، ستارخان، دانشگاه صنعتی شریف و دیگر نقاط غرب تهران خبر دادند.\از سوی دیگر، خبرگزاری فارس شامگاه یکشنبه اعلام کرد که در ۲۴ ساعت گذشته ۱۵ کشتی با کسب اجازه از ایران از تنگه هرمز عبور کرده‌اند. این در حالی است که پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل و اقدامات سپاه پاسداران برای بسته نگه داشتن تنگه هرمز، روزانه بیش از ۱۳۰ کشتی از این آبراه حیاتی بین‌المللی عبور می‌کردند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا شامگاه یکشنبه رژیم ایران را تهدید کرد که اگر تا شامگاه سه‌شنبه این تنگه را بازگشایی نکند، آمریکا پل‌ها و نیروگاه‌های ایران را هدف قرار خواهد داد. مرتضی حیدری، معاون سیاسی امنیتی استانداری قم اعلام کرد که حملات بامداد دوشنبه آمریکا و اسرائیل به قم دست‌کم پنج کشته برجای گذاشت. به گفته آقای حیدری، در این حمله یک مجتمع مسکونی مورد اصابت قرار گرفت. او افزود که تا یک ساعت نخست پس از حادثه کشته شدن پنج نفر محرز شده است و با ادامه آمار برداری ممکن است این آمار افزایش یابد. فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران یکشنبه شب تاکید کرد که تنگه هرمز هرگز به روال سابق باز نخواهد گشت، به ویژه برای آمریکا و اسرائیل. این در حالی است که دونالد ترامپ تا سه‌شنبه شب به ایران مهلت داده است تا تنگه هرمز را باز کند در غیر این صورت پل‌ها و نیروگاه‌های ایران هدف گرفته خواهند شد. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داد که در شبانه‌روز گذشته ۱۵ کشتی با کسب اجازه از ایران از تنگه هرمز عبور کردند. این در حالی است که این رقم با تعداد شناورهایی که پیش از آغاز جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند فاصله زیادی دارد.\وال‌استریت‌ژورنال به نقل از مقام‌های رسمی گزارش داد که ایران پیشنهاد بازگشایی تنگه هرمز در ازای اعلام آتش‌بس موقت را رد کرده است. بنا به همین گزارش ایران به میانجی‌ها از مصر، پاکستان و ترکیه گفته است که تمایلی برای انجام مذاکره با آمریکا در اسلام‌آباد ندارد. تهران همچنین پیشنهادهای آمریکا برای پایان جنگ را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است. استانداری هرمزگان در جنوب ایران می‌گوید در حمله آمریکا و اسرائیل به بندر لنگه و کنگ در این استان شش نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند. این استانداری تاکید کرده است که هدف حمله یک مکان عمومی غیرنظامی بوده است اما در این مورد توضیح بیشتری ارائه نکرد. مقام‌های اسرائیل روز یکشنبه اعلام کردند که پس از اصابت یک موشک ایرانی به شهر حیفا در شمال اسرائیل، در حال جست‌وجو برای یافتن سه نفر هستند. اورژانس حیفا اعلام کرد که به‌سرعت به محل حادثه اعزام شده و در میان آوار به جست‌وجوی مجروحان پرداخته است. ماموران اورژانس مردی سالمند را در وضعیت وخیم پیدا کردند. این در حالی است که سه نفر دیگر نیز به‌طور سطحی زخمی شده‌اند که در میان آن‌ها یک نوزاد دیده می‌شود. ویدئوی خبرگزاری آسوشیتدپرس که در محل حادثه ضبط شده، نشان می‌دهد بخش زیادی از این ساختمان چندطبقه به تلی از آوار تبدیل شده است. نیروهای امدادی این خسارت را ناشی از اصابت مستقیم توصیف کردند، اما در ابتدا مشخص نبود که ساختمان مستقیما با موشک هدف قرار گرفته یا بر اثر ترکش‌های ناشی از رهگیری آسیب دیده است. رضا پهلوی در پیامی خطاب به سرداران سپاه نوشت: امروز کمتر کسی تردید دارد که از نظام ولایت فقیه جز جسمی نیمه‌جان باقی نمانده است. زیرساخت‌های اقتصادی که عمدا نظامی‌سازی کرده‌اید، در تیررس دو قدرتی قرار گرفته‌اند که هفته‌هاست در آسمان ایران جولان می‌دهند





ایران آمریکا اسرائیل حملات انفجار تهران تنگه هرمز درگیری قم دانشگاه صنعتی شریف

