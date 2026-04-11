با توجه به پیشرفت گفت‌وگوها و میانجی‌گری پاکستان، مذاکرات میان ایران و آمریکا برای نهایی کردن موضوعات مورد اختلاف آغاز می‌شود. این مذاکرات در حالی صورت می‌گیرد که پیشرفت‌هایی در موضوعات آتش‌بس در لبنان و آزادسازی دارایی‌های ایران حاصل شده است.

با توجه به رایزنی‌های فشرده در اسلام‌آباد و پیشرفت گفت‌وگوها، قرار شد مذاکرات میان ایران و آمریکا برای نهایی کردن موضوعات مطرح بین طرف‌ها آغاز شود. به گزارش ایسنا، در پی رایزنی‌های فشرده و مستمر در اسلام‌آباد، پیشرفت‌های قابل توجهی در روند گفت‌وگوها حاصل شد. این پیشرفت‌ها، که شامل محدود کردن حملات رژیم صهیونیستی از بیروت به مناطق جنوبی لبنان می‌شد و به منزله گامی به سوی برقراری آتش‌بس پایدار تلقی می‌گردید، زمینه‌ساز پیشرفت در مذاکرات شد.

از سوی دیگر، پذیرش آزادسازی دارایی‌های ایران از سوی آمریکا، فضای مثبت‌تری را برای از سرگیری مذاکرات فراهم آورد. به این ترتیب، طرفین به این نتیجه رسیدند که برای نهایی کردن موضوعات و رسیدن به توافق نهایی، گفت‌وگوهای کارشناسی و فنی دقیق‌تری ضروری است. این مذاکرات، با هدف رسیدگی به مسائل باقی‌مانده و حصول اطمینان از اجرای تعهدات، از اهمیت بالایی برخوردار است.\هرچند ایران همچنان بر این باور است که آتش‌بس در لبنان به طور کامل محقق نشده و نیاز است که آمریکا، اسرائیل را به اجرای کامل این تعهد ملزم کند. هیات ایرانی، با جدیت این موضوع را از طریق میانجی‌گر پاکستانی و همچنین در اتاق‌های گفت‌وگو پیگیری می‌کند. مقامات ایرانی، با اشاره به بدبینی نسبت به طرف مقابل و با در نظر گرفتن تجربیات تلخ بدعهدی‌های آمریکا در مذاکرات پیشین، با احتیاط و نظارت دقیق‌تری در این دور از مذاکرات شرکت کرده‌اند. میانجی‌گری پاکستان در این میان، نقش مهمی را ایفا می‌کند و زمینه را برای تسهیل گفت‌وگوها و رسیدن به تفاهم فراهم می‌آورد. به گزارش ایسنا، روسای هیات‌های مذاکره‌کننده ایران و آمریکا، روز شنبه در دیدارهایی جداگانه با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، دیدار و پیام‌های متقابلی را مبادله کردند. این دیدارها، فرصتی برای بررسی آخرین تحولات و تبادل نظرات در خصوص مسائل مورد اختلاف بود. ایران، پیش از آغاز مذاکرات، ۱۰ بند را به عنوان پیش‌شرط برای ورود به گفت‌وگوها اعلام کرده بود. تا روز پنجشنبه، تنها دو مورد از این شروط، یعنی اجرای آتش‌بس در لبنان و رفع انسداد از دارایی‌های ایران، محقق نشده بود. با اعلام آغاز مذاکرات، به نظر می‌رسد که این دو شرط نیز محقق شده و زمینه برای پیشرفت در مذاکرات فراهم آمده است.\این مذاکرات، فرصتی حیاتی برای رسیدگی به مسائل مهم و رسیدن به توافقاتی است که می‌تواند تاثیرات مثبتی بر منطقه و روابط بین‌المللی داشته باشد. امید است که با حسن نیت و تعهد طرفین به اجرای توافقات، گامی مهم به سوی ثبات و امنیت در منطقه برداشته شود. پیشرفت در این مذاکرات، می‌تواند به کاهش تنش‌ها و افزایش همکاری‌ها در زمینه‌های مختلف، از جمله مسائل اقتصادی و امنیتی، منجر شود. طرفین باید از این فرصت برای رسیدن به یک راه‌حل جامع و پایدار استفاده کنند که منافع هر دو طرف را تامین کند. ادامه این روند و دستیابی به توافق نهایی، نیازمند صبر، حوصله و عزم راسخ برای حل اختلافات است. همچنین، تضمین اجرای تعهدات و نظارت بر روند پیشرفت مذاکرات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در نهایت، موفقیت این مذاکرات می‌تواند الگویی برای حل سایر اختلافات در منطقه و جهان باشد





