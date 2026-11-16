راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران زمان دقیق آغاز پیش‌فروش بلیت‌های مسافری برای بازه آذرماه و اوایل دی‌ماه را اعلام کرد.

راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که پیش‌فروش بلیت‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آذرماه از روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان‌ماه آغاز می‌شود. این اطلاعیه شامل مسیرهای رفت تا پایان آذر و مسیرهای برگشت تا اول دی‌ماه است و جزئیات دقیقی از ساعت‌های فروش را مشخص می‌کند.

زمان‌بندی دقیق فروش اینترنتی بلیت

بر اساس اعلام رسمی راه‌آهن، پیش‌فروش اینترنتی بلیت‌ها در تمامی محورها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه انجام خواهد شد. این فروش تنها از طریق سکوهای مجاز و قانونی فروش اینترنتی بلیت قطار امکان‌پذیر است و متقاضیان باید از پایگاه‌های مورد تایید استفاده کنند.

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همزمان با شروع فروش اینترنتی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران گزینه فروش حضوری را نیز فعال خواهد کرد. پیش‌فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه در مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود و این بازه زمانی مشخص است.

تداوم فروش پس از عملیات پشتیبان‌گیری

پس از اتمام زمان‌بندی اولیه، عملیات پشتیبان‌گیری سامانه برگزار می‌شود. از ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه، پس از انجام این عملیات فنی، پیش‌فروش بلیت‌ها به صورت همزمان و بدون وقفه برای تمامی محاور در دسترس قرار خواهد گرفت و متقاضیان می‌توانند از این فرصت استفاده کنند.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر نوسانات قیمتی در بازار خودرو، طلا و سکه منتشر شده است. قیمت خودروهای سایپا و همچنین قیمت طلا و سکه برای دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ اعلام شده است. این اخبار نشان‌دهنده پویایی بازارهای مالی در این بازه زمانی است.

علاوه بر بازار خودرو و طلا، قیمت نفت برنت و سیمان نیز در روزهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است. قیمت گوشت قرمز و نقره نیز در دوشنبه ۲۵ و یکشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۵ اعلام شد که نشان از تغییرات قیمت در این کالاها دارد.

اطلاعیه راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که این بازه زمانی برای پیش‌فروش بلیت‌ها شامل تمام مسیرهای مسافری می‌شود. مسافران باید با توجه به زمان‌بندی اعلام شده، اقدام به تهیه بلیت برای ایام آذر و دی‌ماه کنند.