رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اعلام توقف صادرات تخم‌مرغ به دستور وزارت جهاد کشاورزی، از کاهش قیمت‌ها در بازار عمده‌فروشی خبر داد و تاکید کرد که هیچ کمبودی برای تامین این کالای اساسی در کشور وجود ندارد.

رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، در گفتگو با رسانه‌ها با اشاره به وضعیت کنونی بازار تخم‌مرغ در کشور، از بهبود شرایط عرضه و کاهش قیمت‌ها در روزهای آتی خبر داد. وی تاکید کرد که با توجه به ممنوعیت جدید صادرات تخم‌مرغ که از سوی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شده است، روند صعودی قیمت‌ها متوقف شده و مسیر نزولی در پیش گرفته شده است.

طبق اظهارات ایشان، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در بازار عمده‌فروشی که پیش‌تر به ارقام بالایی نظیر ۲۴۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون با کاهش مواجه شده و به محدوده ۲۱۰ تا ۲۲۵ هزار تومان رسیده است. این تغییرات نویدبخش بازگشت ثبات به سفره خانوارها و کاهش فشارهای تورمی بر این کالای اساسی است. بررسی ریشه‌های افزایش قیمت اخیر نشان می‌دهد که مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی و تولیدی در این روند نقش داشته‌اند. کنگری توضیح داد که پس از حذف ارز ترجیحی و آزادسازی نرخ ارز، هزینه‌های تامین نهاده‌های دامی و طیور به شدت افزایش یافت که به تبع آن، هزینه‌های تمام‌شده تولید نیز دچار تغییرات بنیادین شد. علاوه بر این، خروج گله‌های مرغ پیر از چرخه تولید و تاخیر در جایگزینی آن‌ها با مرغ‌های جوان، توازن عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داد. در دوره‌ای که قیمت‌ها به دلیل افت شدید به زیر ۱۱۵ هزار تومان رسیده بود، تولیدکنندگان با زیان مواجه شدند و برای جبران بخشی از هزینه‌ها، صادرات به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گرفت، اما اکنون با تغییر شرایط بازار، دولت ناچار به مداخله برای اولویت‌بخشی به تامین نیاز داخلی شده است. رئیس اتحادیه بنکداران اطمینان خاطر داد که هیچ‌گونه کمبودی در زمینه تامین تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی وجود ندارد و تمامی ذخایر و تولیدات داخلی برای پوشش نیاز بازار کافی است. وی ابراز امیدواری کرد که با توقف کامل صادرات و مدیریت زنجیره توزیع، قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی نیز در روزهای آینده به تعادل مطلوبی دست یابد. دولت با ابلاغ ممنوعیت صادرات تا اطلاع ثانوی، به دنبال آن است که با تمرکز بر عرضه داخلی، از هرگونه تنش قیمتی جلوگیری کند. این اقدامات نظارتی و حمایتی در کنار بهبود شرایط تولید، می‌تواند به تثبیت بازار مواد غذایی منجر شود و نگرانی‌های موجود در میان مصرف‌کنندگان درباره تداوم گرانی‌ها را کاهش دهد. پیش‌بینی می‌شود با تداوم سیاست‌های کنترلی و هماهنگی میان تولیدکنندگان و بخش توزیع، آرامش به بازار بازگردد





