جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و منجر به کشته شدن رهبر ایران و ده‌ها مقام عالی‌رتبه شده است. پس از واکنش متقابل ایران، آتش‌بسی دو هفته‌ای برقرار شده، اما مذاکرات برای حل اختلافات با بن‌بست مواجه است. همزمان، حادثه تیراندازی به سمت ترامپ و تحولات دیپلماتیک با پاکستان نیز در جریان است.

جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. عملیات نظامی اسرائیل با نام 'غرش شیران' و عملیات آمریکا با نام 'خشم حماسی' اعلام گردید.

در جریان این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به همراه ده‌ها مقام عالی‌رتبه ایران کشته شدند. در واکنش، جمهوری اسلامی اسرائیل و چند کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و آذربایجان را هدف قرار داد. پس از یک هفته و اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

آتش‌بسی دو هفته‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) و پیش از مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های ایران حاصل شد. ترامپ، به درخواست پاکستان، ازسرگیری احتمالی حملات را به طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد.

همزمان با این تحولات، حادثه تیراندازی در ضیافت شام خبرنگاران رخ داد که نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، آن را 'تلاش برای سوء قصد' به جان دونالد ترامپ خواند و ابراز خرسندی کرد که ترامپ و همسرش در سلامت هستند. نتانیاهو از سرویس مخفی آمریکا به دلیل اقدام سریعشان قدردانی کرد. اگرچه مقام‌های آمریکایی هدف مستقیم تیرانداز را تایید نکرده‌اند، اما مظنون پس از بازداشت ادعا کرده که قصد هدف قرار دادن مقامات دولت ترامپ را داشته است.

ترامپ نیز مظنون را 'فردی بیمار' توصیف کرد و ارتباط این حادثه با جنگ با ایران را بعید دانست. مهاجم، کول توماس آلن نام داشت و ظاهراً به تنهایی و به عنوان مهمان هتل وارد ساختمان شده بود. در زمینه دیپلماتیک، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، با شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، درباره تحولات منطقه رایزنی کرد.

پزشکیان اقدامات آمریکا در محاصره دریایی را 'مانعی جدی' برای اعتمادسازی و دیپلماسی خواند و تاکید کرد که ایران آغازگر جنگ نبوده و خواهان ناامنی نیست. با این حال، او استمرار اقدامات خصمانه آمریکا را با ادعاهای تمایل به حل‌وفصل سیاسی ناسازگار دانست. پس از آتش‌بس، طرفین تلاش کردند اختلافات را از طریق مذاکره حل کنند، اما خواسته‌های آمریکا (توقف فعالیت‌های هسته‌ای، محدود کردن برد موشک‌ها و تغییر سیاست منطقه‌ای) از نظر جمهوری اسلامی 'زیاده‌خواهانه' تلقی می‌شود.

ترامپ از وجود اختلاف در دستگاه حاکمه ایران بر سر مذاکرات خبر داده و سفرهای نمایندگان ایران به پاکستان تاکنون به ملاقات با طرف آمریکایی منجر نشده است. پزشکیان به نخست‌وزیر پاکستان گفت که ملت ایران این پرسش را مطرح می‌کند که اگر روند فعلی فریبی برای تهاجم مجدد نیست، توجیه توسل همزمان به فشار و محاصره چیست؟ آمریکا محاصره دریایی را در راستای 'فشار حداکثری' برای رسیدن به توافق پایدار می‌داند.

در نهایت، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از اعدام عامر رامش، یکی از اعضای جیش‌العدل، خبر داد





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ایران آمریکا اسرائیل جنگ خامنه ای ترامپ آتش‌بس مذاکرات پاکستان

United States Latest News, United States Headlines