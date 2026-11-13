سرپرست وزارت نفت اعلام کرد عملیات بازسازی سکوی گاز D فاز ۱۴ پارس جنوبی که ۱۹ آبان دچار حریق شد، به‌زودی آغاز می‌شود و گاز از دست رفته جبران گردیده است.

عملیات بازسازی سکوی گازی D واقع در فاز ۱۴ میدان مشترک پارس جنوبی به زودی آغاز خواهد شد. این اقدام پس از آتش‌سوزی گسترده‌ای انجام می‌شود که در تاریخ ۱۹ آبان ماه رخ داد و منجر به آسیب دیدن تجهیزات این سکو گردید. حمید بورد ، سرپرست وزارت نفت ، با تأیید این خبر اظهار داشت که تیم‌های متخصص برای شروع فرآیند تعمیرات در محل مستقر شده‌اند.

مکانیزم جبران گاز از دست رفته

تولید گاز از سکوی D فاز ۱۴ پارس جنوبی که دچار حادثه شد، با استفاده از ظرفیت خالی سایر سکوی‌های فعال در میدان نفتی به طور کامل جبران شده است. سرپرست وزارت نفت تأکید کرد که این رویداد هیچ‌گونه تلفات جانی به همراه نداشته و مدیریت بحران با موفقیت انجام پذیرفته است. حجم گازی که در پی حادثه از دست رفته بود، اکنون از طریق سایر سکوهای پارس جنوبی تأمین می‌شود. بورد افزود که پس از اتمام عملیات بازسازی، فعالیت این سکو نیز از سر گرفته خواهد شد تا تعادل در تولید حفظ گردد.

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تلاش‌های امدادی و مهار آتش‌سوزی

آتش‌سوزی شدید در سکو با به کارگیری ظرفیت کشتی‌های آتش‌خوار و امکانات تخصصی موجود در منطقه مهار و اطفا شد. افراد حاضر در سکو هنگام وقوع حادثه، با تلاش و همت نیروهای امدادی از دریا نجات یافتند و هیچ‌کدام آسیب جدی ندیدند. حمید بورد در جریان بازدید میدانی از این سکو، ضمن قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت، حضور آنان را در شرایط دشوار نمونه‌ای از خدمت به ملت ایران دانست. وی کارکنان این حوزه را سربازان خط مقدم اقتصادی کشور توصیف کرد که مسئولیت تأمین انرژی را بر عهده دارند.

وضعیت خسارات و برنامه‌های بازسازی

حریق وارد شده به تجهیزات سکو خساراتی ایجاد کرد و بخشی از امکانات آن آسیب دید، اما بلافاصله پس از مهار حریق، نیروهای متخصص برای بازسازی مستقر شدند. بورد با اشاره به اینکه بازسازی این سکو به‌زودی آغاز می‌شود، گفت که تمامی اقدامات فنی برای بازگرداندن سکو به چرخه تولید انجام می‌گیرد. وی با تأکید بر ضرورت همراهی مردم برای عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی در فصل سرد سال، درخواست کرد تا با تنظیم دمای وسایل گرمایشی بین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد، به کارکنان صنعت نفت کمک کنند. هدف اصلی از این بازدید، دیدار با کارکنان و قدردانی از تلاش‌های آنان در مناطق دور از دسترس بود.

نقش خانواده‌ها و حمایت از پرسنل

سرپرست وزارت نفت با قدردانی از خانواده‌های کارکنان سکوهای دریایی بیان کرد که همسران، پدران و فرزندان این افراد نیز در این تلاش سهیم‌اند. وی افزود که باید قدردان همراهی و صبوری خانواده‌هایی بود که عزیزانشان در شرایط سخت عملیاتی فعالیت می‌کنند. بورد از طرف رئیس‌جمهوری و اعضای هیأت دولت به کارکنان صنعت نفت خداقوت گفت و امیدوار شد با همدلی همه بخش‌ها، زحمات این نیروها جبران شود. صرفه‌جویی در مصرف گاز به‌ویژه در بخش‌های خانگی و تجاری اهمیت زیادی دارد تا بتوانیم نیاز همه مناطق کشور را تأمین کنیم و زمستان امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم.