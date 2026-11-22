سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ در مصلی امام خمینی برگزار می‌شود. ابراهیم حیدری از زمان دقیق شروع رویداد و حضور ناشران خبر داد.

سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سال، از روز چهارشنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ در محل مصلی امام خمینی تهران آغاز به کار خواهد کرد. این رویداد بزرگ با هدف پاسداشت فرهنگ کتاب‌خوانی و تقویت تعاملات فرهنگی در جامعه برگزار می‌شود و میزبان علاقه‌مندان به ادبیات و نویسندگان از سراسر ایران و جهان خواهد بود.

تایید زمان و مکان برگزاری نمایشگاه

ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، تایید کرد که این نمایشگاه بزرگ در تاریخ مشخص دوم دی‌ماه ۱۴۰۵ در محل مصلی امام خمینی تهران افتتاح می‌شود. او اظهار داشت که این زمان‌بندی دقیق با هدف هماهنگی بهتر ناشران و افزایش مشارکت عمومی در نظر گرفته شده است تا مخاطبان بتوانند از بهترین تجربه بازدید لذت ببرند.

Also read برگزاری بیست و هشتمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر با تهدیدات امنیتی

این تصمیم برای زمان‌بندی بازگشایی نمایشگاه، با میلاد حضرت علی(ع) هم‌زمان شده است تا ارزش معنوی و فرهنگی رویداد دوچندان گردد. بر اساس اعلام‌های رسمی، هزاران جلد کتاب از موضوعات مختلف ادبی، هنری، علمی و مذهبی در این رویداد ارائه خواهد شد و ناشران بخش‌های مختلف کشور حضور فعال خواهند داشت.

نقش مدیران فرهنگی در آماده‌سازی نمایشگاه

پیش از این، محسن جوادی، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس نمایشگاه، از مراحل پایانی آماده‌سازی‌ها و انتشار فراخوان ثبت‌نام ناشران خبر داده بود. او اشاره کرد که فراخوان ثبت‌نام ناشران در روزهای آینده منتشر می‌شود و انتظار می‌رود طیف وسیعی از ناشران داخلی و بین‌المللی در این رویداد بزرگ شرکت کنند.

تیم‌های اجرایی و مدیریتی زیر نظر محسن جوادی در حال نهایی کردن جزئیات فنی، امنیتی و اجرایی رویداد هستند تا از هرگونه خللی در روند برگزاری جلوگیری کنند. این هماهنگی‌ها نشان‌دهنده اهمیت بالای این رویداد در تقویم فرهنگی کشور و تلاش برای ارائه کیفیتی بی‌نظیر به بازدیدکنندگان است.

اهداف فرهنگی و اجتماعی سی‌وهفتمین دوره

برگزاری سی‌وهفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با محوریت حمایت از ادبیات ایرانی و توسعه فضای کتاب‌خوانی طراحی شده است. ابراهیم حیدری تاکید کرده است که این رویداد نه تنها یک بازار کتاب، بلکه یک کانون تبادل فرهنگی و آموزشی برای نسل‌های مختلف خواهد بود.

حضور ناشران معتبر از کشورهای مختلف در این نمایشگاه، فرصتی مناسب برای تبادل تجربیات و معرفی آثار جهانی به مخاطبان ایرانی فراهم می‌آورد. این تعاملات بین‌المللی به غنای فرهنگی جامعه کمک کرده و مسیرهای جدیدی را برای آشنایی با ادبیات جهانی گشوده است.

انتظارات از ناشران و مخاطبان در دی‌ماه ۱۴۰۵

با نزدیک شدن به تاریخ دوم دی‌ماه ۱۴۰۵، انتظارات برای حضور گسترده مخاطبان و شرکت‌کنندگان در مصلی امام خمینی افزایش یافته است. خانه کتاب و ادبیات ایران از تمامی علاقه‌مندان به کتاب دعوت کرده است تا در این رویداد بزرگ فرهنگی مشارکت فعال داشته باشند.

امید می‌رود این نمایشگاه بتواند با ایجاد فضای مناسب برای گفتگوهای فرهنگی و ادبی، تاثیر مثبتی بر سطح آگاهی و سواد عمومی جامعه داشته باشد و به عنوان پلی میان نویسندگان، ناشران و خوانندگان عمل کند.