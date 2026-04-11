مذاکرات ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد آغاز شد. ایران پیش از شروع مذاکرات، خواستار توقف حملات به لبنان و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده خود شده بود. این مذاکرات با هدف مقابله با تاکتیک‌های رژیم صهیونیستی و تقویت جبهه مقاومت انجام می‌شود و بر اساس رهنمودهای رهبر فقید انقلاب اسلامی، وحدت و هم‌افزایی اسلامی را در دستور کار دارد.

مذاکرات ایران و آمریکا از بعد از ظهر امروز با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد، پایتخت این کشور، آغاز شد. پیش از شروع این مذاکرات ، دو شرط از شروط ده گانه ایران برای حضور در این مذاکرات هنوز اجرا نشده بود: اول، توقف حملات به بیروت، پایتخت لبنان، و دوم، آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران که عمدتاً در عراق و قطر بلوکه شده بود.

اما تأکید ایران بر لزوم آتش‌بس در تمامی جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌عنوان پیش‌شرط انجام مذاکرات، فراتر از رعایت تکالیف اسلامی نسبت به برادران مسلمان در کشورهای اسلامی و جبهه مقاومت، به منظور گرفتن فرصت از رژیم صهیونیستی در حمله به سایر ارکان جبهه مقاومت و ناکام گذاشتن این رژیم در ضربه زدن به کشورهای اسلامی بوده است. رژیم صهیونیستی به دلیل ناتوانی در درگیری در چند جبهه، به محض آتش‌بس در یک جبهه، از فرصت پیش آمده برای حمله به جبهه‌ای دیگر استفاده می‌کند و اهداف جنگی خود را در ضربه زدن به محور مقاومت و کشورهای اسلامی پیش می‌برد. این رویکرد سبب شد تا جبهه مقاومت، شیوه «وحدت و هماهنگی ساحات» را اتخاذ کند؛ یعنی یا آتش‌بس در تمام میادین و جبهه‌ها اعمال شود و یا جنگ در تمامی آن‌ها ادامه یابد. اعضای محور مقاومت با این روش، ضمن انجام تکالیف اسلامی خود، برای دفاع در برابر «دشمن واحد»، اسرائیل را در اجرای شیوه خود ناکام گذاشتند. یکپارچگی عملیاتی جبهه مقاومت، آمریکا و اسرائیل را مجبور به ارائه پیشنهاد آتش‌بس کرد و منطقی است که با وقوع آتش‌بس در جبهه ایران، سایر جبهه‌ها نیز از آن منتفع شوند. در غیر این صورت، توقف آتش‌بسی در کار نخواهد بود.\منشأ این راهبرد جنگی جبهه مقاومت، فراتر از آموزه‌های قرآن و اسلام که سرلوحه عمل رهبران مقاومت است، به رهنمودهای رهبر فقید انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. ایشان با رهنمودهای خود، موجب ایجاد این یکپارچگی عملیاتی در محور مقاومت و میان کشورهای اسلامی شد. در این زمینه، رهنمودهای متعددی از ایشان وجود دارد، اما یکی از روشن‌ترین آن‌ها، بیانات ایشان در خطبه‌های نماز جمعه نصر در تاریخ 13/07/1403 بود. ایشان در این خطبه‌ها، با توجه دادن امت اسلامی به این نکته که «دشمن ملت ایران همان دشمن ملت فلسطین است، همان دشمن ملت لبنان است، همان دشمن ملت عراق است، همان دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است؛ دشمن یکی است»، افزودند: «شیوه های دشمن در کشورهای مختلف، مختلف است... اما اتاق فرمان یک جا است، از یک جا دستور می‌گیرند، از یک جا فرمان حمله به جمعیت های مسلمان و ملت های مسلمان را دریافت می کنند. اگر این سیاست در یک کشور، موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشان از یک کشور آسوده شد، به سراغ کشور دیگر می‌روند. ملت‌ها نباید بگذارند. هر ملتی اگر می خواهد مبتلا به محاصره فلج کننده دشمن نشود، باید از اول چشم را باز کند، بیدار باشد؛ وقتی دید دشمن سراغ یک ملت دیگر رفت، خود را با آن ملت مظلوم و زیر ستم شریک بداند، به او کمک کند، با او همکاری کند تا دشمن آنجا موفق نشود. اگر دشمن آنجا موفق بشود می‌آید سراغ این نقطه بعدی. ما مسلمان‌ها سال‌های متمادی از این حقیقت غفلت کرده‌ایم، نتایجش را هم دیده‌ایم؛ امروز دیگر نباید غفلت کنیم؛ باید حواسمان جمع باشد. ما باید کمربند دفاع را، کمربند استقلال‌طلبی را، عزت را، از افغانستان تا یمن، از ایران تا غزه و لبنان، در همه کشورهای اسلامی و ملت های اسلامی محکم ببندیم.»\بنابراین، شرط مذاکراتی ایران در پاکستان، یک راهبرد دفاعی منطقی و عقلانی است که بر اتحاد و هم‌افزایی اسلامی در میدان جنگ با دشمن استوار است و به سود همه کشورهای اسلامی، از جمله ایران، خواهد بود. این رویکرد، در واقع، یک پاسخ استراتژیک به تاکتیک‌های رژیم صهیونیستی است که با بهره‌گیری از آتش‌بس‌های مقطعی، به دنبال تضعیف جبهه مقاومت و پیشبرد اهداف خود است. ایران با پیش‌شرط قرار دادن توقف حملات و آزادسازی دارایی‌ها، ضمن دفاع از منافع خود، در تلاش است تا از تکرار این تاکتیک‌های دشمن جلوگیری کند و زمینه‌ای برای مذاکرات سازنده و پایدار فراهم آورد. این رویکرد، نشان‌دهنده یک فهم عمیق از ماهیت درگیری‌ها در منطقه و ضرورت اتخاذ استراتژی‌های جامع برای مقابله با تهدیدات است. مذاکرات در اسلام‌آباد، فرصتی برای بررسی راه‌حل‌های سیاسی و دیپلماتیک است، اما در عین حال، ایران با حفظ موضع اصولی خود، نشان می‌دهد که به دنبال صلحی پایدار و منصفانه است که منافع همه طرف‌ها را در نظر بگیرد





