آغاز عملیات نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید، و تحولات پرتنش در منطقه از جمله محاصره دریایی ایران و مذاکرات بین‌المللی.

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، فصلی نو در تاریخ پرتنش خاورمیانه با آغاز رسمی جنگ میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران گشوده شد. این عملیات نظامی که اسرائیل آن را 'غرش شیران' و آمریکا 'خشم حماسی' نامیده است، پیامدهای عمیقی برای منطقه و جهان در پی داشته است.

در ساعات اولیه این حملات، خبر کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، جهان را تکان داد. این رویداد، که توسط منابع اسرائیلی و آمریکایی تایید شد، نقطه عطفی در این درگیری محسوب می‌شود. بر اساس گزارش‌ها، ده‌ها تن از مقامات بلندپایه حکومت ایران نیز در این حملات جان خود را از دست داده‌اند.

واکنش جمهوری اسلامی به این حملات، فراتر از مرزهای خود بود. ایران، در اقدامی تلافی‌جویانه، خاک اسرائیل و همچنین شماری از کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف حملات خود قرار داد. این اقدامات، عمق تنش‌ها و گستردگی درگیری را به نمایش گذاشت.

در پی مرگ علی خامنه‌ای، تحولات سیاسی در ایران با سرعت پیگیری شد. تنها یک هفته پس از اعلام رسمی خبر درگذشت رهبر سابق، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنه‌ای، فرزند او، را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتصاب، در بحبوحه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، اهمیت ویژه‌ای یافت و چشم‌انداز آینده سیاسی ایران را تحت تاثیر قرار داد.

همزمان با این تحولات داخلی، تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار بحران نیز شدت گرفت. در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین)، تنها حدود یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، جمهوری اسلامی و ایالات متحده بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. این آتش‌بس، فرصتی محدود برای کاهش تنش‌ها و شاید زمینه‌سازی برای مذاکرات بیشتر فراهم کرد.

تحولات اخیر در تنگه هرمز نیز نگرانی‌های جهانی را برانگیخته است. روز جمعه ۱۷ آوریل، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به دعوت امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا، به پاریس سفر کرد تا درباره امکان یک عملیات بین‌المللی برای تامین امنیت دریانوردی در این تنگه حیاتی گفت‌وگو کند. دولت فدرال آلمان پیش از این، آمادگی خود را برای مشارکت در ماموریت هرمز پس از پایان جنگ اعلام کرده بود. محور این مذاکرات، یک ماموریت چندجانبه و صرفا تدافعی است که هدف آن بازگرداندن دریانوردی آزاد در این تنگه، به محض فراهم شدن شرایط امنیتی، می‌باشد.

در همین راستا، گزارش‌هایی از محاصره دریایی ایران توسط نیروهای آمریکایی منتشر شده است. طبق این گزارش‌ها، طی ۴۸ ساعت ابتدایی آغاز محاصره، هیچ شناوری موفق به عبور از سد نیروهای مسلح آمریکا نشده و کشتی‌ها مجبور به بازگشت به بنادر ایران یا مناطق ساحلی این کشور شده‌اند. برد کوپر، فرمانده سنتکام، تایید کرده است که نیروهای مسلح ایالات متحده برتری دریایی خود را در خاورمیانه تثبیت کرده و تجارت دریایی از مبدا و به مقصد ایران را به‌طور کامل متوقف کرده‌اند. او تاکید کرده است که حدود ۹۰ درصد از اقتصاد جمهوری اسلامی به تجارت دریایی وابسته است. با این حال، یک کشتی تحت پرچم مالت، به عنوان نخستین نفت‌کش حامل نفت خام از زمان آغاز محاصره، موفق شد در جهت غرب از تنگه هرمز عبور کند و روز پنج‌شنبه در بندر بصره عراق پهلو بگیرد.

در جبهه دیگر، درگیری‌ها در مرز لبنان نیز شدت گرفته است. از زمان تشدید درگیری‌ها در ماه گذشته، بیش از ۱۷۰۰ نیروی حزب‌الله در لبنان کشته شده‌اند. زامیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در جریان بازدید از لشکر ۱۶۲ در منطقه 'بیت‌لیف' لبنان، اعلام کرد که طرح‌های جنگی هم در لبنان و هم در ایران در حال ارزیابی و تصویب هستند. او با اشاره به ضربه سختی که در عملیات مشترک با ارتش آمریکا به ایران وارد شده، تاکید کرد که نباید اجازه داد ایران در موضوع هسته‌ای، تنگه هرمز و سایر مسائل به دستاوردی برسد. هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل مسلح و آماده هستند و اهداف در سامانه‌ها بارگذاری شده‌اند. زامیر همچنین دستور داده است تمام منطقه جنوب لبنان تا خط رود لیتانی به 'منطقه شکار تروریست‌های حزب‌الله' تبدیل شود.

تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها در منطقه ادامه دارد. روز چهارشنبه ۱۵ آوریل (۲۶ فروردین)، عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به همراه هیاتی، با هدف کاهش تنش‌ها در خاورمیانه و فراهم‌کردن زمینه برای دور دوم مذاکرات میان آمریکا و ایران، وارد تهران شد. همزمان، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، برای گفت‌وگو درباره مسائل منطقه‌ای به عربستان سعودی سفر کرده است. در عرصه بین‌المللی، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در پیامی در تروث سوشال، ابراز خوشحالی کرده است که چین از تلاش‌های او برای بازگشایی دائمی تنگه هرمز حمایت می‌کند. او مدعی شده است که با رئیس جمهور چین 'بسیار هوشمندانه' کار می‌کند و همچنین از ارسال نامه به شی جین‌پینگ برای عدم ارسال سلاح به ایران خبر داده است. با این حال، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در بیانیه‌ای تهدیدآمیز هشدار داده است که ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا، مقدمه نقض آتش‌بس خواهد بود و نیروهای مسلح ایران اجازه تداوم هیچ گونه صادرات و واردات در منطقه را نخواهند داد. این اظهارات نشان‌دهنده پیچیدگی و حساسیت اوضاع و احتمال تشدید مجدد درگیری‌هاست





