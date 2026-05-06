Head Topics

آغاز پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت

اجتماعی News

آغاز پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت
وام تحصیلیدانشجویان علوم پزشکیصندوق رفاه دانشجویان
📆5/6/2026 11:39 AM
📰SharghDaily
98 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 59% · Publisher: 68%

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت آغاز شده است. این پرداخت بر اساس اولویت زمان‌بندی و زمان ارسال اسناد از سوی دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آغاز اعطای وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت خبر داد و گفت: پرداخت این تسهیلات بر اساس اولویت زمان‌بندی و زمان ارسال اسناد از سوی دانشگاه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حمید رئیسی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تعجیل در پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و پیگیری‌های انجام‌شده، پرداخت وام تحصیلی دانشجویان از ۱۵ اردیبهشت‌ماه آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: پرداخت این وام بر اساس زمان ارسال اسناد از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و رسیدگی آن توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.

رئیسی افزود: تاکنون وام تحصیلی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی مشهد، اراک، بابل، تربیت مدرس، آبادان، گراش، مازندران و هلال ایران بررسی و پرداخت شده است. این اقدام بخشی از برنامه‌های حمایت مالی از دانشجویان در سال تحصیلی جاری است که با هدف کاهش فشارهای مالی بر خانواده‌ها و دانشجویان طراحی شده است. همچنین، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها، تلاش می‌کند تا فرآیند پرداخت وام‌ها به سرعت و با شفافیت انجام شود.

در این راستا، دانشگاه‌ها موظف به ارسال اسناد و مدارک دانشجویان در زمان مقرر هستند تا پرداخت وام‌ها بدون تأخیر انجام شود. از سوی دیگر، دانشجویان نیز باید اسناد و مدارک خود را به موقع به دانشگاه‌ها ارائه دهند تا در اولویت پرداخت قرار بگیرند. این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت حمایت از دانشجویان و بهبود شرایط مالی آن‌ها در دوران تحصیل است.

همچنین، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با توجه به نیازهای مالی دانشجویان، برنامه‌های دیگری نیز برای ارائه تسهیلات و حمایت‌های مالی در نظر گرفته است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. این برنامه‌ها شامل ارائه وام‌های اضطراری، تسهیلات مسکن و حمایت‌های بهداشتی و درمانی است که به بهبود شرایط زندگی دانشجویان کمک خواهد کرد.

با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی باید با همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، به سرعت اقدامات لازم را برای پرداخت وام‌ها انجام دهند تا دانشجویان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری به تحصیل خود ادامه دهند. این اقدامات نشان‌دهنده اهمیت حمایت از دانشجویان و بهبود شرایط مالی آن‌ها در دوران تحصیل است

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

SharghDaily /  🏆 1. in İR

وام تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت حمایت مالی

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-06 14:39:42