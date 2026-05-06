آغاز پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از آغاز اعطای وام تحصیلی نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ برای دانشجویان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی از ۱۵ اردیبهشت خبر داد و گفت: پرداخت این تسهیلات بر اساس اولویت زمانبندی و زمان ارسال اسناد از سوی دانشگاهها انجام میشود.
به گزارش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، حمید رئیسی با اعلام این خبر اظهار کرد: با توجه به تأکید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تعجیل در پرداخت وام تحصیلی نیمسال دوم سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ و پیگیریهای انجامشده، پرداخت وام تحصیلی دانشجویان از ۱۵ اردیبهشتماه آغاز شده است. وی خاطرنشان کرد: پرداخت این وام بر اساس زمان ارسال اسناد از دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی و رسیدگی آن توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، در کمترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
رئیسی افزود: تاکنون وام تحصیلی دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی مشهد، اراک، بابل، تربیت مدرس، آبادان، گراش، مازندران و هلال ایران بررسی و پرداخت شده است. این اقدام بخشی از برنامههای حمایت مالی از دانشجویان در سال تحصیلی جاری است که با هدف کاهش فشارهای مالی بر خانوادهها و دانشجویان طراحی شده است. همچنین، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با همکاری دانشگاهها و دانشکدهها، تلاش میکند تا فرآیند پرداخت وامها به سرعت و با شفافیت انجام شود.
در این راستا، دانشگاهها موظف به ارسال اسناد و مدارک دانشجویان در زمان مقرر هستند تا پرداخت وامها بدون تأخیر انجام شود. از سوی دیگر، دانشجویان نیز باید اسناد و مدارک خود را به موقع به دانشگاهها ارائه دهند تا در اولویت پرداخت قرار بگیرند. این اقدامات نشاندهنده اهمیت حمایت از دانشجویان و بهبود شرایط مالی آنها در دوران تحصیل است.
همچنین، صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با توجه به نیازهای مالی دانشجویان، برنامههای دیگری نیز برای ارائه تسهیلات و حمایتهای مالی در نظر گرفته است که در آینده نزدیک اعلام خواهد شد. این برنامهها شامل ارائه وامهای اضطراری، تسهیلات مسکن و حمایتهای بهداشتی و درمانی است که به بهبود شرایط زندگی دانشجویان کمک خواهد کرد.
با توجه به اهمیت این موضوع، دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی باید با همکاری صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، به سرعت اقدامات لازم را برای پرداخت وامها انجام دهند تا دانشجویان بتوانند با آرامش و تمرکز بیشتری به تحصیل خود ادامه دهند. این اقدامات نشاندهنده اهمیت حمایت از دانشجویان و بهبود شرایط مالی آنها در دوران تحصیل است
