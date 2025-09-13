ستاد انتخابات کشور فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا را ب Commence announced and the period for registration of candidates according to the related guidelines has been announced.

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره 1 خود، آغاز فرایند انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و شرایط متقاضیان نام‌نویسی را اعلام کرد و از آغاز ثبت‌نام‌ از 21 تا 27 دی 1404 خبر داد.

ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) به آگاهی هم‌میهنان عزیز میرساند، در اجرای قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور ، مقرر است انتخابات هفتمین دوره شوراهای مذکور در روز جمعه مورخ 1405/02/11 برگزار گردد؛ به همین منظور ثبت نام از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر از روز یکشنبه مورخ 1404/10/21 تا روز شنبه مورخ 1404/10/27 جمعاً به مدت 7 روز به عمل خواهد آمد. با عنایت به ماده'41' قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مقامات و مشاغل همتراز ذیل که قصد داوطلبی برای نمایندگی هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور را دارند به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراهای اسلامی کشور محرومند مگر آنکه حداقل'3' ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند؛ 1- رئیس‌جمهور و مشاوران و معاونان وی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، وزرا، معاونان و مشاوران آنان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مشاوران رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، رئیس قوه قضائیه و معاونان و مشاوران وی، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و معاونان و مشاوران آنان، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان وی، دادستان دیوان محاسبات، رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور و معاونان وی، شهرداران، شاغلان نیروهای مسلح، رؤسای سازمان ها و ادارات عقیدتی سیاسی نیروهای مسلح، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، دبیر هیأت دولت، رؤسای دفاتر سران سه قوه، رؤسای سازمان­های دولتی، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیردولتی)، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رؤسای کل و مدیران عامل بانک­ها، رئیس‌جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و معاونان وی، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، مدیران عامل شرکتهای دولتی (‌مانند شرکت مخابرات، دخانیات و ... )، رئیس سازمان نظام پزشکی ‌ایران، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور و اعضای هیأت­مدیره اتحادیه‌های صنفی کشوری و هیأت­رئیسه اتاق اصناف ایران، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره مؤسسات خصوصی حرفه­ای عهده­ دار مأموریت عمومی موضوع ماده (1) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387/2/29 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مدیران کل ادارات کل ستادی مجلس شورای اسلامی، مدیران­کل تشکیلات ستادی وزارتخانه‌ها و سازمانها و ادارات دولتی و سایر رؤسا و مدیرانی که حوزه مسؤولیت آنان به کل کشور ‌تسری دارد، از عضویت در شوراهای اسلامی سراسر کشور محرومند مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن ‌پست شاغل نباشند.2- استانداران و معاونان و مشاوران آنان، فرمانداران و معاونان آنان، معاونان شهردار، بخشداران، مدیران کل ادارات استانداری، مدیران کل، معاونان ادارات کل، دادستان­ها، دادیارها، بازپرس­ها، قضات، رؤسای دانشگاهها (دولتی و غیر دولتی) و رؤسای شعب آنها، رؤسای بانک­ها، رئیس و اعضای هیأت­ مدیره سازمان نظام پزشکی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام مهندسی، اعضای هیأت­ مدیره اتحادیه­های صنفی غیرکشوری، هیأت­رئیسه اتاق اصناف شهرستان، رئیس و اعضای هیأت­مدیره سازمان نظام مهندسی کشاورزی، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره سازمان نظام پرستاری، رئیس و اعضای هیأت ­مدیره کانون وکلای دادگستری، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، رؤسا و معاونان سازمان­ها وشرکت­های دولتی و نهادها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت که از بودجه عمومی به هر مقدار استفاده می‌نمایند و سایر رؤسا و مدیران استان، شهرستان و بخش به ترتیب از عضویت در شوراهای اسلامی واقع در محدوده استان، شهرستان و بخش محرومند، مگر آنکه ‌ سه ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هیچ وجه در آن پست شاغل نباشند. 3– مدیران مناطق و نواحی شهرداری و مؤسسات و شرکتهای وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه سه ماه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند. 4- اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در طول مدت عضویت در شوراهای اسلامی نمی­توانند در دهیاری و شهرداری و همچنین مؤسسات و شرکت­های وابسته و تابعه آن در حوزه انتخابیه خود و دبیرخانه هر یک از شوراهای روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان محدوده حوزه انتخابیه و شورای عالی استان‌ها و مسؤولیت­های مذکور در بندهای (1)، (2) و (3) این ماده به هر نحو اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی، حجمی، طرحی (پروژه‌ای)، مشغول به کار شوند. آن دسته از اعضای شورای شهر که پیش از انتخاب به عنوان عضو شورا از کارکنان شهرداری حوزه انتخابیه خود بوده­اند، به دبیرخانه شورای اسلامی مربوط مأمور می­شوند تا به صورت شغل تمام­وقت عهده­دار وظایف عضویت در شورای شهر شوند. تبصره 1- منظور از عبارات «دولت»، «تابعه» و «وابسته به دولت» در این ماده، همان تعاریف تبصره (7) ماده (32) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می­باشد. تبصره 2- در مورد کسانی که طبق قوانین استخدامی یا تعهد خدمت، استعفای آنان منوط به پذیرش آن از سوی مسؤولین مربوط باشد، قبول استعفا شرط است. در هنگام ثبت نام ارائه گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست یا مقام یا سمت یا شغل یادشده الزامی است؛ در غیر این صورت ثبت نام داوطلب ممنوع است.بر اساس برنامه زمانبندی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی کشور، مهلت استعفای داوطلبان انتخابات شورای اسلامی شهر از مورخ 1404/07/21 لغایت 1404/07/27 می باشد.





FATF مجمع تشخیص مراجعت کرددولت spokesperson, Fatima Mohagheghrani, in a press conference today announced that FATF has returned to the Expediency Discernment Council after coordination between the branches and the order of the Supreme Leader. He expressed hope that with the wisdom in the Council, the issue can be resolved.

Reisi's Companions in Trips to Tajikistan and Russia AnnouncedIran's Parliament Speaker Mohammad Bagher Qalibaf, leading a parliamentary delegation to Ethiopia, met with Ethiopian-based economic operators in Addis Ababa. The meeting aimed to explore economic cooperation opportunities and challenges between Iran and Ethiopia, focusing on identifying obstacles faced by Iranian traders in Ethiopia. Qalibaf emphasized utilizing international platforms like BRICS and Shanghai Cooperation Organization (SCO) to foster economic cooperation despite sanctions. He urged Iranian businesses to leverage these platforms effectively. He also highlighted transportation issues as a major challenge for expanding economic ties with Africa, urging greater private sector involvement in transportation infrastructure development. Moreover, Qalibaf stressed the importance of collaboration with countries like China to address financial transfer challenges and explore swap arrangements and credit lines.

astrologyThe article discusses auspicious and inauspicious hours according to astrology based on the planets and days of the week. It explains the significance of these hours for various activities like marriage, buying and selling, starting new ventures, and even childbirth.

Rئال مادرید از اسپانیول شکست خوردReal Madrid, in week 22 of La Liga, suffered a heavy defeat that pleased other championship contenders. Real, who was a guest of Espanyol, lost the game with one goal. The game had several controversial scenes, the most important of which was a severe foul by an Espanyol player on Mbappé's leg. Despite video assistant referee, the referee did not consider this foul as severe and did not send off Romero, the Espanyol player, so the same player scored the only goal for his team in the final minutes. According to Sport, Romero said about the severe foul he committed on Mbappé's leg after the game: I knew that stopping him when he was running was impossible and I tried to do the best I could. This was a harsh tackle and I apologize for that. The Espanyol star continued: I think this victory will help us a lot. We played a good game. We knew that winning against Real was not easy at all and we would definitely be troubled. This victory was amazing. We should thank the fans. These three points are important for the future. Romero said about the performance of Espanyol's goalkeeper, Juan Garcia, in this game: He is worthy of praise. Garcia is a great goalkeeper and one of the best in Europe will be.

لبنان کابinesi'nin oluşumu son aşamalardaLebanese journalists on social media report that cabinet names will be officially released later this week and the cabinet will begin operations. According to the report, negotiations for 3 out of 4 government ministries have been finalized, and the only remaining position is the Lebanese Ministry of Foreign Affairs. Ahmad Al-Hajar, a retired brigadier from the Lebanese security apparatus, is expected to be appointed as Minister of Interior. Michel Mensi, a retired general from the army from the Christian sect, has been nominated by Michel Aoun, the President of Lebanon, to Nawaf Salam, the Prime Minister, for the position of Minister of National Security. The Ministry of Finance, another key ministry, is expected to be headed by Yassin Jabbar from the Shia sect, who was proposed by Nabih Berri. While the US embassy in Beirut and anti-resistance parties, including Kataeb and Liwa al-Muqawama, attempted to persuade Salam to appoint a Minister of Finance outside the dual Shia alliance (Hezbollah and Amal), both the President and Prime Minister of Lebanon resisted these pressures and refused to play in the field of American agents.

مرکز مبادله ایران: حراج سکه طلا امروز و چهارشنبه هفته جاریاصغر bellowsini, spokesperson of the Iran Exchange Center, announced that two auctions for gold coins will be held today, Saturday, February 27, and Thursday, the last week of the year, 2023, through the Iran Exchange Center's coin trading system. The maximum purchase limit for each participant is five gold coins, as per the previous practice. He added that the pre-sale scheme of gold coins from the Central Bank of Iran will begin tomorrow and continue until Wednesday, February 30, 2023, through the Iran Exchange Center. The price of the pre-sale gold coins will be announced today.

