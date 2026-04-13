جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، مرگ رهبر جمهوری اسلامی، توافق آتشبس موقت، تلاشها برای امنیت دریایی در تنگه هرمز، و مواضع ترامپ و پاپ از جمله مهمترین رویدادهای این دوره هستند.
آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران ، سرآغاز تحولات گستردهای در منطقه شد. در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، عملیات نظامی مشترک این دو کشور علیه ایران کلید خورد. اسرائیل عملیات خود را 'غرش شیران' و آمریکا آن را 'خشم حماسی' نامیدند. این حملات با کشته شدن علی خامنهای ، رهبر وقت جمهوری اسلامی، آغاز شد و به دنبال آن، دهها تن از مقامهای عالیرتبه حکومت ایران نیز جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات، خاک اسرائیل، کشورهای منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین و امارات متحده عربی، و حتی آذربایجان را هدف حملات خود قرار داد. این درگیریها، منطقه را به ورطه بیثباتی عمیقی کشاند و چشمانداز صلح را بیش از پیش تیره و تار کرد. یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری، مجتبی خامنهای، فرزند وی را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. این انتخاب، در شرایطی که ایران با بحرانهای داخلی و خارجی متعددی دست و پنجه نرم میکرد، بار دیگر بر اهمیت نقش رهبری در نظام سیاسی ایران صحه گذاشت. در ادامه، تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنشها و برقراری آتشبس آغاز شد. جمهوری اسلامی و ایالات متحده، تنها یک ساعت قبل از پایان مهلت تعیینشده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به پلها و نیروگاههای ایران، در ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بر سر آتشبسی دوهفتهای توافق کردند. این توافق، هرچند موقتی، گامی مثبت در جهت کاهش تنشها و جلوگیری از تشدید درگیریها به شمار میرفت. در این میان، کایا کالاس، هماهنگکننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر اهمیت ایجاد یک ائتلاف بینالمللی قوی برای امنیت دریایی در تنگه هرمز تاکید کرد و فرانسه و بریتانیا نیز اعلام کردند که تلاشهای خود را برای راهاندازی مأموریتی چندملیتی به منظور حفظ امنیت این آبراه استراتژیک تقویت خواهند کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، از برگزاری یک کنفرانس بینالمللی در پاریس خبر داد و تأکید کرد که این مأموریت، 'کاملاً تدافعی و جدا از طرفهای درگیر' خواهد بود. در بحبوحه این تحولات، دونالد ترامپ، رئیسجمهور وقت آمریکا، بر تمایل ایران به توافق تاکید کرد و اعلام کرد که هیچ توافقی که به ایران اجازه برخورداری از سلاح هستهای را بدهد، پذیرفته نخواهد بود. وی خواستار پسگیری مواد هستهای غنیشده از ایران شد و هشدار داد که در صورت عدم توافق در این زمینه، هیچ توافقی حاصل نخواهد شد. در همین حال، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی، هتک حرمت پیامبر اسلام و توهین به پاپ را محکوم کرد. این پیام، واکنشی به انتقادات تند ترامپ از پاپ لئو چهاردهم بود. ترامپ، پاپ را به دلیل موضعگیری در مسائل سیاسی مورد انتقاد قرار داده و مدعی شده بود که پاپ باید قدردان او باشد. این اظهارات با واکنش تند پاپ مواجه شد و رهبر کاتولیکهای جهان بر تداوم انتقاد از جنگ و ترویج صلح تأکید کرد. در تحولی دیگر، الکسی لیخاچف، مدیرعامل سازمان انرژی هستهای روسیه (روساتم)، از خروج آخرین مرحله کارکنان روس نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و اعلام کرد که تنها ۲۰ نفر از پرسنل روس در این نیروگاه باقی خواهند ماند. این رویدادها، نشان از پیچیدگی و چندوجهی بودن بحران در منطقه و تأثیرات گسترده آن بر روابط بینالملل داشت
جنگ آمریکا اسرائیل ایران خامنهای ترامپ تنگه هرمز توافق صلح