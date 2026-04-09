شروع درگیری‌های نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران و پیامدهای آن در منطقه؛ از جمله کشته شدن رهبر ایران، حملات متقابل و تلاش‌ها برای آتش‌بس و میانجی‌گری.

درگیری‌های نظامی بین آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ، عملیات نظامی خود را «غرش شیران» نام‌گذاری کرد، در حالی که آمریکا عملیات خود را «خشم حماسی» نامید. در جریان این حملات، علی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، کشته شد. مقامات آمریکا یی و اسرائیل ی اعلام کردند که ده‌ها تن از مقام‌های ارشد حکومت ایران نیز هدف قرار گرفته و کشته شده‌اند.

در پاسخ به این حملات، جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان حمله کرد.\یک هفته پس از اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد. در میانه‌ی این تنش‌ها، ایران و ایالات متحده تنها یک ساعت پیش از پایان مهلت تعیین شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله گسترده به زیرساخت‌های ایران، بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند. همزمان با این تحولات، اسپانیا اعلام کرد که قصد دارد سفارت خود در تهران را بازگشایی کند. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر امور خارجه اسپانیا، هدف از این اقدام را کمک به برقراری صلح در این جنگ اعلام کرد و دستور بازگشت سفیر اسپانیا به تهران و بازگشایی مجدد سفارت را صادر کرد تا اسپانیا بتواند از تمام ظرفیت‌های خود برای کمک به صلح استفاده کند.\در همین حال، ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، حملات اسرائیل به لبنان را «غیرقابل قبول» دانست و محکوم کرد. وی هشدار داد که این حملات آتش‌بس موقتی که بین ایالات متحده و ایران حاصل شده بود را تضعیف می‌کند. این اظهارات در حالی مطرح شد که لبنان گزارش داد حملات اسرائیل دست‌کم ۱۸۲ کشته و ۸۹۰ زخمی برجای گذاشته است. اسرائیل اعلام کرد که این حملات از هفته‌ها قبل برنامه‌ریزی شده بود و مواضع و اعضای حزب‌الله را هدف قرار داده است. در همین راستا، وزارت خارجه عربستان سعودی از گفتگوی تلفنی فیصل بن فرحان، وزیر خارجه این کشور، با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد که این اولین تماس رسمی بین دو طرف از زمان حملات ایران به همسایگان خود در خلیج فارس بود. در بیانیه وزارت خارجه عربستان، هدف از این تماس، بررسی تحولات و راه‌های کاهش تنش‌ها برای بازگرداندن ثبات در منطقه اعلام شد. ارتش اسرائیل اعلام کرد که در حمله‌ای در محله «تلة الخياط» در بیروت، حرشی، از افراد نزدیک به دبیرکل حزب‌الله، نعیم قاسم، را هدف قرار داده است. ارتش همچنین اعلام کرد که دو گذرگاه مهم در رودخانه لیتانی و همچنین حدود ۱۰ انبار سلاح، پرتابگر موشکی و مقرهای حزب‌الله در جنوب لبنان نیز هدف قرار گرفته‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با تأکید بر ادامه حملات به حزب‌الله اعلام کرد که هر کسی که علیه غیرنظامیان اسرائیلی اقدام کند، هدف قرار خواهد گرفت و اسرائیل به حملات خود تا بازگرداندن امنیت کامل به ساکنان شمال ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، مریم اکبری منفرد، فعال حقوق بشری که پس از گذراندن ۱۵ سال حبس از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او که مادر سه فرزند است، در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بود و در ادامه به اتهامات امنیتی به ۱۵ سال حبس محکوم شد. خانواده مریم اکبری منفرد از قربانیان سرکوب‌های دهه ۶۰ بوده و دو برادر و خواهرش در آن سالها اعدام شده‌اند. رضا امیری مقدم، سفیر جمهوری اسلامی در اسلام‌آباد، ساعاتی بعد از انتشار پیامی درباره سفر هیئت مذاکره‌کننده ایران به پاکستان، پیام خود را حذف کرد. به گفته او به دلیل نقض مکرر آتش‌بس از سوی اسرائیل برای خراب کردن طرح دیپلماتیک، هیئت ایرانی به دعوت نخست‌وزیر پاکستان برای گفت‌وگوهای جدی بر اساس ۱۰ نکته پیشنهادی ایران وارد اسلام‌آباد می‌شود





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines