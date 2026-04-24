جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و در پی آن تلاشهایی برای برقراری آتشبس و مذاکره با میانجیگری پاکستان صورت میگیرد. در حالی که آمریکا فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده، آینده مذاکرات و وضعیت آتشبس همچنان نامشخص است.
جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. عملیات نظامی اسرائیل با نام 'غرش شیران' و عملیات آمریکا با نام 'خشم حماسی' انجام شد.
در جریان این حملات، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به همراه دهها مقام عالیرتبه ایران کشته شدند. در واکنش به این حملات، جمهوری اسلامی خاک اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و آذربایجان را هدف قرار داد. پس از یک هفته از اعلام مرگ خامنهای، مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
جمهوری اسلامی و آمریکا در آستانه حمله گسترده به زیرساختهای ایران، بر سر آتشبسی دو هفتهای به توافق رسیدند. این آتشبس به درخواست پاکستان تمدید شد. به دنبال این تحولات، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا، برای مذاکره با جمهوری اسلامی به پاکستان سفر کردند.
در مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، وارد اسلامآباد شد اما تسنیم گزارش داد که هیچ مذاکرهای با طرف آمریکایی در دستور کار ندارد و هدف از سفر او هماهنگی با شرکای ایران و رایزنی درباره تحولات منطقهای است. پیش از این، گزارشهایی مبنی بر سفر جیدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به پاکستان نیز مطرح شده بود که تسنیم آن را تکذیب کرد.
همزمان با تلاشهای دیپلماتیک، آمریکا فشار اقتصادی بر ایران را با مسدود کردن ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی افزایش داده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد که وزارتخانه او چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با ایران را تحریم کرده و جریان پولی تهران را رصد خواهد کرد. شرکت تتر نیز در مسدود کردن این رمزارزها از دولت آمریکا حمایت کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که آینده مذاکرات و وضعیت آتشبس همچنان نامشخص است و طرفین به مواضع خود پایبند هستند. تلاشهای پاکستان برای میانجیگری و ایجاد زمینه برای گفتوگو ادامه دارد، اما موانع و چالشهای متعددی پیش روی این روند وجود دارد. گزارشهای متناقض از سوی رسانههای مختلف نیز به پیچیدگی اوضاع افزوده است.
به نظر میرسد که هر دو طرف به دنبال حفظ منافع خود و پیشبرد اهداف استراتژیک خود در منطقه هستند و این امر دستیابی به یک راه حل جامع و پایدار را دشوار میکند. در این میان، نقش کشورهای منطقه و قدرتهای بینالمللی نیز حائز اهمیت است و میتواند در تعیین سرنوشت این بحران تاثیرگذار باشد. ادامه این وضعیت میتواند به تشدید تنشها و بیثباتی در منطقه منجر شود و پیامدهای ناگواری برای همه طرفها داشته باشد.
بنابراین، ضرورت یافتن یک راه حل سیاسی و دیپلماتیک بیش از هر زمان دیگری احساس میشود
