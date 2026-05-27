شرکت ایران‌خودرو دومین مرحله طرح فروش مشارکت در تولید را برای شش محصول پرطرفدار از جمله سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و رانا بدون read more قرعه‌کشی اعلام کرده است. ثبت‌نام این طرح از ۹ خرداد از طریق سامانه اینترنتی صورت می‌گیرد و متقاضیان باید ۵۰ درصد قیمت کارخانه را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند.

گروه صنعتی ایران‌خودرو مرحله دوم طرح فروش مشارکت در تولید را برای شش محصول پرطرفدار خود بدون قرعه‌کشی آغاز کرده است. این طرح شامل-Three دسته متقاضی including متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده است و ثبت‌نام آن از نهم خردادماه از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت ممکن خواهد شد.

در این مرحله از طرح، محصولات شامل سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و رانا عرضه می‌شوند. بازه زمانی تحویل خودروها از بهمن ماه ۱۴۰۵ شروع شده و تا شهریورماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای ثبت‌نام باید مبلغی معادل حدود ۵۰ درصد قیمت فعلی کارخانه را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کنند. قیمت خودرو قطعی نبوده و باقی مبلغ در زمان تحویل بر اساس قیمت روز کارخانه محاسبه و از مشتری دریافت می‌شود.

زمان ثبت‌نام برای طرح عادی از یکشنبه ۱۰ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و برای طرح خودروهای فرسوده و مادران از شنبه ۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است. متقاضیان می‌توانند از طریق سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس https://esale.ikco.ir برای ثبت‌نام اقدام کنند





