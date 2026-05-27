شرکت ایرانخودرو دومین مرحله طرح فروش مشارکت در تولید را برای شش محصول پرطرفدار از جمله سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و رانا بدون read more قرعهکشی اعلام کرده است. ثبتنام این طرح از ۹ خرداد از طریق سامانه اینترنتی صورت میگیرد و متقاضیان باید ۵۰ درصد قیمت کارخانه را به عنوان پیشپرداخت واریز کنند.
گروه صنعتی ایرانخودرو مرحله دوم طرح فروش مشارکت در تولید را برای شش محصول پرطرفدار خود بدون قرعهکشی آغاز کرده است. این طرح شامل-Three دسته متقاضی including متقاضیان عادی، جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده است و ثبتنام آن از نهم خردادماه از طریق سامانه فروش اینترنتی این شرکت ممکن خواهد شد.
در این مرحله از طرح، محصولات شامل سورن پلاس، دنا پلاس، پژو ۲۰۷، تارا و رانا عرضه میشوند. بازه زمانی تحویل خودروها از بهمن ماه ۱۴۰۵ شروع شده و تا شهریورماه ۱۴۰۶ ادامه خواهد داشت. متقاضیان برای ثبتنام باید مبلغی معادل حدود ۵۰ درصد قیمت فعلی کارخانه را به عنوان پیشپرداخت واریز کنند. قیمت خودرو قطعی نبوده و باقی مبلغ در زمان تحویل بر اساس قیمت روز کارخانه محاسبه و از مشتری دریافت میشود.
زمان ثبتنام برای طرح عادی از یکشنبه ۱۰ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ و برای طرح خودروهای فرسوده و مادران از شنبه ۹ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ تعیین شده است. متقاضیان میتوانند از طریق سامانه فروش اینترنتی ایران خودرو به آدرس https://esale.ikco.ir برای ثبتنام اقدام کنند
ایرانخودرو مشارکت در تولید فروش خودرو ثبتنام اینترنتی خودروهای پرطرفدار
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
#28Mordad @bbcpersian - Twitter Search۶۶ سال از وقوع کودتای ۲۸ مرداد میگذرد. چند سال پیش مصادف با شصتمین سالگرد این رویداد، لحظهبهلحظه وقایع منتهی به کودتا را مرور کردیم. از لینک زیر میتوانید بخشی از مهمترین اتفاقاتی که در کودتای ۲۸مرداد رخ داد را مرور کنید: ۲۸مرداد
Read more »
ارتقای خودرو با همراه مکانیک: تعویض ماشین دندهای با اتومات با هزینههای کم و تحویل فوریافزایش قیمت خودرو در ایران، هزینه owning a car with a manual transmission has skyrocketed. You might be wondering if upgrading to an automatic car is still a viable option for you. Acquiring an automatic car with clutch and manual transmission exchange may seem like a chore, but you can have it done quickly, reliably, and affordably. Only branches currently located in Tehran and Karaj are open at the moment. Reach out to them for availability and time scheduling. Read more.
Read more »