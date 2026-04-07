آغاز مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا: برنامه مسابقات و حضور پررنگ ایران

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا با حضور کشتی گیران برتر قاره کهن آغاز شد. برنامه مسابقات امروز و نتایج نمایندگان ایران در اوزان مختلف اعلام شده است. عرفان جرکنی، علی اسکو، غلامرضا فرخی و امین میرزازاده به فینال راه یافتند و محمد حسینوند پناهی به رده بندی رسید.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا از دیروز (دوشنبه) آغاز شده و به مدت سه روز در حال برگزاری است. این رویداد ورزشی مهم، فرصتی برای رقابت و نمایش توانایی های کشتی گیران برتر قاره آسیا است. برنامه مسابقات امروز، سه شنبه 18 فروردین ماه، شامل مراحل مقدماتی، شانس مجدد، نیمه نهایی و فینال برای پنج وزن دوم است. برنامه زمانی این مسابقات به شرح زیر است: مقدماتی از ساعت 9 تا 11:30، شانس مجدد برای پنج وزن اول، نیمه نهایی از ساعت 14:15 تا 15:15 و فینال از ساعت 15:30 تا 18:00.

این مسابقات در حالی برگزار می شود که تیم های مختلف از سراسر آسیا با آمادگی کامل در آن شرکت کرده اند تا برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر به رقابت بپردازند. رقابت ها در هر وزن بسیار فشرده و دیدنی است و انتظار می رود که شاهد مسابقات جذابی از سوی کشتی گیران باشیم. تماشاگران و علاقمندان به این رشته ورزشی از سراسر جهان، این مسابقات را دنبال می کنند و از دیدن هنرنمایی کشتی گیران لذت می برند. \برنامه مسابقات کشتی گیران ایرانی در اوزان مختلف نیز اعلام شده است. در وزن 60 کیلوگرم، علی احمدی وفا در دور اول با مین وو کیم از کره جنوبی رقابت می کند و در صورت پیروزی در دور بعد به مصاف سی یونگ ری از کره شمالی خواهد رفت. در وزن 67 کیلوگرم، احمدرضا محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با سونات عبداله یف از تاجیکستان مسابقه خواهد داد. در وزن 72 کیلوگرم، محمدجواد رضایی پس از استراحت در دور اول، با برنده مبارزه میان تایشی ناریکانی از ژاپن و لوئیجی امیرخونزودا از تاجیکستان پیکار خواهد کرد. در وزن 82 کیلوگرم، محمدامین حسینی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با امان نظراف از ترکمنستان به رقابت می پردازد. در وزن 97 کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور اول، با برنده مبارزه میان مینهو لی از کره جنوبی و امانبردی آگاممدوف از ترکمنستان کشتی خواهد گرفت. حضور کشتی گیران ایرانی در این مسابقات، امیدواری های زیادی را برای کسب مدال های رنگارنگ به همراه دارد و پیش بینی می شود که شاهد درخشش این عزیزان در این رقابت ها باشیم. کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی ایران نیز با آمادگی کامل در کنار کشتی گیران حضور دارد و تمام تلاش خود را برای هدایت و حمایت از آن ها به کار می گیرد. \در پایان مسابقات مقدماتی پنج وزن نخست کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که روز گذشته برگزار شد، نتایج زیر حاصل شد. عرفان جرکنی در وزن 63 کیلوگرم، علی اسکو در وزن 77 کیلوگرم، غلامرضا فرخی در وزن 87 کیلوگرم و امین میرزازاده به دیدار فینال راه یافتند و شانس خود را برای کسب مدال طلا امتحان خواهند کرد. همچنین، محمد حسینوند پناهی در وزن 55 کیلوگرم به دیدار رده بندی راه یافت و برای کسب مدال برنز مبارزه خواهد کرد. این نتایج نشان از عملکرد خوب کشتی گیران ایرانی در این مسابقات دارد و امیدواری ها را برای کسب نتایج درخشان در ادامه رقابت ها افزایش می دهد. این مسابقات فرصتی عالی برای ارزیابی سطح آمادگی کشتی گیران و همچنین کسب تجربه برای رقابت های بین المللی آینده است. همه نگاه ها به این رقابت ها دوخته شده تا شاهد هنرنمایی و مبارزات زیبای کشتی گیران باشیم. فدراسیون کشتی ایران نیز از تمام ظرفیت های خود برای حمایت از تیم ملی و ارتقای سطح کشتی کشور استفاده می کند





کشتی فرنگی مسابقات قهرمانی آسیا ایران بیشکک نتایج

