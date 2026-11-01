آغاز توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور در تهران با قیمت مصوب

توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور در ۳۰۰ نقطه تهران آغاز شد. مصرف‌کنندگان می‌توانند با قیمت مصوب و بدون نوسان، این کالاها را تهیه کنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه های مرتبط در تهران ، طرح تنظیم بازار و توزیع مستقیم لاستیک و روغن موتور را با هدف تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان آغاز کرده‌اند. این اقدام عملیاتی از اواخر مهرماه امسال برنامه‌ریزی شد و در اول آبان‌ماه به صورت آزمایشی در ۳۰۰ نقطه منتخب پایتخت اجرایی گردید. با تکمیل فرآیند تامین، قرار است این شبکه توزیع گسترده شده و به سایر واحدهای صنفی دارای مجوز نیز سرایت کند.

آغاز توزیع آزمایشی در ۳۰۰ نقطه تهران

بر اساس سازوکار اعلام‌شده از سوی مسئولان، تامین لاستیک مورد نیاز از کارخانه‌های تولیدکننده داخلی و روغن موتور از چهار کارخانه اصلی انجام می‌گیرد. این کالاها از طریق تعاونی‌های مرتبط به واحدهای صنفی منتخب تهران تحویل می‌شوند تا با نظارت دقیق اتحادیه عرضه شوند. هدف از این طرح، ارائه محصولات با قیمت تعیین‌شده توسط کارخانه‌ها و احتساب سهم محدود توزیع برای جلوگیری از حباب قیمتی است.

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پس از اعلام آغاز این طرح، ابهاماتی درباره نحوه اجرای دقیق آن و میزان دسترسی عمومی به مراکز عرضه وجود داشت. با این حال، اکنون جزئیات بیشتری از وضعیت موجود شفاف شده و مسئولان صنفی توضیحاتی را ارائه کرده‌اند. این شفافیت‌سازی با هدف جلب اطمینان افکار عمومی و کاهش نگرانی‌های بازار مصرف صورت گرفته است.

نظارت بر قیمت مصوب و فعالیت ۱۵۰ واحد صنفی

قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در این زمینه تاکید کرد که با توجه به تاکیدات وزارت صمت به تولیدکنندگان، توزیع مستقیم در حال انجام است. وی اعلام کرد که طی روزهای آینده توزیع این محصولات به سایر واحدهای صنفی گسترش یابد. رضا عباس‌آبادی، رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودرو، نیز وضعیت بازار را تشریح کرد.

به گفته عباس‌آبادی، در حال حاضر حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ واحد صنفی در سطح شهر، از جمله در مناطق شادآباد، سرچشمه و شوش، به عرضه لاستیک مشغول هستند. شهروندان می‌توانند با مراجعه به این مراکز و با استناد به نرخ مصوب، لاستیک مورد نیاز خود را تهیه کنند. وی افزود که در برخی مراکز، بنرهای اطلاع‌رسانی نصب شده تا شناسایی این نقاط برای مردم آسان‌تر باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک خودرو با تاکید بر وجود عرضه کافی در بازار، گفت که متقاضیان بدون مشکل خاصی می‌توانند به قیمت مصوب خرید کنند. با این وجود، او اشاره کرد که به دلیل فراوانی کالا در بازار، در حال حاضر استقبال چندانی از خرید لاستیک مشاهده نمی‌شود که این موضوع نشان‌دهنده رضایت نسبی از تامین است.

بازرسی دقیق و توزیع تدریجی روغن موتور

مریوان قادرپور، بازرس اتاق اصناف تهران، ضمن بازدید از واحدهای توزیع‌کننده، اعلام کرد که بازرسان در سطح شهر نظارت دقیقی بر توزیع مناسب این کالاها دارند. مشاهده شد که واحدهای مشمول برای شفافیت، بنرهای اطلاع‌رسانی نصب کرده‌اند و خروج لاستیک‌ها در سامانه مربوطه ثبت می‌شود. فعالان صنفی از تحویل منظم کالا به واحدها و بهبود شرایط توزیع از هفته آینده خبر داده‌اند.

در بخش روغن موتور نیز مجید فراهانی، رئیس اداره نظارت فرآورده‌های نفتی و سوختی سازمان حمایت، از برگزاری جلسات با تولیدکنندگان خبر داد. وی اطمینان داد که خرده‌فروشان سهمیه‌دار روغن موتور و لاستیک که تاکنون سهمیه خود را دریافت نکرده‌اند، به تدریج و طی روزهای آینده سهمیه خود را دریافت خواهند کرد. این اقدامات نشان‌دهنده تلاش نهادهای نظارتی برای کنترل بازار و رفع اختلالات عرضه است.