آغاز پرداخت حقوق فروردین ۱۴۰۵ بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش‌ های جدید

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز واریز حقوق فروردین‌ماه ۱۴۰۵ برای بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار بازنشسته با اعمال افزایش ۲۰ درصدی و اجرای مرحله نهایی متناسب‌سازی خبر داد.

حشمت‌اله سلیمانی، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری ، در گفت‌وگویی با اعلام خبر آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان در سال جدید اظهار داشت که با هماهنگی‌های صورت‌گرفته میان سازمان برنامه و بودجه و خزانه‌داری کل کشور، فرآیند واریز حقوق‌ها از روز دوشنبه سی و یکم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ کلید خورده است. بر این اساس، حقوق بازنشستگان بر مبنای احکام جدید تنظیم شده و فرآیند پرداخت آن تا پایان روز سه‌شنبه، یکم اردیبهشت‌ماه به طور کامل به اتمام خواهد رسید.

این اقدام در راستای تکریم بازنشستگان و بهبود وضعیت معیشتی آنان در سال جدید صورت گرفته است تا دغدغه‌های اقتصادی این قشر شریف در ابتدای سال کاهش یابد. وی با تاکید بر جزئیات تغییرات اعمال‌شده در احکام جدید تصریح کرد که در پرداختی‌های ماه جاری، علاوه بر اعمال افزایش ۲۰ درصدی سنواتی نسبت به حقوق اسفندماه سال گذشته، آیتم جدیدی تحت عنوان فوق‌العاده خاص به مبلغ ثابت ۲۷ میلیون و ۵۴۰ هزار ریال برای تمامی بازنشستگان لحاظ شده است. این تغییرات با هدف جبران بخشی از فشارهای اقتصادی و حمایت ویژه از توان خرید بازنشستگان انجام شده است. سلیمانی در ادامه سخنان خود به موضوع بسیار مهم متناسب‌سازی حقوق اشاره کرد و افزود که سومین و آخرین مرحله از اجرای احکام متناسب‌سازی طبق برنامه هفتم پیشرفت در حقوق فروردین‌ماه عملیاتی شده است که شامل ۳۰ درصد باقی‌مانده از ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های شاغل هم‌تراز است. این محاسبات دقیق بر اساس جداول و دستورالعمل‌های مصوب سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تدوین گردیده و اجرایی شده است تا توازن لازم در نظام پرداخت برقرار گردد. معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری خاطرنشان کرد که در احکام جدید، تمامی مولفه‌های مربوط به متناسب‌سازی و ضریب سال ۱۴۰۵ به صورت جداگانه و با نهایت دقت محاسبه شده است. هدف از این شفافیت در محاسبات، آگاهی کامل بیش از یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و گروه فولاد از نحوه پرداخت‌ها و مبالغ واریزی است. وی اطمینان داد که این صندوق با تمام توان در تلاش است تا با مدیریت منابع مالی، پرداختی‌های بازنشستگان را بدون تاخیر و با لحاظ تمامی مزایای قانونی انجام دهد. این رویکرد انضباط مالی در سال جاری نه تنها اعتماد عمومی را تقویت می‌کند، بلکه بستری فراهم می‌آورد تا بازنشستگان با اطمینان خاطر بیشتری برنامه‌ریزی‌های معیشتی خود را انجام دهند و این روند در ماه‌های آینده نیز با پیگیری‌های مستمر ادامه خواهد یافت





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines