جنگ میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده و با آتش‌بسی دو هفته‌ای همراه بوده است. این بحران با کشته شدن رهبر ایران و استقرار ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه، تنش‌ها را به شدت افزایش داده است. کشورهای اروپایی نیز برای حفظ امنیت دریانوردی در تنگه هرمز آماده‌باش نظامی اعلام کرده‌اند.

جنگ میان ایالات متحده و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه نهم اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. عملیات نظامی اسرائیل با نام 'غرش شیران' و عملیات آمریکا با نام 'خشم حماسی' اعلام گردید.

در جریان این حملات، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به هلاکت رسید و ده‌ها مقام ارشد ایرانی نیز جان باختند. در واکنش به این حملات، جمهوری اسلامی خاک اسرائیل و کشورهای منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و آذربایجان را هدف قرار داد. پس از یک هفته و اعلام رسمی مرگ خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.

آتش‌بسی دو هفته‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا در ساعات اولیه روز چهارشنبه، هشتم آوریل (۱۹ فروردین) و پیش از پایان مهلت تعیین‌شده توسط دونالد ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های ایران، حاصل شد. ترامپ با اشاره به درخواست مقامات پاکستان، ازسرگیری احتمالی حملات را به طور موقت متوقف و آتش‌بس را تمدید کرد. همزمان، ناو هواپیمابر یو اس اس جرج بوش وارد حوزه مسئولیت فرماندهی مرکزی آمریکا شد و به این ترتیب، سومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه مستقر گردید.

این استقرار در حالی صورت می‌گیرد که آتش‌بس همچنان شکننده است و تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه دارد. ترامپ با تأکید بر اینکه برای توافق با ایران عجله‌ای ندارد، بیان کرد که زمان به نفع آمریکا است و هر توافقی باید برای آمریکا، متحدانش و جهان مناسب باشد.

وزیر دفاع اسرائیل نیز آمادگی کشورش برای از سرگیری جنگ علیه ایران را اعلام کرد و منتظر چراغ سبز از سوی آمریکا برای هدف قرار دادن رهبر جدید و تاسیسات انرژی ایران است. او نابودی جانشینان خامنه‌ای و بازگرداندن ایران به 'عصر تاریکی' را هدف جنگ بعدی عنوان کرد. در همین حال، بریتانیا و فرانسه به برنامه‌ریزان نظامی خود دستور داده‌اند تا برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز، 'گزینه‌های عملی نظامی' را آماده کنند.

این اقدامات در راستای تلاش‌های گسترده‌تر اروپا برای ایجاد یک ماموریت چندملیتی جهت حفاظت از کشتیرانی و پاکسازی مین‌ها در هرمز انجام می‌شود. هدف از این اقدامات، بازگشایی تنگه هرمز، تثبیت اقتصاد جهانی و حفاظت از مردم است. این بحران پیچیده، نشان‌دهنده تشدید تنش‌ها در منطقه و ضرورت یافتن راه حل‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها است. استقرار گسترده نیروهای نظامی آمریکا و آمادگی کشورهای اروپایی برای مداخله نظامی، بر حساسیت و اهمیت این موضوع تاکید می‌کند.

در نهایت، آینده این بحران به تصمیمات سیاسی و دیپلماتیک رهبران کشورهای درگیر و همچنین نقش‌آفرینی قدرت‌های بین‌المللی بستگی دارد





