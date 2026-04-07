درگیری نظامی میان آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است. این جنگ که با کشته شدن رهبر ایران و حملات متقابل به زیرساختها همراه است، نگرانیها را در مورد افزایش تورم و کاهش رشد اقتصاد جهانی افزایش داده است. سازمان ملل خواستار توقف حملات به زیرساختهای غیرنظامی شده است.
جنگ میان ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از یک سو و جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر، در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. دفتر نخستوزیری اسرائیل ، عملیات نظامی خود را 'غرش شیران' نامگذاری کرده است، در حالی که آمریکا از 'خشم حماسی' برای عملیات خود علیه ایران استفاده میکند. این درگیریها با کشته شدن علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، شدت گرفت. بر اساس اعلام مقامات آمریکا یی و اسرائیل ی، دهها مقام ارشد ایران ی نیز در این حملات کشته شدهاند.
در واکنش به این حملات، جمهوری اسلامی به خاک اسرائیل و همچنین چندین کشور منطقه از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان حمله کرده است. یک هفته پس از مرگ خامنهای، مجلس خبرگان رهبری مجتبی، فرزند او را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرد.\کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بینالمللی پول، هشدار داد که این جنگ در خاورمیانه باعث افزایش تورم و کاهش رشد اقتصاد جهانی خواهد شد. او در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز در تاریخ ۱۷ فروردین اعلام کرد که اگر این جنگ رخ نمیداد، انتظار میرفت رشد اقتصادی جهانی اندکی افزایش یابد، اما اکنون همه چیز به افزایش قیمتها و کاهش رشد منتهی میشود. حتی در صورت پایان سریع درگیریها، پیشبینی میشود رشد اقتصادی کاهش و تورم افزایش یابد، و اگر جنگ طولانی شود، تاثیر آن بر اقتصاد جهانی به مراتب بیشتر خواهد بود. صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده بود که رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ به ۳.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۳.۲ درصد برسد، اما با آغاز این جنگ، این پیشبینیها به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. ارتش اسرائیل اعلام کرده است که موج جدیدی از حملات خود به مواضع جمهوری اسلامی را به پایان رسانده است. در بیانیهای که از طریق شبکه ایکس (توئیتر سابق) منتشر شد، زیرساختهای رژیم ایران در تهران و سایر نقاط کشور هدف قرار گرفتند. روزنامه جروزالم پست به نقل از ارتش اسرائیل از حمله به سه فرودگاه مختلف در ایران و هدف قرار دادن نیروهای هوایی و سپاه پاسداران در این فرودگاهها خبر داد. گزارشهایی نیز از وقوع انفجارهایی در فرودگاه مهرآباد و شهر کرج منتشر شده است. ارتش اسرائیل همچنین از شهروندان ایرانی خواست تا از سفرهای ریلی در روز سهشنبه خودداری کنند.\آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، از آمریکا و اسرائیل خواست تا از حمله به نیروگاهها و زیرساختهای غیرنظامی ایران خودداری کنند. استفان دوجاریچ، سخنگوی گوترش، این حملات را ناقض قوانین بینالمللی دانست و تاکید کرد که حتی اگر زیرساختهای غیرنظامی به عنوان مواضع نظامی ارزیابی شوند، حقوق بشردوستانه بینالمللی اجازه انجام حملاتی را که منجر به خسارات بیش از اندازه به غیرنظامیان میشود، نمیدهد. ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، با تکرار هشدارهای پیشین خود، اعلام کرد که جمهوری اسلامی بهای سنگینی خواهد پرداخت و سهشنبه، ۲۰ به وقت شرق آمریکا، آخرین فرصت برای ایران خواهد بود. وی پیش از این هشدار داده بود که در صورت عدم توافق و باز نشدن تنگه هرمز، نیروگاهها و پلهای ایران هدف قرار خواهند گرفت. شورای امنیت سازمان ملل نیز قرار بود قطعنامهای پیشنهادی بحرین در رابطه با حفاظت از کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز را به رای بگذارد. این پیشنویس، که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، اقدامات دفاعی لازم برای حفاظت از کشتیرانی را برای حداقل شش ماه مجاز میداند. تنگه هرمز، به عنوان یک مسیر حیاتی برای جریان انرژی جهانی، اهمیت بسزایی دارد و مسدود شدن آن میتواند پیامدهای گستردهای به دنبال داشته باشد
