آلکان خودرو پویان مرکز جدید خدمات پس از فروش خود را در بزرگراه رسالت افتتاح کرد. این مرکز خدمات برند های تیار، تیسان، ونوسیا و بیو دی را در شرق پایتخت ارائه می دهد.

شرکت آلکان خودرو پویان با افتتاح مرکز جدید خدمات پس از فروش در شرق تهران، گام مهمی در توسعه زیرساخت‌های خدماتی خود برداشت. این مرکز که در محدوده بزرگراه رسالت فعال شده است، طیف وسیعی از خودروهای این شرکت را پوشش می‌دهد و دسترسی مالکان به خدمات فنی را در این منطقه فراهم می‌کند.

توسعه شبکه خدماتی گروه خودرویی حیدری

آلکان خودرو پویان که زیرمجموعه گروه خودرویی حیدری فعالیت می‌کند، با این افتتاحیه گسترش شبکه خدمات پس از فروش خود در تهران و استان البرز را تسریع کرده است. این مجموعه تاکنون دارای ۱۴ شعبه فروش و خدمات پس از فروش در سطح پایتخت و استان البرز بوده که این مرکز جدید، بخشی از روند توسعه این شبکه محسوب می‌شود. نمایندگی ۱۱۷۷ که پیش‌تر تنها در حوزه فروش فعالیت داشت، با کد نمایندگی مربوطه اکنون بخش خدماتی خود را نیز توسعه داده است. این تغییر رویکرد نشان‌دهنده تعهد این شرکت به ارائه خدمات جامع به مشتریان است.

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پوشش فنی خودروهای تیار، تیسان، ونوسیا و بیو دی

مرکز جدید خدمات پس از فروش در بزرگراه رسالت، خدمات تخصصی خودروهای تیار، تیسان، ونوسیا و برند بیو دی را ارائه می‌دهد. با توجه به تفاوت‌های ساختاری و نوع پیشرانه این برندها، هر محصول نیازمند سرویس و تعمیر متناسب با مشخصات فنی خود است. این تنوع خودرویی مستلزم تخصص بالای کارشناسان فنی برای برخورد صحیح با مشکلات مختلف است. مرکز مذکور با کد مشخص در شرق پایتخت، امکان پیگیری سرویس‌های دوره‌ای، عیب‌یابی دقیق و تعمیرات را برای مالکان این محصولات فراهم کرده است.

خدمات تخصصی و پشتیبانی گارانتی محصولات

خدمات اعلام‌شده در این مرکز شامل عیب‌یابی و شناسایی منشا ایرادهای فنی، پشتیبانی در چارچوب شرایط و ضوابط گارانتی هر خودرو می‌شود. حضور برند بیو دی با خودروهای برقی و پلاگین‌هیبریدی، نیاز به تخصص‌های ویژه‌ای را در حوزه سامانه‌های برقی، باتری و قوای محرکه ایجاد کرده است. این مرکز با ارائه خدمات متناسب با مدل خودرو، دامنه پشتیبانی از خودروهای برقی و هیبریدی را نیز پوشش می‌دهد. مالکان می‌توانند پیش از مراجعه، با شماره مرکز تماس گرفته و درباره شرایط پذیرش اطلاعات کسب کنند.

تفکیک مکان شوروم فروش از مرکز خدمات فنی

مرکز خدمات پس از فروش در محدوده بزرگراه رسالت قرار دارد و آدرس آن با محل شوروم فروش نمایندگی ۱۱۷۷ در خیابان دولت، قبل از چهارراه پاسداران متفاوت است. این تفکیک مکانی به مالکان امکان می‌دهد تا برای امور خدماتی به مرکز تخصصی در رسالت مراجعه کنند. مالکان خودروهای تحت پوشش می‌توانند با در نظر گرفتن این تفاوت آدرس‌ها، زمان‌بندی بهتری برای انجام خدمات فنی خود داشته باشند.