آغاز دور جدید مذاکرات لبنان با محوریت استقرار ارتش و شکست راهبردی رژیم صهیونیستی

فرمانده ارتش لبنان ضمن اعلام ترکیب هیئت مذاکره‌کننده با رژیم صهیونیستی، بر لزوم توقف کامل تجاوزات و استقرار ارتش در مرزهای بین‌المللی تأکید کرد. این گزارش به تحلیل ابعاد آتش‌بس اخیر و پیروزی راهبردی محور مقاومت در برابر سیاست‌های تل‌آویو می‌پردازد.

جوزف عون ، فرمانده ارتش لبنان ، در اظهاراتی مهم و راهبردی اعلام کرد که هیئت مذاکره‌کننده این کشور با رژیم صهیونیستی به ریاست سیمون کرم تعیین شده است و هیچ طرف ثالثی در این مأموریت حساس با آن‌ها مشارکت نخواهد داشت. وی با تأکید بر موضع قاطع بیروت افزود که هدف اصلی و غیرقابل‌تغییر از این دور از مذاکرات، توقف فوری تجاوزات نظامی، پایان دادن به اشغالگری‌های مداوم و در نهایت، استقرار کامل ارتش لبنان در مرزهای بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.

عون تصریح کرد که مذاکرات لبنان در این مقطع زمانی کاملاً مستقل از سایر پرونده‌های منطقه‌ای پیگیری می‌شود و در برابر دولت لبنان تنها دو مسیر مشخص قرار دارد: یا ادامه جنگ ویرانگر و پرهزینه، و یا انتخاب راهکار مذاکره برای رسیدن به یک ثبات پایدار که امنیت ملی کشور را تضمین کند. رژیم صهیونیستی از دوم مارس (۱۱ اسفند) با آغاز حملات تجاوزگرانه گسترده علیه لبنان، تلاش کرد تا معادلات میدانی را به نفع خود تغییر دهد، اما این تهاجم با پاسخ‌های کوبنده و استراتژیک مقاومت لبنان مواجه شد که محاسبات نظامی تل‌آویو را برهم زد. در نهایت و پس از شکست‌های پیاپی ارتش اشغالگر در میدان نبرد، پنجشنبه شب همزمان با بیانیه رسمی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، آتش‌بسی ده روزه میان لبنان و اسرائیل از ساعات اولیه بامداد جمعه به وقت تهران اجرایی شد. این وقفه در درگیری‌ها که به عنوان فرصتی برای دیپلماسی تلقی می‌شود، نتیجه مستقیم فشار گسترده جبهه مقاومت و استقامت بی‌وقفه نیروهای مدافع لبنان در برابر تهاجمات همه‌جانبه بوده است. در تحلیل تحولات پس از آتش‌بس، منابع آگاه در محور مقاومت گزارش دادند که خواسته راهبردی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر پیوستگی جبهه‌های مقاومت و عدم پذیرش توافق‌های جداگانه، در عمل توسط واشنگتن و تل‌آویو به رسمیت شناخته شده است. پافشاری تهران بر ضرورت توقف کامل جنگ در تمامی جبهه‌ها، اکنون به عنوان یک دستاورد بزرگ برای محور مقاومت و شکستی دیگر برای کابینه بحران‌زده بنیامین نتانیاهو ارزیابی می‌شود. اجرای این آتش‌بس بدون عقب‌نشینی مقاومت از مواضع خود، نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت به نفع نیروهای ضداستکباری در منطقه است. تحلیلگران معتقدند که این توافق، علیرغم محدودیت زمانی ده روزه، فرصتی است تا جامعه بین‌الملل واقعیت‌های میدانی را بپذیرد و بداند که هیچ صلحی در منطقه بدون رعایت حقوق ملت لبنان و پایان یافتن تجاوزات اشغالگران امکان‌پذیر نخواهد بود و مقاومت همچنان به عنوان بازوی اصلی دفاعی در برابر هرگونه ماجراجویی جدید اسرائیل باقی خواهد ماند





