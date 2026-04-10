آغاز اجرای مجدد طرح ترافیک در تهران از دوشنبه ۲۴ فروردین

با پایان مهلت رایگان بودن طرح ترافیک در تهران، از روز دوشنبه ۲۴ فروردین، شهروندان ملزم به اخذ مجوز برای ورود به محدوده طرح هستند. سخنگوی شهرداری تهران از شهروندان خواست تا از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نمایند.

عبدالمطهر محمدخانی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در خصوص لغو اجرای طرح ترافیک در ایام نوروز و همچنین در طول ماه رمضان، توضیح داد که طبق مصوبه شورای شهر تهران، تصمیم در مورد ادامه این روند و رایگان بودن ورود به محدوده طرح ترافیک یا اجرای مجدد فروش طرح بر عهده شهرداری تهران گذاشته شده و به زودی نتایج آن اعلام خواهد شد. وی با اشاره به افزایش سطح تردد روزانه در تهران از شهروندان تهرانی خواست که در دو روز آینده، مانند روزهای گذشته، از سفرهای غیرضروری، به ویژه در مرکز شهر، خودداری کنند تا از بروز گره‌های ترافیکی در تهران جلوگیری شود. \سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه تهران از ابتدای سال جاری روزهای زیادی هوای پاک و سالم داشته است، از شهروندان خواست تا برای حفظ این شرایط، تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی برای سفرهای روزانه خود استفاده کنند. بر اساس اعلام شورای شهر تهران، لغو طرح ترافیک تا پایان روز یکشنبه ۲۳ فروردین ادامه دارد و نیازی به اخذ مجوز نیست. لغو این طرح از ۹ اسفند آغاز شده و تا ۲۳ فروردین ادامه خواهد داشت. این تصمیم به منظور تسهیل تردد شهروندان در شرایط خاص اتخاذ شده است.





طرح ترافیک تهران شهرداری تهران حمل و نقل عمومی آلودگی هوا

