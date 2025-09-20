آغاز تولید سریال حضرت موسی(ع): روایت زندگی پیامبر الهی در قاب تلویزیون

سریال «حضرت موسی(ع)» با تایید رسمی و آغاز تولید، نویدبخش روایت تازه ای از زندگی این پیامبر بزرگ الهی است. این سریال که ادامه ای بر فیلم سینمایی «موسی کلیم الله» خواهد بود، با حضور بازیگران جدید و بازگشت چهره های آشنا، در فضایی متمرکز و به دور از هیاهوی رسانه ای تولید می شود. این اثر تاریخی-دینی، یکی از مهم ترین تولیدات صداوسیما محسوب می شود و انتظار می رود جایگاهی ویژه در ذهن مخاطبان ایرانی بیابد.

به گزارش مشرق، پس از ماه ها انتظار و گمانه زنی، بالاخره ساخت سریال حضرت موسی(ع) با تایید رسمی پیمان جبلی، رییس صداوسیما ، وارد مرحله تولید شد؛ سریال ی که قرار است ادامه ای بر فیلم سینمایی موسی کلیم الله باشد و فصل تازه ای از زندگی پیامبر بزرگ الهی را برای مخاطبان روایت کند. جبلی در گفتگویی رسمی اعلام کرده است که مراحل پیش تولید سریال به پایان رسیده و تولید آن از هفته آینده آغاز خواهد شد.

او همچنین تمجید مقام معظم رهبری از فیلم سینمایی حضرت موسی(ع) را افتخاری بزرگ برای رسانه ملی دانست و تاکید کرد که این فیلم، مقدمه ای برای آغاز پروژه بزرگ سریال بوده است. در کنار اعلام رسمی شروع تولید، گمانه زنی هایی درباره تغییرات در ترکیب بازیگران سریال نیز شنیده می شود؛ اخباری که توجه مخاطبان و رسانه ها را به خود جلب کرده است. از سارا حاتمی، بازیگر جوان و درخشان آثاری چون زخم کاری و کت چرمی، به عنوان یکی از چهره های جدید احتمالی یاد می شود. همچنین نام هایی چون آناهیتا درگاهی، بهزاد خلج و حتی مه لقا باقری نیز در برخی محافل رسانه ای مطرح شده اند. این تغییرات چندان دور از انتظار نیست؛ چرا که فضای سریال، اقتضائات متفاوتی نسبت به نسخه سینمایی دارد و حضور بازیگران جدید می تواند به بازآفرینی بهتر داستان کمک کند. در کنار نام های تازه، برخی از بازیگران نسخه سینمایی همچنان در سریال حضور خواهند داشت؛ از جمله مریلا زارعی، بهنام تشکر و فرهاد آئیش که نقش های کلیدی در این روایت تاریخی را برعهده دارند. نکته قابل توجه، شیوه کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا است که طبق روال همیشگی خود، علاقه ای به رسانه ای کردن مراحل تولید آثارش ندارد. همان گونه که فیلم سینمایی موسی کلیم الله با کمترین هیاهوی رسانه ای ساخته شد، سریال نیز در فضایی متمرکز و به دور از پروپاگاندای تبلیغاتی تولید خواهد شد؛ با اتکاء به کیفیت هنری و قصه پردازی قدرتمند. براساس گفته های تیم سازنده، سریال حضرت موسی(ع) از ابتدای زندگی این پیامبر الهی و جریان تولد او آغاز خواهد شد؛ روایتی که پیش تر در نسخه سینمایی به آن پرداخته نشده بود و جریان پیش از تولد را به نمایش درآورد؛ قرار است در قالبی تلویزیونی، با جزئیاتی بیشتر و درامی عمیق تر به تصویر کشیده شود. با آغاز تولید این پروژه عظیم، به نظر می رسد یکی از مهم ترین تولیدات تاریخی-دینی صداوسیما در حال شکل گیری است؛ اثری که می تواند مانند سریال های ماندگار دهه های گذشته، جایگاهی ویژه در ذهن مخاطبان ایرانی بیابد. تولید این سریال، نویدبخش احیای دوباره داستان های تاریخی و دینی برای مخاطبان تلویزیون است. انتظار می رود که این سریال با بهره گیری از توانایی های هنری و فنی بالای عوامل تولید، بتواند اثرگذاری عمیقی بر بینندگان داشته باشد و جایگاه ویژه ای در تاریخ سریال سازی ایران به دست آورد. این پروژه، گامی مهم در جهت ارائه محتوای ارزشمند و آموزنده به جامعه است و می تواند به ارتقای سطح فرهنگ و آگاهی عمومی کمک کند. با توجه به اهمیت موضوع و همچنین سابقه درخشان فیلم سینمایی موسی(ع)، پیش بینی می شود که سریال نیز با استقبال گسترده ای از سوی مخاطبان روبرو شود. بازگشت داستان های تاریخی و مذهبی به قاب تلویزیون، می تواند فرصتی مغتنم برای آموزش، سرگرمی و ایجاد پیوند عمیق تر با تاریخ و فرهنگ غنی ایران زمین باشد. این سریال، نه تنها یک اثر هنری، بلکه یک رسانه برای انتقال ارزش های اخلاقی و دینی به نسل های آینده نیز خواهد بود. همچنین، توجه به جزئیات تاریخی و رعایت استانداردهای هنری، می تواند تجربه ی تماشایی و ماندگاری را برای بینندگان رقم بزند. در نهایت، ساخت این سریال نشان از توجه و اهمیت صداوسیما به تولید محتوای ارزشمند و متناسب با فرهنگ و ارزش های جامعه دارد





MashreghNews / 🏆 5. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

سریال حضرت موسی(ع) ابراهیم حاتمی کیا صداوسیما تاریخی-دینی

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها