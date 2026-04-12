درگیری‌های نظامی بین آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و منجر به کشته شدن رهبر ایران و تنش‌های گسترده در منطقه گردید. گزارش‌هایی از نابودی بخشی از ناوگان سپاه پاسداران و همچنین تهدیدات آمریکا علیه زیرساخت‌های ایران منتشر شده است.

آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در روز شنبه ۹ اسفند ۱۴۰۴، تحولات گسترده‌ای را در منطقه رقم زد. دفتر نخست‌وزیری اسرائیل ، عملیات نظامی خود را 'غرش شیران' نام‌گذاری کرد، در حالی که آمریکا عملیات خود را 'خشم حماسی' نامید. این حملات که با کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همراه بود، منجر به تنش‌های بی‌سابقه‌ای شد. بر اساس اعلام مقامات آمریکا یی و اسرائیل ی، ده‌ها مقام ارشد ایران ی در این حملات کشته شدند.

جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این حملات، خاک اسرائیل و چندین کشور منطقه خلیج فارس از جمله قطر، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی و حتی آذربایجان را هدف قرار داد. انتخاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، یک هفته پس از مرگ پدرش، توسط مجلس خبرگان رهبری، نشان از تلاش برای حفظ ساختار قدرت در این شرایط بحرانی داشت.\در ادامه درگیری‌ها، دو طرف در نخستین ساعات روز چهارشنبه ۸ آوریل (۱۹ فروردین) بر سر آتش‌بسی دو هفته‌ای توافق کردند، این توافق پس از اتمام مهلت تعیین‌شده از سوی دونالد ترامپ برای حمله به زیرساخت‌های ایران صورت گرفت. وال‌استریت ژورنال در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۶۰ درصد از ناوگان دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز همچنان سالم و عملیاتی باقی مانده است. این گزارش حاکی از آن است که سپاه پاسداران از قایق‌های تندرو و شناورهای هجومی کوچک، مجهز به موشک و مین، برای کنترل این گذرگاه استراتژیک استفاده می‌کند. این شناورها به دلیل اندازه کوچکشان، ردیابی دشوارتری دارند و بخشی از آن‌ها در تأسیسات زیرزمینی نگهداری می‌شوند. این گزارش نشان می‌دهد که حملات آمریکا و اسرائیل بیشتر متوجه نیروی دریایی متعارف ایران بوده است. با این حال، برخی از شناورهای سپاه نیز در این حملات از بین رفته‌اند، از جمله ناو 'صیاد شیرازی' و 'ناو بهمن باقری'.\در بحبوحه این درگیری‌ها، ویدئویی از رسانه‌های دولتی ایران منتشر شد که نشان می‌داد نیروی دریایی سپاه پاسداران به ناوشکن آمریکایی یواس‌اس فرانک ای. پیترسن جونیور هنگام ورود به تنگه هرمز هشدار داده و از آن خواسته بود مسیر خود را تغییر دهد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اظهاراتی تند، مجدداً تهدیداتی علیه جمهوری اسلامی مطرح کرد و اعلام کرد که در صورت عدم موافقت ایران با کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای، آمریکا زیرساخت‌های غیرنظامی ایران را هدف قرار خواهد داد. او همچنین اعلام کرد که آمریکا تنگه هرمز را محاصره خواهد کرد و جمهوری اسلامی دیگر قادر به استفاده از این آبراه نخواهد بود. ترامپ با تأکید بر موضع سخت‌گیرانه خود، خواستار پذیرش تمام خواسته‌های آمریکا از سوی ایران شد و هشدار داد که در صورت عدم پذیرش، ایران به دوران پیش از صنعت بازخواهد گشت. در این میان، ناتو نیز پیشنهاد کمک به پاکسازی تنگه هرمز را مطرح کرد و آمریکا و بریتانیا از اعزام مین‌روب‌ها به منطقه خبر دادند. ترامپ پیش‌تر نیز در پیامی در شبکه تروث سوشال، جمهوری اسلامی را به نابودی کامل تهدید کرده بود





dw_persian / 🏆 7. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines